Сообщение troyka tref » 29 окт 2016, 21:41

До кризиса риэлторов было как грязи, а сейчас люди деньги стали считать и задумались: зачем платить лишнее?

Аренда: за наем дополнительно (ни за что!) платить не хочется, а сдающий ничем и никем не защищен в нашем государстве; договор аренды - пустая бумажка в большинстве случаев.

Купля-продажа: через тот же интернет-ресурс Avito выложить продаваемое и найти своего покупателя просто. Единственное, сейчас не время скупки всего и вся, но, с другой стороны, покупать выгодно. В регпалате без агентств вполне можно обойтись. Новостройки в офисах строительных компаний покупаются нормально, да и с рук можно подобрать вполне без помощи агентств.

Исключение - сложные сделки. С обменами-разменами, ипотеками, долями несовершеннолетних и т.п. Вот тут помощь риэлтора лишней не бывает: где очередь обойти, где бумажку раздобыть, где сейф предоставить, юриста, оценщика и т.д. Спросите у риэлтора про наличие всего этого в их агентстве. Я лично знаю одно такое, но рекламу оно само себе делает, я ему помогать не буду, тем более что профессионализм риэлторов в этом агентстве оставляет желать лучшего. Хотя есть приятные исключения, к тому же отсутствие текучки (кризис ведь) на пользу в данном случае. Может, чему научатся на одном месте?))