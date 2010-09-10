Сообщение Колхозник » 27 дек 2010, 00:23

Водитель писал(а): значит, всё-таки продавцы не в состоянии попользоваться базами данных...

это не сложнее, чем фактически любой другой компьютерной программой.

Водитель

как-нибудь

как-нибудь

Выходит, что у продавцов просто низкий IQ. Когда их на работу берут, наверное тесты не проводят. Или же руководителю пофиг на имидж своего лобаза. По Автопримеру тётки с швабрами чуть ли не следы за тобой стирают, цены не хилые, плитка под ногами блестит, а продавцы - лица с низким IQ. Мне там, кстати, тоже шайбы по размеру один раз спутали., ты наверное занимаешься сугубо руководством людьми. От таких людей я часто наблюдаю такую позицию по жизни: "чё там сложного: 1. посмотри в каталоге, 2. любой бомж или обезъяна с Зимбабвы с этим справится, 3. сделай, чё сложного, 4. ща нагоню узбеков и всё само собойсделается". Я не совсем поддерживаю такой подход. В любом, даже простейшем деле есть хитрости и некий официально не требуемый опыт и знания, так же и с использованием каталогов и баз данных.Экзист, кстати, даёт возможность самому покопаться в некоторых каталогах, найти подходящий некаталожный заменитель. Там, кстати, и менеджеры иногда грамотные советы дают. Я лично неоднократно сталкивался, что деталь, формально подходящая по каталогу, реально подходит не совсем или же качество непригодное. Вот для этого и требуются грамотные продавцы.