Сообщение tanata » 26 дек 2012, 20:38

Я в целом не против прививок, но от гриппа не делаю.В этом году в классе сына почти все отказ написали. Потому, что бесполезная она какая-то. Прививку делаем, а потом всё равно полкласса привитых детей болеет.И на работе,взрослые точно так же. Всё равно болеем и всё равно противовирусные пьём. Кстати, анвимакс мне тоже нравится, он быстро помогает. Я в ноябре его пила- дня три болелаЯ, не больше.А вот все остальные прививки всё таки благо. Корь, кстати, для взрослых очень опасна. Так что ничего удивительного что товарищ " чуть не загнулся".