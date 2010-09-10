Сообщение Колхозник » 21 ноя 2015, 12:35

Это не серийный автомобиль. "Спортивные" версии с "могучими" 118 сильными двигателями собираются отдельно, не на сборочном конвеере Автоваза, и другим юридическим лицом.И претензии к автомобилю вполне понятны. Впихнуть убогое креслице с поролоновыми боковыми поддержками гораздо проще, чем построить с нуля более мощный двигатель.Вот для любителей ретро разбор машины с деревянным каркасом кузова:Человек уже самостоятельно вытесал деревянную деталь для кузова. Но там машина американская, кузов каркасный, схожий с тамошними каркасными домами. Если исходить из аналогии, то у наc в России нужно строить бревенчатые кузова, чтобы напоминали русские избы.