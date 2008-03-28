Регистрация на форуме (важно!)
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
8 сообщений • Страница 1 из 1
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Регистрация на форуме (важно!)
Уважаемые пользователи!
Нами было замечено, что некоторые пользователи не получают писем с активацией своих аккаунтов. Проверка показала, что уже некоторое время наш IP адрес форума был в черном списке почтовой системы mail.ru, поэтому все кто регистрировался на форуме и указывал почтовые ящики из системы mail.ru не получали писем с активацией.
Сейчас эта проблема решена. Просьба всем кто регистрировался за последнее время и не получил писем с активацией, написать нам на forum@rzn.info свои ники и емайлы указанные при регистрации, ваши учетные записи будут активитрованы в ручную. Спасибо за понимание!
Нами было замечено, что некоторые пользователи не получают писем с активацией своих аккаунтов. Проверка показала, что уже некоторое время наш IP адрес форума был в черном списке почтовой системы mail.ru, поэтому все кто регистрировался на форуме и указывал почтовые ящики из системы mail.ru не получали писем с активацией.
Сейчас эта проблема решена. Просьба всем кто регистрировался за последнее время и не получил писем с активацией, написать нам на forum@rzn.info свои ники и емайлы указанные при регистрации, ваши учетные записи будут активитрованы в ручную. Спасибо за понимание!
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Регистрация на форуме (важно!)
То-то я смотрю перестали приходить уведомления об ответах...
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Регистрация на форуме (важно!)
Vortex писал(а):То-то я смотрю перестали приходить уведомления об ответах...
Теперь должны ходить.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: Регистрация на форуме (важно!)
Ну да, сейчас все ок. Спасибо.
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Регистрация на форуме (важно!)
Завел я себе однажды по глупости ящик на mail.ru... Теперь думаю - куда бы его выкинуть?..
Re: Регистрация на форуме (важно!)
Я пока ящик на майле совсем не удалил, боролся со спамом посредством гугла: сделал пересылку на гугловый ящик, он весь спам и рубал
Re: Регистрация на форуме (важно!)
Народ, давайте при заполнении строки "откуда", если из Рязани, добавлять через запятую: центр, Приокский, Канищево, Роща, Южный, Д-П, ну и тд, что быв сообщениях, типа: "У нас... " было понятно где.
Ты - это ты, а я - это я.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01
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8 сообщений • Страница 1 из 1
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