Любимый анекдот (по просьбе ...)
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Я сделаю тебя счастливым.
— Купишь вискарика?
— Нет, по настоящему счастливым.
— Врать не буду, без вискаря шансов мало.
— Купишь вискарика?
— Нет, по настоящему счастливым.
— Врать не буду, без вискаря шансов мало.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты как со своей женой познакомился?
— Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: "Теперь ты будешь моим парнем".
— А ты чего?!
— А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.
— Да случайно в кафе встретились с ней глазами. Она улыбнулась и сказала: "Теперь ты будешь моим парнем".
— А ты чего?!
— А я курил много. Через два квартала выдохся, она и догнала.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Парни, а я вчера все-таки Ленку поцеловал!
— Молодец! Ну вот, а то заладил: "Я непьющий, я непьющий".
— Молодец! Ну вот, а то заладил: "Я непьющий, я непьющий".
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Режиссер актеру: — Ну что ты смотришь на партнершу, как на чучело?! У вас же любовь! Изобрази вожделенное чувство? Представь себе, что ты с крутой похмелюги, а перед тобой во весь рост бутылка холодного пива!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Ты что будешь? Мартини, шампанское...
— Мне бы сразу водки. Бесят меня эти алкогольные прелюдии!
— Мне бы сразу водки. Бесят меня эти алкогольные прелюдии!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Сема, шо ты делаешь?
— Я тянусь к звездам!
— Но ты тянешься к полке с коньяком.
— Розочка, я так и сказал!
— Я тянусь к звездам!
— Но ты тянешься к полке с коньяком.
— Розочка, я так и сказал!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Ковбой влетает в бар с кольтом в руке и кричит:
— Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой!
Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается:
— Не бойтесь, ребята, на всех у него патронов не хватит!
— Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой!
Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается:
— Не бойтесь, ребята, на всех у него патронов не хватит!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Запись в дневнике. «Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 50 рублей. Спасибо»
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Не бегай ни за женщиной, ни за трамваем. Всегда придут следующие.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Лето, деревня, туалет без двери, сидит мужик. Мимо идет тетка:
— Петрович, чтоб тебя, ты хоть бы дверь навесил.
— Дверь?! Зачем?! ! Че тут брать-то? !!!
— Петрович, чтоб тебя, ты хоть бы дверь навесил.
— Дверь?! Зачем?! ! Че тут брать-то? !!!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Лежу как-то на диване, читаю газету, одним глазом поглядываю футбол по телевизору, пью пиво, жую чипсы, играю ногой с собакой - и тут заходит жена и начинает орать, что я ничего не делаю!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Жена уехала в отпуск, муж долго держался, но потом не вытерпел, снял на улице девицу и привел к себе домой.
Девица:
-Пятьдесят долларов, и можешь просить от меня все, что угодно!
Муж:
-Нет проблем! Вот тебе деньги, и сделай мне, пожалуйста, уборку в квартире - жена завтра возвращается!
Девица:
-Пятьдесят долларов, и можешь просить от меня все, что угодно!
Муж:
-Нет проблем! Вот тебе деньги, и сделай мне, пожалуйста, уборку в квартире - жена завтра возвращается!
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Где можно недорого отметить день рождения? — Карандашиком в календарике.
Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
— Папа, а куда мы так поздно идем?
— Мы идем делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать, а разуть их некому...
— Мы идем делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать, а разуть их некому...
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3707
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Любимый анекдот (по просьбе ...)
Так-с... ещё один скороспелый профиль к выборам количество сообщений набивает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
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Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
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