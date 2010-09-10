Сообщение Maulisa » Сегодня, 12:42

Считаю, что от гриппа прививки делать бесполезно. В прошлом году осенью заболела - пришла на прием к врачу, там огромная очередь. Когда я наконец оказалась у нее в кабинете она шутя спросила, мол, откуда мы все набежали - еще несколько дней назад никого не было и они скучали. Я ответила, что я первый раз вижу остальных ее пациентов и никаких отношений у меня с ними нет. Она сказала, что это из-за того, что в городе начали прививочную компанию. Я сказала, что тоже хотела привиться, но не успела. На что она мне ответила, теперь уже и не надо, все равно переболела тем от чего прививают.

Получается, что осенью мы этими прививками только усугубляем ситуацию: привитые заболевают от прививок и заражают остальных со слабым иммунитетом. Получается искусственно создаем эпидемию.

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