ВАЗ-21074

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: ВАЗ-21074

Сообщение volgovod » 06 ноя 2015, 12:30

Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: ВАЗ-21074

Сообщение ФрекенСнорк » 06 ноя 2015, 15:37

volgovod писал(а):Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.

вольному-воля.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: ВАЗ-21074

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 06 ноя 2015, 19:22

ФрекенСнорк писал(а):пы.пы.сы. топливный фильтр в Экзисте и у официала- 30 процентов разницы, что-то около 600...


Фреки, мне кажется гонишь...
Номер оригинала можешь написать?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Вернуться к началу
ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: ВАЗ-21074

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 06 ноя 2015, 19:23

volgovod писал(а):Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.


В экзисте что-то брать, только в крайнем случае и если оооооочень срочно.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: ВАЗ-21074

Сообщение ФрекенСнорк » 06 ноя 2015, 19:29

ВРУНГЕЛЬ писал(а):Фреки, мне кажется гонишь...

Христофор Бонифатьевич... 8)
кажется- креститесь, это раз.
на брудершафт не пили- это два.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: ВАЗ-21074

Сообщение Колхозник » 18 ноя 2015, 13:55

Вот даже любители гопничих девяток и чепырок впадают в ересь и кощунство. Хотя у человека на канале изобилие чотких ТАЗов, матершины, гопников и прочей сопутствующей атмосферы. Сам держит ларёк с тюнинг-запчастями для ТАЗа. Печально смотреть как человек отходит от истинной веры:
http://www.youtube.com/watch?v=O24xe6X5hOQ
Кощунствует над Ладой Калиной спорт 2. А ведь предыдущее поколение этой машины прославлял сам Солнцеликий Путин! Требую от ФСБ немедленно прекратить надругательства над святыми автомобилями, обсиженными святыми людьми.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
slaffka
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 01 апр 2008, 22:29
Откуда: Рязань

Re: ВАЗ-21074

Сообщение slaffka » 20 ноя 2015, 22:33

И такой талантище пропадает зря, этот Пруд Власов. Чувак реально ожидал обнаружить в серийной машине элементы пацанского тюнинга : прямоточный глушитель, отсутствие катализатора, высокооборотный распредвал. И куда только смотрит генеральный конструктор ВАЗа. Надо требовать установку элементов чоткого пацанского тюнинга прямо на конвейере
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: ВАЗ-21074

Сообщение Колхозник » 21 ноя 2015, 12:35

Это не серийный автомобиль. "Спортивные" версии с "могучими" 118 сильными двигателями собираются отдельно, не на сборочном конвеере Автоваза, и другим юридическим лицом.
http://www.lada-sport.ru/pages/about/
http://www.lada-sport.ru/contacts/9/

И претензии к автомобилю вполне понятны. Впихнуть убогое креслице с поролоновыми боковыми поддержками гораздо проще, чем построить с нуля более мощный двигатель.

Вот для любителей ретро разбор машины с деревянным каркасом кузова:
https://www.drive2.ru/l/8101989/
Человек уже самостоятельно вытесал деревянную деталь для кузова. Но там машина американская, кузов каркасный, схожий с тамошними каркасными домами. Если исходить из аналогии, то у наc в России нужно строить бревенчатые кузова, чтобы напоминали русские избы.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1914
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: ВАЗ-21074

Сообщение Raider » 21 ноя 2015, 21:18

slaffka писал(а): Чувак реально ожидал обнаружить в серийной машине элементы пацанского тюнинга : прямоточный глушитель, отсутствие катализатора, высокооборотный распредвал.
правда,разгубастившись на подобную цену- чувак забыл захватить с собой губозакаточную машинку.
Вернуться к началу
ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: ВАЗ-21074

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 22 ноя 2015, 16:38

ФрекенСнорк писал(а):
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Фреки, мне кажется гонишь...

Христофор Бонифатьевич... 8)
кажется- креститесь, это раз.
на брудершафт не пили- это два.



Фома тоже крестился и не только... не помогло, один фиг панночка из гроба встала

И как-то ... с разными хомяками на брудершафт, тут уже какой-то зоофилией попахивает.
А теперь по существу вопроса, номерки дадите или нет?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: ВАЗ-21074

Сообщение ФрекенСнорк » 22 ноя 2015, 16:58

Панночки- они такие... :D :D :D
а вот кто там был Фома-этого не знает даже Николай наш Васильич.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3621
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: ВАЗ-21074

Сообщение Колхозник » 06 май 2016, 12:11

Стильный автомобиль из Рязани. Мне очень понравилось, молодцы ребята:
https://youtu.be/a-GKR8YMa_c?t=7m34s
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: ВАЗ-21074

Сообщение levitskiy » 30 дек 2016, 14:45

ВАЗ - машина зверь! :lol:
Вернуться к началу
Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

однополый приворот

Сообщение Scottsmalf » 5 минут назад

заговор 31 декабря
заговор диетологов
скайрим заговор изгоев
заговор на встречу
как снять порчу с мужа



заговор на яблоко

2 чакра как снять порчу

приворот на соль

цыганские заговоры

действуют ли привороты
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость