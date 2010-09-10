Сухофрукты- полезные и не очень.

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение Azaliya » 20 фев 2016, 23:18

Можно купить специальную сушку для овощей и фруктов. И тогда на 100% быть уверенным, что все хорошо с сухофруктами. Они, кстати, не особенно дорогие. У меня все руки никак не дойдут, наверное, стоит обзавестись
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение makson999 » 24 фев 2016, 00:59

сухофрукты очень полезны, особенно для деток
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение Anyta » 28 фев 2016, 14:08

Lenka83 писал(а):
Anyta писал(а):Варим компоты часто, сухофрукты домашние. Летом сушим, груши, яблоки, абрикосы ... и потом зимой варим То что это полезно нет никаких сомнений

У вас есть специальная сушка или в духовке по старинке?

Нет, сушим на противнях на солнышке по теплу.
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Лаура
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 15:27

Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение Лаура » 28 фев 2016, 18:50

Всё полезно в меру, в том числе и сухофрукты. Хотя я очень люблю финики, и могу их гору съесть.
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение Kadi » 15 апр 2016, 19:54

Мне инжир очень нравится, и финики)) и вообще все сухофрукты. Моя дочка тоже с удовольствием лопает их
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Соседушка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 10:41

Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение Соседушка » 18 авг 2016, 05:47

Самое главное не переборщить с сухофруктами, иначе потом с туалета выйти будет проблематично (это я про чернослив)
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение Надежда 79 » 13 сен 2016, 21:46

да уж, это очень расстраивает. скоро всё будет обработано химикатами, и мы забудем что такое витамины(
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jghfhgddfs
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29

Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение jghfhgddfs » 30 ноя 2016, 23:39

нам курага очень нравится, но она вроде крепит
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lizaa
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:51

Re: Сухофрукты- полезные и не очень.

Сообщение lizaa » Сегодня, 15:49

Они очень тяжелые для желудка, но если их не переедать очень полезная штука
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