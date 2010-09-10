ВАЗ-21074
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Re: ВАЗ-21074
Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ВАЗ-21074
volgovod писал(а):Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.
вольному-воля.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ВАЗ-21074
ФрекенСнорк писал(а):пы.пы.сы. топливный фильтр в Экзисте и у официала- 30 процентов разницы, что-то около 600...
Фреки, мне кажется гонишь...
Номер оригинала можешь написать?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: ВАЗ-21074
volgovod писал(а):Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.
В экзисте что-то брать, только в крайнем случае и если оооооочень срочно.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ВАЗ-21074
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Фреки, мне кажется гонишь...
Христофор Бонифатьевич...
кажется- креститесь, это раз.
на брудершафт не пили- это два.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ВАЗ-21074
Вот даже любители гопничих девяток и чепырок впадают в ересь и кощунство. Хотя у человека на канале изобилие чотких ТАЗов, матершины, гопников и прочей сопутствующей атмосферы. Сам держит ларёк с тюнинг-запчастями для ТАЗа. Печально смотреть как человек отходит от истинной веры:
http://www.youtube.com/watch?v=O24xe6X5hOQ
Кощунствует над Ладой Калиной спорт 2. А ведь предыдущее поколение этой машины прославлял сам Солнцеликий Путин! Требую от ФСБ немедленно прекратить надругательства над святыми автомобилями, обсиженными святыми людьми.
http://www.youtube.com/watch?v=O24xe6X5hOQ
Кощунствует над Ладой Калиной спорт 2. А ведь предыдущее поколение этой машины прославлял сам Солнцеликий Путин! Требую от ФСБ немедленно прекратить надругательства над святыми автомобилями, обсиженными святыми людьми.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: ВАЗ-21074
И такой талантище пропадает зря, этот Пруд Власов. Чувак реально ожидал обнаружить в серийной машине элементы пацанского тюнинга : прямоточный глушитель, отсутствие катализатора, высокооборотный распредвал. И куда только смотрит генеральный конструктор ВАЗа. Надо требовать установку элементов чоткого пацанского тюнинга прямо на конвейере
Re: ВАЗ-21074
Это не серийный автомобиль. "Спортивные" версии с "могучими" 118 сильными двигателями собираются отдельно, не на сборочном конвеере Автоваза, и другим юридическим лицом.
http://www.lada-sport.ru/pages/about/
http://www.lada-sport.ru/contacts/9/
И претензии к автомобилю вполне понятны. Впихнуть убогое креслице с поролоновыми боковыми поддержками гораздо проще, чем построить с нуля более мощный двигатель.
Вот для любителей ретро разбор машины с деревянным каркасом кузова:
https://www.drive2.ru/l/8101989/
Человек уже самостоятельно вытесал деревянную деталь для кузова. Но там машина американская, кузов каркасный, схожий с тамошними каркасными домами. Если исходить из аналогии, то у наc в России нужно строить бревенчатые кузова, чтобы напоминали русские избы.
http://www.lada-sport.ru/pages/about/
http://www.lada-sport.ru/contacts/9/
И претензии к автомобилю вполне понятны. Впихнуть убогое креслице с поролоновыми боковыми поддержками гораздо проще, чем построить с нуля более мощный двигатель.
Вот для любителей ретро разбор машины с деревянным каркасом кузова:
https://www.drive2.ru/l/8101989/
Человек уже самостоятельно вытесал деревянную деталь для кузова. Но там машина американская, кузов каркасный, схожий с тамошними каркасными домами. Если исходить из аналогии, то у наc в России нужно строить бревенчатые кузова, чтобы напоминали русские избы.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: ВАЗ-21074
правда,разгубастившись на подобную цену- чувак забыл захватить с собой губозакаточную машинку.slaffka писал(а): Чувак реально ожидал обнаружить в серийной машине элементы пацанского тюнинга : прямоточный глушитель, отсутствие катализатора, высокооборотный распредвал.
Re: ВАЗ-21074
ФрекенСнорк писал(а):ВРУНГЕЛЬ писал(а):Фреки, мне кажется гонишь...
Христофор Бонифатьевич...
кажется- креститесь, это раз.
на брудершафт не пили- это два.
Фома тоже крестился и не только... не помогло, один фиг панночка из гроба встала
И как-то ... с разными хомяками на брудершафт, тут уже какой-то зоофилией попахивает.
А теперь по существу вопроса, номерки дадите или нет?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ВАЗ-21074
Панночки- они такие...
а вот кто там был Фома-этого не знает даже Николай наш Васильич.
а вот кто там был Фома-этого не знает даже Николай наш Васильич.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ВАЗ-21074
Стильный автомобиль из Рязани. Мне очень понравилось, молодцы ребята:
https://youtu.be/a-GKR8YMa_c?t=7m34s
https://youtu.be/a-GKR8YMa_c?t=7m34s
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: ВАЗ-21074
ВАЗ - машина зверь!
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