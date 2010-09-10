Сухофрукты- полезные и не очень.
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
Можно купить специальную сушку для овощей и фруктов. И тогда на 100% быть уверенным, что все хорошо с сухофруктами. Они, кстати, не особенно дорогие. У меня все руки никак не дойдут, наверное, стоит обзавестись
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
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Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
сухофрукты очень полезны, особенно для деток
Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
Lenka83 писал(а):Anyta писал(а):Варим компоты часто, сухофрукты домашние. Летом сушим, груши, яблоки, абрикосы ... и потом зимой варим То что это полезно нет никаких сомнений
У вас есть специальная сушка или в духовке по старинке?
Нет, сушим на противнях на солнышке по теплу.
Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
Всё полезно в меру, в том числе и сухофрукты. Хотя я очень люблю финики, и могу их гору съесть.
Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
Мне инжир очень нравится, и финики)) и вообще все сухофрукты. Моя дочка тоже с удовольствием лопает их
Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
Самое главное не переборщить с сухофруктами, иначе потом с туалета выйти будет проблематично (это я про чернослив)
Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
Все полезно только в меру. и сухофрукты здесь не исключение.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
да уж, это очень расстраивает. скоро всё будет обработано химикатами, и мы забудем что такое витамины(
Re: Сухофрукты- полезные и не очень.
Натуральные и вкусные сухофрукты можно найти тут gold-nut.ru
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