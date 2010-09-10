Георгиевская ленточка

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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение hardbone » 10 июл 2015, 00:20

UNCLE1911 писал(а):Тварь, за сохранение власти которой отдали жизнь миллионы людей...

Слышал, что вы учились на историка. Это правда? 5 лет в рязанском педе?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11148
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение UNCLE1911 » 10 июл 2015, 06:42

Мне проф. Степичев еще спецкурс "Ленинское наследие" читал.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Viatich
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 15:17
Откуда: Москва

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Viatich » 10 июл 2015, 15:32

megOMetr писал(а):Возможно новое время и требует новых символов. Всё течёт, всё изменяется. Может быть я и согласился бы с этим символом, если бы его выдавали тому, кто оказал помощь ветеранам, или скажем школьник выйграл викторину о Великой Отечественной Войне, и в качестве награды ему вручили эту ленточку. Мол, вот он знает, интересуется и берите с него пример. Но когда мне этот кусочек ткани (в лучшем случае, а то и пластика или бумаги) впаривают в магазине, банке, на заправке - я отказываюсь. А когда я отказываюсь, на меня смотрят в лучшем случае с удивлением. Не сказать ещё хуже. Тут уж, извините. В этом карнавале я участвовать не хочу.
И всёже определитесь с значением этой ленточки, пожалуйста.

полностью с вами согласен. люди цепляют их куда не попадя, даже на обувь.
люди видят лишь то что хотят увидеть
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Калина красная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 23:38

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Калина красная » 21 июл 2015, 23:44

автор, так не снимайте ленточку. Носите постоянно. не зря же говорят: хочешь изменить мир, начни с себя. Помогайте ветеранам весь год, а не только в первые недели мая, всегда их благодарите, всегда уступайте место, переводите через дорогу и помогайте финансово. В чём проблема-то?
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Koser
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 12:53

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Koser » 21 дек 2015, 20:06

У меня дедушка был ветеран. В акции « Бессмертный полк» принимаем участие уже несколько лет. Считаю этот проект очень удачным, хвала тому человеку, кто придумал такую нужную вещь.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11148
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение UNCLE1911 » 21 дек 2015, 22:23

Не бойся, тот "человек" без порток не ходит, а ротенберги с тимченками потирают руки от того, что заняли мозги народа "патриотизмом".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Бацкiн сын
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
Откуда: Из центральной Европы

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Бацкiн сын » 13 июл 2016, 13:12

Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24095
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ФрекенСнорк » 13 июл 2016, 22:00

Бацкiн сын писал(а):Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.

а гости с Западэнщины еще и пишут на русском неграмотно. :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5791
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ivanes » 14 июл 2016, 15:54

Chenormr в разных темах пишет на английском.Читайте.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3439
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Vredtech » 18 июл 2016, 20:17

Бацкiн сын писал(а): Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили ....


В Гугле забанили? Очередной фармацевт подрабатывает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3640
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Шварц » Вчера, 13:52

М-дя... :shock: в свете новых правил ношения георгиевских ленточек ... и выявления случаев неэтичного использования других символов Победы.

9 мая рязанский Street Pub угостит всех посетителей 50 граммами фронтовых и солдатской кашей

Фронтовой стиль.png

Фронтовой стиль1.png


Фронтовой стиль2.jpg


Кто-то много думал над форматом подачи... креативно :cry:
Наши рестораторы не одиноки, краснодарские коллеги поддержали
Вложения
Победный стиль1.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5791
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ivanes » Вчера, 16:23

Горбуша в собственном соку на Высоковольной на закус 50грамм импортной, Мука хлебопекарная "Рязаночка" на Чкалова. Но без ленточек.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3640
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Шварц » Вчера, 18:38

ivanes писал(а):Горбуша в собственном соку на Высоковольной на закус 50грамм импортной, Мука хлебопекарная "Рязаночка" на Чкалова. Но без ленточек.


Дедушка... вам прописан для мозга обезжиренный кефир... ибо прет вас наяву, без всякого компота(с) :lol:
Придумал же, старый... мукой закусывать :lol:
Если вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все :lol: ... это она, финишная!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5791
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ivanes » 47 минут назад

я читаю надписи на банках консервов и на пакете муки. Вам принесут 50 г водки импортной.Свой ЛВЗ ликвидировали.Но офисы открыли. Здание под охраной,как памятник о прошлом. Таких памятников много в Рязани.РЗЭП,РЗАА.Мясокомби- нат,Кожзавод,Центролит,Телезавод,Сельмаш,Комбайновый завод,Стакозавод. Мало? Но кладбища новые открывают.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3640
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Шварц » 19 минут назад

ivanes писал(а):я читаю надписи на банках консервов и на пакете муки. Вам принесут 50 г водки импортной.


А на заборе не читаете? Там тоже, бывает, пишут :lol:

ivanes писал(а): Вам принесут 50 г водки импортной.


Да, пожалуй... пора бы уже :lol: Эй, вы, там!!!
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