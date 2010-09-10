Посоветуйте агенство недвижимости
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Re: Посоветуйте агенство недвижимости
Я продавал квартиру в Рязани. Я уже уехал в Москву и без меня по договору квартиру продали,приезжал для подписи кучей и получению денег. Спец оформила все документы в электросетях и ЖЭУ по части задолжности. Даже дали машину и охрану для доставки денег 100тыс евро в филиал ВТБ. Там деньги перевел в московский филиал. До сих пор переписываюсь с риэлтором.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 апр 2016, 16:43
Re: Посоветуйте агенство недвижимости
dmsamoilov писал(а):Первая и отличительная особенность нормального агентства недвижимости от лохоторона - наличие нормального и цивильного офиса. Это должна быть не комнатушка с компьютером и принтером, а настоящий офис с символикой компании, просторный и наполненный сотрудниками.
За всю жизнь сотрудничал с агентствами только один раз, это были "Каскад Недвижимость".
Никаких нареканий нет, рекомендую, всё оформили грамотно.
Как вариант. Агентство с центральным офисом на Вокзальной, дом 6. Есть филиалы на ул.Праволыбедской (здание БТИ), в Горроще за пам.Полетаеву, в ДП рядом с рынком, также в Канищево и в Московском.
Re: Посоветуйте агенство недвижимости
Real estate broker писал(а):dmsamoilov писал(а):Первая и отличительная особенность нормального агентства недвижимости от лохоторона - наличие нормального и цивильного офиса. Это должна быть не комнатушка с компьютером и принтером, а настоящий офис с символикой компании, просторный и наполненный сотрудниками.
За всю жизнь сотрудничал с агентствами только один раз, это были "Каскад Недвижимость".
Никаких нареканий нет, рекомендую, всё оформили грамотно.
Как вариант. Агентство с центральным офисом на Вокзальной, дом 6. Есть филиалы на ул.Праволыбедской (здание БТИ), в Горроще за пам.Полетаеву, в ДП рядом с рынком, также в Канищево и в Московском.
Real estate broker"..а что не делишься информацией, что ЦАН за 2015-2016г.г. аж ДЕСЯТЬ раз, УФАСом их реклама была признана ненадлежащей..!! ....Обманывают Потребителя
Рязанское УФАС:
1) УФАС-дело №373-05-1/2015, вынесено решение, по ст.14.3 КоАП - http://solutions.fas.gov.ru/to/ryazansk ... 30863fb6a0
2) УФАС-дело №561-05-1/2015 вынесено решение, , по ст.14.3 КоАП http://solutions.fas.gov.ru/to/ryazansk ... b749bae3d1
3) УФАС-дело №536-05-1/2015 вынесено решение, по ст.14.3 КоАП http://solutions.fas.gov.ru/to/ryazansk ... -05-1-2015
4) УФАС-дело №581-05-1/2015 вынесено решение, по ст.14.3 КоАП http://solutions.fas.gov.ru/to/ryazansk ... -05-1-2015
5) УФАС-дело -№582-05-1/2015 вынесено решение, по ст.14.3 КоАП http://solutions.fas.gov.ru/to/ryazansk ... -05-1-2015
6) УФАС-дело №32-05-1/2016 вынесено решение, по ст.14.3 КоАП http://solutions.fas.gov.ru/to/ryazansk ... -05-1-2016
7) УФАС-дело №59-05-1/2016 вынесено решение, по ст.14.3 КоАП- http://solutions.fas.gov.ru/to/ryazansk ... c63e6beb3c
УФАС-дело №84-05-1/2016 вынесено решение, по ст.14.3 КоАП--- http://solutions.fas.gov.ru/to/ryazansk ... -05-1-2016
9) УФАС-дело №70-05-1/2016 на рассмотрении по ст.14.3 КоАП-
10) УФАС-дело №68-05-1/2016 на рассмотрении по ст.14.3 КоАП -
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 16 дек 2015, 16:55
Re: Посоветуйте агенство недвижимости
На личном опыте: если хотите купить новостройку, не ходите в ЦАН. Вторичку не знаю, но на первичном они просто лохи, клиенты для них ничего не значат, реклама обманывает. "Дешевле, чем у застройщика" обернулось в дороже, чем у застройщика.
Re: Посоветуйте агенство недвижимости
Зачем вам агенство недвижимости,если можно перейти на сайт и самим найти объявление? Вот сайт https://move.ru/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 окт 2016, 16:46
- Контактная информация:
Re: Посоветуйте агенство недвижимости
Центр недвижимости Ваш Дом - вот сайт http://vas-dom.ru/, на Первомайском пр-те 56. Никого не обманываем, ничего не придумываем - просто профессионально и быстро решаем ваши вопросы! Ждем вас)
Обращаемся по любым вопросам о купле, продаже, обмене недвижимости, одобрению ипотеки, новостройкам и получаем подарки! Люблю свою работу!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 21:09
Re: Посоветуйте агенство недвижимости
До кризиса риэлторов было как грязи, а сейчас люди деньги стали считать и задумались: зачем платить лишнее?
Аренда: за наем дополнительно (ни за что!) платить не хочется, а сдающий ничем и никем не защищен в нашем государстве; договор аренды - пустая бумажка в большинстве случаев.
Купля-продажа: через тот же интернет-ресурс Avito выложить продаваемое и найти своего покупателя просто. Единственное, сейчас не время скупки всего и вся, но, с другой стороны, покупать выгодно. В регпалате без агентств вполне можно обойтись. Новостройки в офисах строительных компаний покупаются нормально, да и с рук можно подобрать вполне без помощи агентств.
Исключение - сложные сделки. С обменами-разменами, ипотеками, долями несовершеннолетних и т.п. Вот тут помощь риэлтора лишней не бывает: где очередь обойти, где бумажку раздобыть, где сейф предоставить, юриста, оценщика и т.д. Спросите у риэлтора про наличие всего этого в их агентстве. Я лично знаю одно такое, но рекламу оно само себе делает, я ему помогать не буду, тем более что профессионализм риэлторов в этом агентстве оставляет желать лучшего. Хотя есть приятные исключения, к тому же отсутствие текучки (кризис ведь) на пользу в данном случае. Может, чему научатся на одном месте?))
Аренда: за наем дополнительно (ни за что!) платить не хочется, а сдающий ничем и никем не защищен в нашем государстве; договор аренды - пустая бумажка в большинстве случаев.
Купля-продажа: через тот же интернет-ресурс Avito выложить продаваемое и найти своего покупателя просто. Единственное, сейчас не время скупки всего и вся, но, с другой стороны, покупать выгодно. В регпалате без агентств вполне можно обойтись. Новостройки в офисах строительных компаний покупаются нормально, да и с рук можно подобрать вполне без помощи агентств.
Исключение - сложные сделки. С обменами-разменами, ипотеками, долями несовершеннолетних и т.п. Вот тут помощь риэлтора лишней не бывает: где очередь обойти, где бумажку раздобыть, где сейф предоставить, юриста, оценщика и т.д. Спросите у риэлтора про наличие всего этого в их агентстве. Я лично знаю одно такое, но рекламу оно само себе делает, я ему помогать не буду, тем более что профессионализм риэлторов в этом агентстве оставляет желать лучшего. Хотя есть приятные исключения, к тому же отсутствие текучки (кризис ведь) на пользу в данном случае. Может, чему научатся на одном месте?))
Re: Посоветуйте агенство недвижимости
anyktim писал(а):Зачем вам агенство недвижимости,если можно перейти на сайт и самим найти объявление? Вот сайт https://move.ru/
Все агентства просматривают объявления и тут же выступают в качестве покупателя. Но цену сбивают ловко. Находят массу причин для снижения цены. Свой % они не упустят. Кроме того с вас возьмут за нотариуса.который зарегистрирует договор. Нотариус агентства.
Re: Посоветуйте агенство недвижимости
Здравствуйте. Я не могу утверждать, что лучше этого нет ничего, но сам планирую воспользоваться услугами estate62.ru Возможно есть и получше условия, но мне например пока очень даже всё приемлемо. Посмотрите, может и Вам понравится. Успеха Вам.
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