Георгиевская ленточка
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Георгиевская ленточка
UNCLE1911 писал(а):Тварь, за сохранение власти которой отдали жизнь миллионы людей...
Слышал, что вы учились на историка. Это правда? 5 лет в рязанском педе?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Георгиевская ленточка
Мне проф. Степичев еще спецкурс "Ленинское наследие" читал.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Георгиевская ленточка
megOMetr писал(а):Возможно новое время и требует новых символов. Всё течёт, всё изменяется. Может быть я и согласился бы с этим символом, если бы его выдавали тому, кто оказал помощь ветеранам, или скажем школьник выйграл викторину о Великой Отечественной Войне, и в качестве награды ему вручили эту ленточку. Мол, вот он знает, интересуется и берите с него пример. Но когда мне этот кусочек ткани (в лучшем случае, а то и пластика или бумаги) впаривают в магазине, банке, на заправке - я отказываюсь. А когда я отказываюсь, на меня смотрят в лучшем случае с удивлением. Не сказать ещё хуже. Тут уж, извините. В этом карнавале я участвовать не хочу.
И всёже определитесь с значением этой ленточки, пожалуйста.
полностью с вами согласен. люди цепляют их куда не попадя, даже на обувь.
люди видят лишь то что хотят увидеть
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 июл 2015, 23:38
Re: Георгиевская ленточка
автор, так не снимайте ленточку. Носите постоянно. не зря же говорят: хочешь изменить мир, начни с себя. Помогайте ветеранам весь год, а не только в первые недели мая, всегда их благодарите, всегда уступайте место, переводите через дорогу и помогайте финансово. В чём проблема-то?
Re: Георгиевская ленточка
У меня дедушка был ветеран. В акции « Бессмертный полк» принимаем участие уже несколько лет. Считаю этот проект очень удачным, хвала тому человеку, кто придумал такую нужную вещь.
Re: Георгиевская ленточка
Не бойся, тот "человек" без порток не ходит, а ротенберги с тимченками потирают руки от того, что заняли мозги народа "патриотизмом".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Бацкiн сын
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
- Откуда: Из центральной Европы
Re: Георгиевская ленточка
Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Георгиевская ленточка
Бацкiн сын писал(а):Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.
а гости с Западэнщины еще и пишут на русском неграмотно.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Георгиевская ленточка
Chenormr в разных темах пишет на английском.Читайте.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Георгиевская ленточка
Бацкiн сын писал(а): Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили ....
В Гугле забанили? Очередной фармацевт подрабатывает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Отличные новости
попка
телка
для рыжей
попы
изнасиловал
ебля на
порнуха
эротик
две студентки
для геев
азиатками
порно онлайн google
http://firefitnowa2017.blogspot.ru/
http://2017firefit.blogspot.ru/
http://filmsnova.blogspot.com
http://tuvar.blogspot.com
<a href="http://runetki.com/?bid=124&lng=ru&cmp=&id=11761&tp=3"><img src="http://tools.runetki.co/res/std/banners/50b0a7e7a1ef9.gif" width="470" height="200" alt=" " /></a>
<a href="http://ecapolefud.com/in.htm?wm=1009295&l=2&crf=7PkHrVda5DCeuNWk8NTWqA%253D%253D" target="_blank"><img src="http://ecapolefud.com/bi15e92e44a8210?id=42" border="0" /></a>
<iframe width="300" height="250" src="http://tools.bongacams.com/promo.php?c=372790&type=banner&size=300x250&name=auch_banners" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
телка
для рыжей
попы
изнасиловал
ебля на
порнуха
эротик
две студентки
для геев
азиатками
порно онлайн google
http://firefitnowa2017.blogspot.ru/
http://2017firefit.blogspot.ru/
http://filmsnova.blogspot.com
http://tuvar.blogspot.com
<a href="http://runetki.com/?bid=124&lng=ru&cmp=&id=11761&tp=3"><img src="http://tools.runetki.co/res/std/banners/50b0a7e7a1ef9.gif" width="470" height="200" alt=" " /></a>
<a href="http://ecapolefud.com/in.htm?wm=1009295&l=2&crf=7PkHrVda5DCeuNWk8NTWqA%253D%253D" target="_blank"><img src="http://ecapolefud.com/bi15e92e44a8210?id=42" border="0" /></a>
<iframe width="300" height="250" src="http://tools.bongacams.com/promo.php?c=372790&type=banner&size=300x250&name=auch_banners" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
Отличные новости
анал на
сэкс
маструбацией
для геев
дрочкой
без трусиков
пришла на
писает
красивые девушки
девственницы
парню от парня
миньетом
http://firefitnowa2017.blogspot.ru/
http://2017firefit.blogspot.ru/
http://filmsnova.blogspot.com
http://tuvar.blogspot.com
<a href="http://runetki.com/?bid=124&lng=ru&cmp=&id=11761&tp=3"><img src="http://tools.runetki.co/res/std/banners/50b0a7e7a1ef9.gif" width="470" height="200" alt=" " /></a>
<a href="http://ecapolefud.com/in.htm?wm=1009295&l=2&crf=7PkHrVda5DCeuNWk8NTWqA%253D%253D" target="_blank"><img src="http://ecapolefud.com/bi15e92e44a8210?id=42" border="0" /></a>
<iframe width="300" height="250" src="http://tools.bongacams.com/promo.php?c=372790&type=banner&size=300x250&name=auch_banners" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
сэкс
маструбацией
для геев
дрочкой
без трусиков
пришла на
писает
красивые девушки
девственницы
парню от парня
миньетом
http://firefitnowa2017.blogspot.ru/
http://2017firefit.blogspot.ru/
http://filmsnova.blogspot.com
http://tuvar.blogspot.com
<a href="http://runetki.com/?bid=124&lng=ru&cmp=&id=11761&tp=3"><img src="http://tools.runetki.co/res/std/banners/50b0a7e7a1ef9.gif" width="470" height="200" alt=" " /></a>
<a href="http://ecapolefud.com/in.htm?wm=1009295&l=2&crf=7PkHrVda5DCeuNWk8NTWqA%253D%253D" target="_blank"><img src="http://ecapolefud.com/bi15e92e44a8210?id=42" border="0" /></a>
<iframe width="300" height="250" src="http://tools.bongacams.com/promo.php?c=372790&type=banner&size=300x250&name=auch_banners" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
Вернуться в «Горячие обсуждения»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость