ВАЗ-21074
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Re: ВАЗ-21074
Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ВАЗ-21074
volgovod писал(а):Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.
вольному-воля.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ВАЗ-21074
ФрекенСнорк писал(а):пы.пы.сы. топливный фильтр в Экзисте и у официала- 30 процентов разницы, что-то около 600...
Фреки, мне кажется гонишь...
Номер оригинала можешь написать?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: ВАЗ-21074
volgovod писал(а):Уж фильтра в Экзисте брать перебор, их и так навалом везде.
В экзисте что-то брать, только в крайнем случае и если оооооочень срочно.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ВАЗ-21074
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Фреки, мне кажется гонишь...
Христофор Бонифатьевич...
кажется- креститесь, это раз.
на брудершафт не пили- это два.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ВАЗ-21074
Вот даже любители гопничих девяток и чепырок впадают в ересь и кощунство. Хотя у человека на канале изобилие чотких ТАЗов, матершины, гопников и прочей сопутствующей атмосферы. Сам держит ларёк с тюнинг-запчастями для ТАЗа. Печально смотреть как человек отходит от истинной веры:
http://www.youtube.com/watch?v=O24xe6X5hOQ
Кощунствует над Ладой Калиной спорт 2. А ведь предыдущее поколение этой машины прославлял сам Солнцеликий Путин! Требую от ФСБ немедленно прекратить надругательства над святыми автомобилями, обсиженными святыми людьми.
http://www.youtube.com/watch?v=O24xe6X5hOQ
Кощунствует над Ладой Калиной спорт 2. А ведь предыдущее поколение этой машины прославлял сам Солнцеликий Путин! Требую от ФСБ немедленно прекратить надругательства над святыми автомобилями, обсиженными святыми людьми.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: ВАЗ-21074
И такой талантище пропадает зря, этот Пруд Власов. Чувак реально ожидал обнаружить в серийной машине элементы пацанского тюнинга : прямоточный глушитель, отсутствие катализатора, высокооборотный распредвал. И куда только смотрит генеральный конструктор ВАЗа. Надо требовать установку элементов чоткого пацанского тюнинга прямо на конвейере
Re: ВАЗ-21074
Это не серийный автомобиль. "Спортивные" версии с "могучими" 118 сильными двигателями собираются отдельно, не на сборочном конвеере Автоваза, и другим юридическим лицом.
http://www.lada-sport.ru/pages/about/
http://www.lada-sport.ru/contacts/9/
И претензии к автомобилю вполне понятны. Впихнуть убогое креслице с поролоновыми боковыми поддержками гораздо проще, чем построить с нуля более мощный двигатель.
Вот для любителей ретро разбор машины с деревянным каркасом кузова:
https://www.drive2.ru/l/8101989/
Человек уже самостоятельно вытесал деревянную деталь для кузова. Но там машина американская, кузов каркасный, схожий с тамошними каркасными домами. Если исходить из аналогии, то у наc в России нужно строить бревенчатые кузова, чтобы напоминали русские избы.
http://www.lada-sport.ru/pages/about/
http://www.lada-sport.ru/contacts/9/
И претензии к автомобилю вполне понятны. Впихнуть убогое креслице с поролоновыми боковыми поддержками гораздо проще, чем построить с нуля более мощный двигатель.
Вот для любителей ретро разбор машины с деревянным каркасом кузова:
https://www.drive2.ru/l/8101989/
Человек уже самостоятельно вытесал деревянную деталь для кузова. Но там машина американская, кузов каркасный, схожий с тамошними каркасными домами. Если исходить из аналогии, то у наc в России нужно строить бревенчатые кузова, чтобы напоминали русские избы.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: ВАЗ-21074
правда,разгубастившись на подобную цену- чувак забыл захватить с собой губозакаточную машинку.slaffka писал(а): Чувак реально ожидал обнаружить в серийной машине элементы пацанского тюнинга : прямоточный глушитель, отсутствие катализатора, высокооборотный распредвал.
Re: ВАЗ-21074
ФрекенСнорк писал(а):ВРУНГЕЛЬ писал(а):Фреки, мне кажется гонишь...
Христофор Бонифатьевич...
кажется- креститесь, это раз.
на брудершафт не пили- это два.
Фома тоже крестился и не только... не помогло, один фиг панночка из гроба встала
И как-то ... с разными хомяками на брудершафт, тут уже какой-то зоофилией попахивает.
А теперь по существу вопроса, номерки дадите или нет?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ВАЗ-21074
Панночки- они такие...
а вот кто там был Фома-этого не знает даже Николай наш Васильич.
а вот кто там был Фома-этого не знает даже Николай наш Васильич.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ВАЗ-21074
Стильный автомобиль из Рязани. Мне очень понравилось, молодцы ребята:
https://youtu.be/a-GKR8YMa_c?t=7m34s
https://youtu.be/a-GKR8YMa_c?t=7m34s
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вчера, 17:30
канцелярские товары
Инструкция по заправке картриджей HP CE285A - HP 85A
Крестовой отверткой открутите винт с боку.
Снимите боковую крышку картриджа. В боковой крышке есть пружина - не потеряйте ее. Взведите пружину как показано на рисунке, для дальнейшей установки.
Располовинте картридж на две части.
Осторожно, не поцарапав рабочую поверхность, выньте фотобарабан. Если он изношен, то нужно поменять на новый фотобарабан HP LJ P1005/ P1006/ P1505/ M1522/ M1120. Они уже появились в продаже.
Выньте валик заряда и протрите его безворсовой салфеткой.
Открутив два винта, снимите чистящее лезвие, также протрите его безворсовым протирочным материалом, далее необходимо припудрить специальным порошком.
Вычистите бункер отработанного тонера.
Открутив винт, снимите другую боковую крышку картриджа.
Снимите магнитный вал с бушингами (подшипниками скольжения). Протрите их безворсовым протирочным материалом.
Открутив еще два винта, снимите дозирующее лезвие.
Засыпьте тонер соответствующей марки, другие тонеры линейки HP дают бледную печать т.к. hp ce285a конструктивно картридж отличается, например от картриджа HP 12A.
Необходимо засыпать 85 грамм для стандартного картриджа и 50-65 грамм для стартового картриджа.
Приступаем к сборке картриджа. Соедините обе части картриджа, вставляя трубчатые шарнирные части в отверстия с обеих сторон картриджа.
Вставьте пружину в специальные пазы.
Поставьте боковую крышку картриджа на место
Установите пружину на свое место и проверьте - открытие и закрытие шторки фотовала.
Картридж HP 85A - CE285A используется в следующих печатающих устройствах:
Принтер лазерный Hewlett Packard LaserJet Pro P1102
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1132
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1212nf
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1212nf
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1214nfh CE842A
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1217nfw
Крестовой отверткой открутите винт с боку.
Снимите боковую крышку картриджа. В боковой крышке есть пружина - не потеряйте ее. Взведите пружину как показано на рисунке, для дальнейшей установки.
Располовинте картридж на две части.
Осторожно, не поцарапав рабочую поверхность, выньте фотобарабан. Если он изношен, то нужно поменять на новый фотобарабан HP LJ P1005/ P1006/ P1505/ M1522/ M1120. Они уже появились в продаже.
Выньте валик заряда и протрите его безворсовой салфеткой.
Открутив два винта, снимите чистящее лезвие, также протрите его безворсовым протирочным материалом, далее необходимо припудрить специальным порошком.
Вычистите бункер отработанного тонера.
Открутив винт, снимите другую боковую крышку картриджа.
Снимите магнитный вал с бушингами (подшипниками скольжения). Протрите их безворсовым протирочным материалом.
Открутив еще два винта, снимите дозирующее лезвие.
Засыпьте тонер соответствующей марки, другие тонеры линейки HP дают бледную печать т.к. hp ce285a конструктивно картридж отличается, например от картриджа HP 12A.
Необходимо засыпать 85 грамм для стандартного картриджа и 50-65 грамм для стартового картриджа.
Приступаем к сборке картриджа. Соедините обе части картриджа, вставляя трубчатые шарнирные части в отверстия с обеих сторон картриджа.
Вставьте пружину в специальные пазы.
Поставьте боковую крышку картриджа на место
Установите пружину на свое место и проверьте - открытие и закрытие шторки фотовала.
Картридж HP 85A - CE285A используется в следующих печатающих устройствах:
Принтер лазерный Hewlett Packard LaserJet Pro P1102
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1132
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1212nf
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1212nf
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1214nfh CE842A
МФЦ лазерный HP LaserJet Pro M1217nfw
http://o-keeper.ru/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вчера, 17:30
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Картриджи в Казани
Компания ATG предлагает картриджи оригинальные картриджи canon в Казани через свою розничную сеть или напрямую со склада. Eежедневно сотни казанцев покупают оригинальные картриджи в Казани . совместимые картриджи в Казани для своей техники. Не важно, какой марки и какой модели принтер вы используете, у нас вы можете найти картридж не только для принтеров, но и для копировальных устройств. Мы возьмем на себя все хлопоты по подбору картриджей!
Компания ATG (Alternate Technology Group), предлагает картриджи и тонеры для лазерных принтеров, для струйных принтеров и копировальных аппаратов в Казани.
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Совместимые лазерные картриджи для HP (монохромные). Аналог картриджей: Q2612A Картридж к HP Laserjet 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055 C4092A Картридж к HP Laserjet 1100, 1100A, 1100Ase, 1100Axi, 1100se, 1100xi, 3200, 3200M, 3200se - Toner Cartridge C7115A Картридж к HP Laserjet 1000/1200/1200N/1200Se /1220/1220Se/3380 92274A Картридж к HP Laserjet 4L/4P Другие совместимые лазерные картриджи для HP .
Совместимые лазерные картриджи для Epson (монохромные). Аналог картриджей: S050187 Картридж к Epson AcuLaser C1100/CX11/ CX11N/CX11F S050099 Картридж к Epson C900/1900 Другие совместимые лазерные картриджи для EPSON
Совместимые лазерные картриджи для Canon (монохромные). Аналог картриджей: Canon Laser Jet 3112/3220/3222/5630/ 5650/55730/5750/5770 Canon LBP AX/460/465/660 Image Class 1100/2060/L300/L4000 MultiPass L6000 Canon L700/L720/L760/L770/L775/ L777/L780/L790/L3300 LBP-4/PLUS/ MARK III PLUS/LITE S LBP-4SX LBP-LX/P-110 Fileprint 100 Canon FAX 5000/L5000/5500 Laser Jet L7000/7100/7500/7700 LBP-430/W/4u, LBP-PX/PXII, P90PX E16/20/30/ 31/40 FC200/220/224/230/270/288/290/298/ 300/310/320/330/355/400/420/430/550/920/980 Другие совместимые лазерные картриджи для Canon
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Компания ATG (Alternate Technology Group), предлагает картриджи и тонеры для лазерных принтеров, для струйных принтеров и копировальных аппаратов в Казани.
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Что такое картридж? Картридж (англ. cartridge - патрон к огнестрельному оружию) - цельный и самодостаточный сменный блок к какому-либо оборудованию. Картридж содержит в себе несколько узлов и деталей в защитной оболочке, расходные материалы и т.д.
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Совместимые картриджи с Epson, Canon для струйных принтеров
Компания ATG (Alternate Technology Group) предлагает картриджи для струйных принтеров. Наши картриджи совместимы со струйными принтерами Epson, Canon. Цвета яркие и насыщенные. Пожалуйста, ознакомьтесь с каталогом картриджей для струйных принтеров, широкий ассортимент и удобная доставка уже сегодня!
Совместимые струйные картриджи для Canon. Использование картриджей в струйных принтерах: BJC-8200/ BJF850/ F860/ F870/ S800 /S820/ S820D/ S830D/ S900/S9000; i950/i9100/i990/i900D/i850/i860/i560/i960/i905D/i865 BJ-30/30v/35v/35vII /BJC-50/70/80/85/BN700C BJC-400/ 4100/ 4200/ 4300/ 4550/ 4650/ 5000/ 5100/5500/S100/S100SP/ 2000SP/4310SP /44000/Multipass C75400/2000/2100/2100SP/400J/420J /4204/4304/4310 /4400 PHOTO/4550/455J/5000; Multipass C20/C30/C50/C70/C80/C210/CC530/ C545/C560/ C635/C2500/ C300/C3500/C5000/C5500/C6000/UF-344; AppleColortypeWriter2400/ 2500PanafaxUF-344/PanasoniceKXF1600/UF-342/UF-344/UF-432 Другие совместимые струйные картриджи для Canon
Совместимые струйные картриджи для Epson. Использование картриджей в струйных принтерах: Stylus C20 /C40/C20UX/C40UX; Stylus Color 480/480SX/480SXU/580; CL-700/750 Stylus Photo 780/790/870/875DC/890/1270/1280/1290; Epson Stylus Photo 785EPX/915 Stylus Color 680/680T/685/777/777i Stylus Photo 810/820/830/925; Stylus C50/PM-730C/830C Stylus C42UX /C42+/C44UC Stylus C41SX /C41UX/C43UX/C43SX/C45 Stylus Photo R200/R300/R300M/RX500S/RX600 Stylus 710 ; Stylus Photo/Photo 700/PhotoEX; PM-600C/PM-670C/PM-680C/700C; PM-750C/2000C/IP-100/PT-100 Stylus Photo 440/460/640/660/740/740i/760/850/ 860/1160/Epson StylusSCAN 2000/2500 Stylus Color 200/II/II S/Stylus 200/820; Epson MJ-500V/510C/510CS/800C Stylus Photo 2100/2200 Stylus C70 /C80/C80WN/C82 Другие совместимые струйные картриджи для Epson
Другие бренды струйных картриджей Задать вопрос по струйным картриджам специалисту
Совместимые картриджи с Canon, SHARP, TOSHIBA, BROTHER, KYOCERA-MITA, RICOH, PANASONIC, KONICA-MINOLTA, XEROX, KONICA для копировальных аппаратов.
Компания ATG (Alternate Technology Group) предлагает картриджи для копировальных аппаратов. Наши картриджи совместимы с картриджами Canon, SHARP, TOSHIBA, BROTHER, KYOCERA-MITA, RICOH, PANASONIC, KONICA-MINOLTA, XEROX, KONICA. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным каталогом картриджей для копировальных аппаратов. Доступные цены и богатый выбор!
Совместимые картриджи для Canon. Использование в копировальных аппаратах: Canon IR-1600, 2000 Canon IP-2200, IR-2800, IR-3000, 3300 Canon NP-1050, 1215, 1218, 1318, 1510, 1512, 2020, 2120 Canon NP-7160, 7161, 7163, 7164, 7160 Canon GP-405, 355, 335, 315 Другие совместимые картриджи для Canon
Совместимые картриджи для Sharp. Использование в копировальных аппаратах: Sharp SF-1016, 1116 Sharp SF-2116, 2118, 2020, 2120 Sharp SF-2025, 2030, 2530 Sharp SF-7900, 8300, 8350, 8400 Sharp SF-7800, 7850, 7855 Другие совместимые картриджи для Sharp
Совместимые картриджи дляToshiba. Использование в копировальных аппаратах: Toshiba BD-3560, 3570, 4560, 4570 Toshiba BD-358 Другие совместимые картриджи для Toshiba
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вчера, 17:30
хозтовары оптом
хозтовары оптом
Хозтовары в Рязани.
Хозяйственные товары уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Где они только не используются: дома, на даче, на работе, в офисе или на любом другом предприятии. Невозможно представить, как раньше обходились без этого множества полезных предметов, например, без мусорных пакетов, или современных щеток для чистки одежды, или прищепок, или гладильной доски, или швабр для мытья полов и т.д. Все эти предметы облегчают нам жизнь, экономят наше время и силы, а их роль осознается только тогда, когда их вдруг не оказывается под рукой.
Торговая компания санко готова предложить вам широкий ассортимент хозтоваров по выгодным ценам. Мы надеемся, что ознакомившись с нашим широким предложением хозяйственных товаров вы на долгие годы станете нашим клиентом!
Посмотреть полный ассортимент хозяйственных товаров и цены на них Вы можете в нашем каталоге.
Хозяйственные товары разные (предложения в Рязани от торговой компании СанКо)
Хозтовары оптом в Рязани от торговой компании СанКо.
Как известно, рынок хозтоваров представляет очень большой спектр самых различных наименований. Сотрудничая с торговой компанией СанКо, вы можете оперировать прайс-листом хозтоваров с высоким качеством, а так же выгодной для вас ценой.
Торгования компания СанКо – лучшие предложения хозтоваров оптом в Рязани!
Узнать больше о хозтоварах и предложениях (Рязань).
В наше время рынок хозяйственных товаров чрезвычайно широк, будь то предметы домашнего обихода, предметы для ванной и туалетной комнат, предметы для кухни, мебель, предметы для уборки помещений – только выбирай.
Рязанская торговая компания СанКо реализует самые разнообразные хозтовары, которые Вы можете купить по самым выгодным ценам в Рязани. На страницах нашего сайта Вы можете найти раздел, где хозяйственные товары представлены в полном объёме. Подробный каталог, а также прайс. который составлен на хозтовары помогут Вам быстро сориентироваться в ассортименте реализуемой нами продукции. Диапазон цен на нашу продукцию достаточно широк. Мы думаем, что вы будете приятно удивлены сочетанием приемлемой цены и высокого качества. Наш ассортимент товаров постоянно расширяется, а на складе всегда имеются в наличии самые продаваемые позиции. Вам не нужно больше бегать по хозяйственным магазинам и рынкам - достаточно сделать заказ в нашем магазине. А наши специалисты всегда помогут Вам оформить ваш заказ, а также ответят на все интересующие Вас вопросы.
Ассортимент хозтоваров, предлагаемых рязанской компанией СанКо включает в себя следующие позиции:
мешки для мусора – просто, удобно и гигиенично; без этих хозяйственных товаров не обходится ни одно помещение;
швабры – удобно мыть в труднодоступных местах, теперь влажная уборка занимает гораздо меньше времени и бережет наше здоровье;
мешки для стирки – сохраняют белье в первозданной форме, защищают стиральную машину от попадания посторонних предметов в барабан, продляют жизнь и одежде, и стиральной машине;
пластмассовые ведра и тазики - являются предметами абсолютно незаменимыми, потому что пластмасса это экологичный, недорогой и прочный материал; это малозаметные, но важные детали организации жизни любого человека;
веник и совок – самые старинные хозтовары оптом и простые атрибуты уборки;
горшки для цветов – придают цветам красоту и ухоженный вид;
канистры – удобное хранение жидкостей разных объемов;
разделочные доски – удобство в обращении с режущими предметами, сохранение кухонной мебели, точность в нарезке продуктов;
контейнер для мусора – один из главных атрибутов в хозяйстве, сохранение чистоты в помещении;
масленка, набор для специй – герметичное хранение продуктов питания;
почтовый ящик, коврик, номера на дверь;
щетки, тряпки, губки – чистота залог здоровья.
Хозтовары - это уют в вашем доме, порядок и чистота в производственно торговой сфере.
Мы все время работаем над тем, чтобы спектр предложенных хозтоваров на рынке Рязани отвечал вашим требованиям. Ведь хозяйственные товары являются крайне важным набором товаров, без которых очень сложно обойтись в повседневной жизни. Вид этой продукции охватывает большой список часто используемых предметов как в бытовой, так и производственно-торговой сфере.
Хозтовары в Рязани.
Хозяйственные товары уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Где они только не используются: дома, на даче, на работе, в офисе или на любом другом предприятии. Невозможно представить, как раньше обходились без этого множества полезных предметов, например, без мусорных пакетов, или современных щеток для чистки одежды, или прищепок, или гладильной доски, или швабр для мытья полов и т.д. Все эти предметы облегчают нам жизнь, экономят наше время и силы, а их роль осознается только тогда, когда их вдруг не оказывается под рукой.
Торговая компания санко готова предложить вам широкий ассортимент хозтоваров по выгодным ценам. Мы надеемся, что ознакомившись с нашим широким предложением хозяйственных товаров вы на долгие годы станете нашим клиентом!
Посмотреть полный ассортимент хозяйственных товаров и цены на них Вы можете в нашем каталоге.
Хозяйственные товары разные (предложения в Рязани от торговой компании СанКо)
Хозтовары оптом в Рязани от торговой компании СанКо.
Как известно, рынок хозтоваров представляет очень большой спектр самых различных наименований. Сотрудничая с торговой компанией СанКо, вы можете оперировать прайс-листом хозтоваров с высоким качеством, а так же выгодной для вас ценой.
Торгования компания СанКо – лучшие предложения хозтоваров оптом в Рязани!
Узнать больше о хозтоварах и предложениях (Рязань).
В наше время рынок хозяйственных товаров чрезвычайно широк, будь то предметы домашнего обихода, предметы для ванной и туалетной комнат, предметы для кухни, мебель, предметы для уборки помещений – только выбирай.
Рязанская торговая компания СанКо реализует самые разнообразные хозтовары, которые Вы можете купить по самым выгодным ценам в Рязани. На страницах нашего сайта Вы можете найти раздел, где хозяйственные товары представлены в полном объёме. Подробный каталог, а также прайс. который составлен на хозтовары помогут Вам быстро сориентироваться в ассортименте реализуемой нами продукции. Диапазон цен на нашу продукцию достаточно широк. Мы думаем, что вы будете приятно удивлены сочетанием приемлемой цены и высокого качества. Наш ассортимент товаров постоянно расширяется, а на складе всегда имеются в наличии самые продаваемые позиции. Вам не нужно больше бегать по хозяйственным магазинам и рынкам - достаточно сделать заказ в нашем магазине. А наши специалисты всегда помогут Вам оформить ваш заказ, а также ответят на все интересующие Вас вопросы.
Ассортимент хозтоваров, предлагаемых рязанской компанией СанКо включает в себя следующие позиции:
мешки для мусора – просто, удобно и гигиенично; без этих хозяйственных товаров не обходится ни одно помещение;
швабры – удобно мыть в труднодоступных местах, теперь влажная уборка занимает гораздо меньше времени и бережет наше здоровье;
мешки для стирки – сохраняют белье в первозданной форме, защищают стиральную машину от попадания посторонних предметов в барабан, продляют жизнь и одежде, и стиральной машине;
пластмассовые ведра и тазики - являются предметами абсолютно незаменимыми, потому что пластмасса это экологичный, недорогой и прочный материал; это малозаметные, но важные детали организации жизни любого человека;
веник и совок – самые старинные хозтовары оптом и простые атрибуты уборки;
горшки для цветов – придают цветам красоту и ухоженный вид;
канистры – удобное хранение жидкостей разных объемов;
разделочные доски – удобство в обращении с режущими предметами, сохранение кухонной мебели, точность в нарезке продуктов;
контейнер для мусора – один из главных атрибутов в хозяйстве, сохранение чистоты в помещении;
масленка, набор для специй – герметичное хранение продуктов питания;
почтовый ящик, коврик, номера на дверь;
щетки, тряпки, губки – чистота залог здоровья.
Хозтовары - это уют в вашем доме, порядок и чистота в производственно торговой сфере.
Мы все время работаем над тем, чтобы спектр предложенных хозтоваров на рынке Рязани отвечал вашим требованиям. Ведь хозяйственные товары являются крайне важным набором товаров, без которых очень сложно обойтись в повседневной жизни. Вид этой продукции охватывает большой список часто используемых предметов как в бытовой, так и производственно-торговой сфере.
http://o-keeper.ru/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36
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