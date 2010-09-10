Прививки: делать или нет?
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Re: Прививки: делать или нет?
Я против прививок. Гриппом болела буквально пару раз. А так всегда диагноз ОРВИ ставят. Я при ОРВИ даже больничный не всегда беру. Просто противовирусное с собой на работу беру, там и пью. Сейчас тоже анвимакс на всякий случай в аптечке лежит.
Re: Прививки: делать или нет?
Я в целом не против прививок, но от гриппа не делаю.В этом году в классе сына почти все отказ написали. Потому, что бесполезная она какая-то. Прививку делаем, а потом всё равно полкласса привитых детей болеет.И на работе,взрослые точно так же. Всё равно болеем и всё равно противовирусные пьём. Кстати, анвимакс мне тоже нравится, он быстро помогает. Я в ноябре его пила- дня три болелаЯ, не больше.А вот все остальные прививки всё таки благо. Корь, кстати, для взрослых очень опасна. Так что ничего удивительного что товарищ " чуть не загнулся".
Re: Прививки: делать или нет?
olgaN писал(а):полимелит мы делали, а вот корь, краснуха,паротит не вижу смысла делать, этак до 14 лет
Вот и зря. Если у вас мальчик, то заболевания паротитом после 5 лет дает необратимые последствия parotit-i-besplodie.ru . Лучше перестраховаться.
Re: Прививки: делать или нет?
Зависит от того, о каких прививках идет речь, в целом я ничего против них не имею. Делала деткам как положено все начиная с 3 месяцев. Только вот я не понимаю, зачем от ветрянки делать прививки, мне кажется лучше деткам переболеть такими болезнями в детстве. Тут ничего страшного нет, 10 дней походит ребенок с прыщиками и все. Главное не давать расчесывать, а то следы останутся. Но для этого есть специальные средства, например гель поксклин хорошо зуд снимает. Не вижу смысла делать прививки от таких болезней, как ветрянка.
Re: Прививки: делать или нет?
делать а как иначе то?
Re: Прививки: делать или нет?
Кстати, лишним не будет почитать про разные виды рака на этой странице . Тут можно найти много информации, от описания до контактов центра, который поможет провести диагностику и корректно поставить диагноз
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Прививки: делать или нет?
Обязательно нужно делать прививки, тем более, если вы планируете беременность, или даже в положении. Это поможет избежать https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe ... studa.html заболеваний, пороков младенца в развитии, выкидышей и прочего, что может усугубить вынашивание ребёночка.
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