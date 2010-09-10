Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 23:18

Можно купить специальную сушку для овощей и фруктов. И тогда на 100% быть уверенным, что все хорошо с сухофруктами. Они, кстати, не особенно дорогие. У меня все руки никак не дойдут, наверное, стоит обзавестись