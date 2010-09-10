Прививки: делать или нет?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Bekka
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 21:33

Re: Прививки: делать или нет?

Сообщение Bekka » 25 дек 2012, 06:09

Я против прививок. Гриппом болела буквально пару раз. А так всегда диагноз ОРВИ ставят. Я при ОРВИ даже больничный не всегда беру. Просто противовирусное с собой на работу беру, там и пью. Сейчас тоже анвимакс на всякий случай в аптечке лежит.
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tanata
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 11:27

Re: Прививки: делать или нет?

Сообщение tanata » 26 дек 2012, 20:38

Я в целом не против прививок, но от гриппа не делаю.В этом году в классе сына почти все отказ написали. Потому, что бесполезная она какая-то. Прививку делаем, а потом всё равно полкласса привитых детей болеет.И на работе,взрослые точно так же. Всё равно болеем и всё равно противовирусные пьём. Кстати, анвимакс мне тоже нравится, он быстро помогает. Я в ноябре его пила- дня три болелаЯ, не больше.А вот все остальные прививки всё таки благо. Корь, кстати, для взрослых очень опасна. Так что ничего удивительного что товарищ " чуть не загнулся".
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Прививки: делать или нет?

Сообщение LitvinA » 23 янв 2018, 11:06

olgaN писал(а):полимелит мы делали, а вот корь, краснуха,паротит не вижу смысла делать, этак до 14 лет

Вот и зря. Если у вас мальчик, то заболевания паротитом после 5 лет дает необратимые последствия parotit-i-besplodie.ru . Лучше перестраховаться.
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Прививки: делать или нет?

Сообщение Поля » 18 фев 2018, 13:03

Зависит от того, о каких прививках идет речь, в целом я ничего против них не имею. Делала деткам как положено все начиная с 3 месяцев. Только вот я не понимаю, зачем от ветрянки делать прививки, мне кажется лучше деткам переболеть такими болезнями в детстве. Тут ничего страшного нет, 10 дней походит ребенок с прыщиками и все. Главное не давать расчесывать, а то следы останутся. Но для этого есть специальные средства, например гель поксклин хорошо зуд снимает. Не вижу смысла делать прививки от таких болезней, как ветрянка.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Прививки: делать или нет?

Сообщение LitvinA » 14 авг 2018, 22:38

делать а как иначе то?
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Прививки: делать или нет?

Сообщение diaan » Сегодня, 03:31

Кстати, лишним не будет почитать про разные виды рака на этой странице . Тут можно найти много информации, от описания до контактов центра, который поможет провести диагностику и корректно поставить диагноз
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