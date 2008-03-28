Регистрация на форуме (важно!)

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Регистрация на форуме (важно!)

Сообщение admin » 28 мар 2008, 13:56

Уважаемые пользователи!

Нами было замечено, что некоторые пользователи не получают писем с активацией своих аккаунтов. Проверка показала, что уже некоторое время наш IP адрес форума был в черном списке почтовой системы mail.ru, поэтому все кто регистрировался на форуме и указывал почтовые ящики из системы mail.ru не получали писем с активацией.

Сейчас эта проблема решена. Просьба всем кто регистрировался за последнее время и не получил писем с активацией, написать нам на forum@rzn.info свои ники и емайлы указанные при регистрации, ваши учетные записи будут активитрованы в ручную. Спасибо за понимание!
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Регистрация на форуме (важно!)

Сообщение Vortex » 28 мар 2008, 14:17

То-то я смотрю перестали приходить уведомления об ответах...
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя admin

Re: Регистрация на форуме (важно!)

Сообщение admin » 28 мар 2008, 14:21

Vortex писал(а):То-то я смотрю перестали приходить уведомления об ответах...

Теперь должны ходить.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Re: Регистрация на форуме (важно!)

Сообщение Vortex » 28 мар 2008, 14:36

Ну да, сейчас все ок. Спасибо.
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Регистрация на форуме (важно!)

Сообщение salabus » 05 апр 2008, 19:41

Завел я себе однажды по глупости ящик на mail.ru... Теперь думаю - куда бы его выкинуть?..
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DorBer

Re: Регистрация на форуме (важно!)

Сообщение DorBer » 07 апр 2008, 04:29

Я пока ящик на майле совсем не удалил, боролся со спамом посредством гугла: сделал пересылку на гугловый ящик, он весь спам и рубал :)
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Регистрация на форуме (важно!)

Сообщение Customer » 05 авг 2010, 20:28

Народ, давайте при заполнении строки "откуда", если из Рязани, добавлять через запятую: центр, Приокский, Канищево, Роща, Южный, Д-П, ну и тд, что быв сообщениях, типа: "У нас... " было понятно где.
Ты - это ты, а я - это я.
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JuristRobre
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 14:38

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