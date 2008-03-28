Сообщение Customer » 05 авг 2010, 20:28

Народ, давайте при заполнении строки "откуда", если из Рязани, добавлять через запятую: центр, Приокский, Канищево, Роща, Южный, Д-П, ну и тд, что быв сообщениях, типа: "У нас... " было понятно где.

Ты - это ты, а я - это я.