megOMetr писал(а): Возможно новое время и требует новых символов. Всё течёт, всё изменяется. Может быть я и согласился бы с этим символом, если бы его выдавали тому, кто оказал помощь ветеранам, или скажем школьник выйграл викторину о Великой Отечественной Войне, и в качестве награды ему вручили эту ленточку. Мол, вот он знает, интересуется и берите с него пример. Но когда мне этот кусочек ткани (в лучшем случае, а то и пластика или бумаги) впаривают в магазине, банке, на заправке - я отказываюсь. А когда я отказываюсь, на меня смотрят в лучшем случае с удивлением. Не сказать ещё хуже. Тут уж, извините. В этом карнавале я участвовать не хочу.

И всёже определитесь с значением этой ленточки, пожалуйста.