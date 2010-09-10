Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

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Водитель

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Водитель » 26 дек 2010, 20:42

pas2005 писал(а):
Водитель писал(а):Для этого фактически по всем автомобилям есть специализированные программы типа ETKA.

Ну и ЕТКАой надо уметь пользоваться. А это увы не всем дано.

ИМХО, это не сложнее, чем фактически любой другой компьютерной программой.
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Водитель

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Водитель » 26 дек 2010, 20:42

Колхозник писал(а):Кроме каталога, хорошо ещё знать некоторые некаталожные заменители, особенно для старинных и отечественных автомобилей. Нужно знать запчасти какой фирмы хорошие, какой - плохие, какой - удовлетворительные.

Ты будешь долго смеяться, но для этого тоже есть каталоги!!!
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Колхозник » 26 дек 2010, 21:18

Водитель писал(а):Ты будешь долго смеяться, но для этого тоже есть каталоги!!!

Каталоги может быть и есть. Но вот тебе простой пример, недавно знакомый хотел заказать подогреватель штатного образца для фильтра дизельного топлива. Вещь не особо редкая, и вполне нужная. На большинстве легковых автомобилей из Европы они весьма похожи, что не мудрено. Ходил по магазинам, никто ничего подобрать не смог. Автомобиль древний, смотрели оригинальный каталог, объявляли баснословную цену и досвиданья.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Водитель

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Водитель » 26 дек 2010, 23:48

Колхозник писал(а):
Водитель писал(а):Ты будешь долго смеяться, но для этого тоже есть каталоги!!!

Каталоги может быть и есть. Но вот тебе простой пример, недавно знакомый хотел заказать подогреватель штатного образца для фильтра дизельного топлива. Вещь не особо редкая, и вполне нужная. На большинстве легковых автомобилей из Европы они весьма похожи, что не мудрено. Ходил по магазинам, никто ничего подобрать не смог. Автомобиль древний, смотрели оригинальный каталог, объявляли баснословную цену и досвиданья.

Ну, блин, опять тогда возвращаемся на исходные. Значит, всё-таки продавцы не в состоянии попользоваться базами данных...
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Колхозник » 27 дек 2010, 00:23

Водитель писал(а):значит, всё-таки продавцы не в состоянии попользоваться базами данных...

это не сложнее, чем фактически любой другой компьютерной программой.

Выходит, что у продавцов просто низкий IQ. Когда их на работу берут, наверное тесты не проводят. Или же руководителю пофиг на имидж своего лобаза. По Автопримеру тётки с швабрами чуть ли не следы за тобой стирают, цены не хилые, плитка под ногами блестит, а продавцы - лица с низким IQ. Мне там, кстати, тоже шайбы по размеру один раз спутали.

Водитель, ты наверное занимаешься сугубо руководством людьми. От таких людей я часто наблюдаю такую позицию по жизни: "чё там сложного: 1. посмотри в каталоге, 2. любой бомж или обезъяна с Зимбабвы с этим справится, 3. сделай как-нибудь, чё сложного, 4. ща нагоню узбеков и всё само собой как-нибудь сделается". Я не совсем поддерживаю такой подход. В любом, даже простейшем деле есть хитрости и некий официально не требуемый опыт и знания, так же и с использованием каталогов и баз данных.

Экзист, кстати, даёт возможность самому покопаться в некоторых каталогах, найти подходящий некаталожный заменитель. Там, кстати, и менеджеры иногда грамотные советы дают. Я лично неоднократно сталкивался, что деталь, формально подходящая по каталогу, реально подходит не совсем или же качество непригодное. Вот для этого и требуются грамотные продавцы.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Водитель

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Водитель » 27 дек 2010, 00:53

Колхозник писал(а):Водитель, ты наверное занимаешься сугубо руководством людьми. От таких людей я часто наблюдаю такую позицию по жизни: "чё там сложного: 1. посмотри в каталоге, 2. любой бомж или обезъяна с Зимбабвы с этим справится, 3. сделай как-нибудь, чё сложного, 4. ща нагоню узбеков и всё само собой как-нибудь сделается". Я не совсем поддерживаю такой подход. В любом, даже простейшем деле есть хитрости и некий официально не требуемый опыт и знания, так же и с использованием каталогов и баз данных.

Нет, не сугубо. И поэтому удивляюсь: видимо, отбор на эти должности вообще отсутствует в некоторых местах.
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Roman80
Пользователь RZN.info
Сообщения: 549
Зарегистрирован: 01 апр 2010, 16:14

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Roman80 » 27 дек 2010, 13:21

Колхозник писал(а): . . . По Автопримеру тётки с швабрами чуть ли не следы за тобой стирают, цены не хилые, плитка под ногами блестит, а продавцы - лица с низким IQ. . .

Да уж. На лицах уборщиц прям написана кровная вражда.
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Helga
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 16 апр 2009, 00:07

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Helga » 20 июн 2011, 21:27

Доброго времени,люди :) А подскажите, пожалуйста, где в Рязани рынок автозапчастей? С ног сбилась - не могу найти топливный шланг на 10-ку. И какой общественный транспорт туда довезет ?
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение DS » 20 июн 2011, 21:51

Helga писал(а): А подскажите, пожалуйста, где в Рязани рынок автозапчастей? С ног сбилась - не могу найти топливный шланг на 10-ку. И какой общественный транспорт туда довезет ?

Рынок - у ЦСК. А где у десятки топливный шланг?
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Helga
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 16 апр 2009, 00:07

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Helga » 20 июн 2011, 23:16

Рынок - у ЦСК.

Спасибо за ответ.Эмм..а где искать ЦСК ?

А где у десятки топливный шланг?

Шланг наливной трубы мне нада, неправильно написала,сорри. Сама трубка есть в Драйвере в Канищево, а вот шланг - это большая индейская изба.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение DS » 20 июн 2011, 23:30

Где ЦСК искать? Даже не знаю, как объяснить. На ул. Семашко, на остановке Спортивная..
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Helga
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 16 апр 2009, 00:07

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение Helga » 20 июн 2011, 23:57

DS писал(а):Где ЦСК искать? Даже не знаю, как объяснить. На ул. Семашко, на остановке Спортивная..

Спасибо большое, очень выручили.
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slotterry
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 14:43

Re: Магазины АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Сообщение slotterry » 17 минут назад

Мне понравился магазин автозапчастей Партс62, что на Черновицкой. Цены не задирают, помогают с подбором да и привозят заказ очень быстро.
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