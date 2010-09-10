Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
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Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
pas2005 писал(а):Водитель писал(а):Для этого фактически по всем автомобилям есть специализированные программы типа ETKA.
Ну и ЕТКАой надо уметь пользоваться. А это увы не всем дано.
ИМХО, это не сложнее, чем фактически любой другой компьютерной программой.
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Колхозник писал(а):Кроме каталога, хорошо ещё знать некоторые некаталожные заменители, особенно для старинных и отечественных автомобилей. Нужно знать запчасти какой фирмы хорошие, какой - плохие, какой - удовлетворительные.
Ты будешь долго смеяться, но для этого тоже есть каталоги!!!
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Водитель писал(а):Ты будешь долго смеяться, но для этого тоже есть каталоги!!!
Каталоги может быть и есть. Но вот тебе простой пример, недавно знакомый хотел заказать подогреватель штатного образца для фильтра дизельного топлива. Вещь не особо редкая, и вполне нужная. На большинстве легковых автомобилей из Европы они весьма похожи, что не мудрено. Ходил по магазинам, никто ничего подобрать не смог. Автомобиль древний, смотрели оригинальный каталог, объявляли баснословную цену и досвиданья.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Колхозник писал(а):Водитель писал(а):Ты будешь долго смеяться, но для этого тоже есть каталоги!!!
Каталоги может быть и есть. Но вот тебе простой пример, недавно знакомый хотел заказать подогреватель штатного образца для фильтра дизельного топлива. Вещь не особо редкая, и вполне нужная. На большинстве легковых автомобилей из Европы они весьма похожи, что не мудрено. Ходил по магазинам, никто ничего подобрать не смог. Автомобиль древний, смотрели оригинальный каталог, объявляли баснословную цену и досвиданья.
Ну, блин, опять тогда возвращаемся на исходные. Значит, всё-таки продавцы не в состоянии попользоваться базами данных...
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Водитель писал(а):значит, всё-таки продавцы не в состоянии попользоваться базами данных...
это не сложнее, чем фактически любой другой компьютерной программой.
Выходит, что у продавцов просто низкий IQ. Когда их на работу берут, наверное тесты не проводят. Или же руководителю пофиг на имидж своего лобаза. По Автопримеру тётки с швабрами чуть ли не следы за тобой стирают, цены не хилые, плитка под ногами блестит, а продавцы - лица с низким IQ. Мне там, кстати, тоже шайбы по размеру один раз спутали.
Водитель, ты наверное занимаешься сугубо руководством людьми. От таких людей я часто наблюдаю такую позицию по жизни: "чё там сложного: 1. посмотри в каталоге, 2. любой бомж или обезъяна с Зимбабвы с этим справится, 3. сделай как-нибудь, чё сложного, 4. ща нагоню узбеков и всё само собой как-нибудь сделается". Я не совсем поддерживаю такой подход. В любом, даже простейшем деле есть хитрости и некий официально не требуемый опыт и знания, так же и с использованием каталогов и баз данных.
Экзист, кстати, даёт возможность самому покопаться в некоторых каталогах, найти подходящий некаталожный заменитель. Там, кстати, и менеджеры иногда грамотные советы дают. Я лично неоднократно сталкивался, что деталь, формально подходящая по каталогу, реально подходит не совсем или же качество непригодное. Вот для этого и требуются грамотные продавцы.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Колхозник писал(а):Водитель, ты наверное занимаешься сугубо руководством людьми. От таких людей я часто наблюдаю такую позицию по жизни: "чё там сложного: 1. посмотри в каталоге, 2. любой бомж или обезъяна с Зимбабвы с этим справится, 3. сделай как-нибудь, чё сложного, 4. ща нагоню узбеков и всё само собой как-нибудь сделается". Я не совсем поддерживаю такой подход. В любом, даже простейшем деле есть хитрости и некий официально не требуемый опыт и знания, так же и с использованием каталогов и баз данных.
Нет, не сугубо. И поэтому удивляюсь: видимо, отбор на эти должности вообще отсутствует в некоторых местах.
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Колхозник писал(а): . . . По Автопримеру тётки с швабрами чуть ли не следы за тобой стирают, цены не хилые, плитка под ногами блестит, а продавцы - лица с низким IQ. . .
Да уж. На лицах уборщиц прям написана кровная вражда.
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Доброго времени,люди А подскажите, пожалуйста, где в Рязани рынок автозапчастей? С ног сбилась - не могу найти топливный шланг на 10-ку. И какой общественный транспорт туда довезет ?
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Helga писал(а): А подскажите, пожалуйста, где в Рязани рынок автозапчастей? С ног сбилась - не могу найти топливный шланг на 10-ку. И какой общественный транспорт туда довезет ?
Рынок - у ЦСК. А где у десятки топливный шланг?
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Рынок - у ЦСК.
Спасибо за ответ.Эмм..а где искать ЦСК ?
А где у десятки топливный шланг?
Шланг наливной трубы мне нада, неправильно написала,сорри. Сама трубка есть в Драйвере в Канищево, а вот шланг - это большая индейская изба.
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Где ЦСК искать? Даже не знаю, как объяснить. На ул. Семашко, на остановке Спортивная..
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
DS писал(а):Где ЦСК искать? Даже не знаю, как объяснить. На ул. Семашко, на остановке Спортивная..
Спасибо большое, очень выручили.
Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ
Мне понравился магазин автозапчастей Партс62, что на Черновицкой. Цены не задирают, помогают с подбором да и привозят заказ очень быстро.
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