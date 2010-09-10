Георгиевская ленточка
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Re: Георгиевская ленточка
UNCLE1911 писал(а):Тварь, за сохранение власти которой отдали жизнь миллионы людей...
Слышал, что вы учились на историка. Это правда? 5 лет в рязанском педе?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Георгиевская ленточка
Мне проф. Степичев еще спецкурс "Ленинское наследие" читал.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Георгиевская ленточка
megOMetr писал(а):Возможно новое время и требует новых символов. Всё течёт, всё изменяется. Может быть я и согласился бы с этим символом, если бы его выдавали тому, кто оказал помощь ветеранам, или скажем школьник выйграл викторину о Великой Отечественной Войне, и в качестве награды ему вручили эту ленточку. Мол, вот он знает, интересуется и берите с него пример. Но когда мне этот кусочек ткани (в лучшем случае, а то и пластика или бумаги) впаривают в магазине, банке, на заправке - я отказываюсь. А когда я отказываюсь, на меня смотрят в лучшем случае с удивлением. Не сказать ещё хуже. Тут уж, извините. В этом карнавале я участвовать не хочу.
И всёже определитесь с значением этой ленточки, пожалуйста.
полностью с вами согласен. люди цепляют их куда не попадя, даже на обувь.
люди видят лишь то что хотят увидеть
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 июл 2015, 23:38
Re: Георгиевская ленточка
автор, так не снимайте ленточку. Носите постоянно. не зря же говорят: хочешь изменить мир, начни с себя. Помогайте ветеранам весь год, а не только в первые недели мая, всегда их благодарите, всегда уступайте место, переводите через дорогу и помогайте финансово. В чём проблема-то?
Re: Георгиевская ленточка
У меня дедушка был ветеран. В акции « Бессмертный полк» принимаем участие уже несколько лет. Считаю этот проект очень удачным, хвала тому человеку, кто придумал такую нужную вещь.
Re: Георгиевская ленточка
Не бойся, тот "человек" без порток не ходит, а ротенберги с тимченками потирают руки от того, что заняли мозги народа "патриотизмом".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Бацкiн сын
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
- Откуда: Из центральной Европы
Re: Георгиевская ленточка
Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Георгиевская ленточка
Бацкiн сын писал(а):Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.
а гости с Западэнщины еще и пишут на русском неграмотно.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Георгиевская ленточка
Chenormr в разных темах пишет на английском.Читайте.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3443
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Георгиевская ленточка
Бацкiн сын писал(а): Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили ....
В Гугле забанили? Очередной фармацевт подрабатывает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Георгиевская ленточка
М-дя... в свете новых правил ношения георгиевских ленточек ... и выявления случаев неэтичного использования других символов Победы.
9 мая рязанский Street Pub угостит всех посетителей 50 граммами фронтовых и солдатской кашей
Кто-то много думал над форматом подачи... креативно
Наши рестораторы не одиноки, краснодарские коллеги поддержали
9 мая рязанский Street Pub угостит всех посетителей 50 граммами фронтовых и солдатской кашей
Кто-то много думал над форматом подачи... креативно
Наши рестораторы не одиноки, краснодарские коллеги поддержали
Re: Георгиевская ленточка
Горбуша в собственном соку на Высоковольной на закус 50грамм импортной, Мука хлебопекарная "Рязаночка" на Чкалова. Но без ленточек.
Re: Георгиевская ленточка
ivanes писал(а):Горбуша в собственном соку на Высоковольной на закус 50грамм импортной, Мука хлебопекарная "Рязаночка" на Чкалова. Но без ленточек.
Дедушка... вам прописан для мозга обезжиренный кефир... ибо прет вас наяву, без всякого компота(с)
Придумал же, старый... мукой закусывать
Если вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все ... это она, финишная!
Re: Георгиевская ленточка
я читаю надписи на банках консервов и на пакете муки. Вам принесут 50 г водки импортной.Свой ЛВЗ ликвидировали.Но офисы открыли. Здание под охраной,как памятник о прошлом. Таких памятников много в Рязани.РЗЭП,РЗАА.Мясокомби- нат,Кожзавод,Центролит,Телезавод,Сельмаш,Комбайновый завод,Стакозавод. Мало? Но кладбища новые открывают.
Re: Георгиевская ленточка
ivanes писал(а):я читаю надписи на банках консервов и на пакете муки. Вам принесут 50 г водки импортной.
А на заборе не читаете? Там тоже, бывает, пишут
ivanes писал(а): Вам принесут 50 г водки импортной.
Да, пожалуй... пора бы уже Эй, вы, там!!!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Георгиевская ленточка
Шварц писал(а):сли вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все ... это она, финишная!
я таки вэжливо интересуюсь- можно ли на гефилте фиш разместить бело-голубую ленточку? или ниБожежмой, только черно-оранжевую?
а на варэниках з вишнею-тоди шож, жовто-блакитную? тоже того...креативненько!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Георгиевская ленточка
ФрекенСнорк писал(а):Шварц писал(а):если вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все ... это она, финишная!
я таки вэжливо интересуюсь- можно ли на гефилте фиш разместить бело-голубую ленточку? или ниБожежмой, только черно-оранжевую?
а на варэниках з вишнею-тоди шож, жовто-блакитную? тоже того...креативненько!
А это смотря кому... Вам, ему или вообще?
Хотя, по большому счету... да ради бога, раз хочется, кто же запретит
А вообще-то я намекал на ленточных червей в рыбе... там цветовая гамма значительно беднее, но есть оттенки
Re: Георгиевская ленточка
Вот совершенно спокойно отношусь к "ленточному вопросу". Сам не ношу и на других внимания не обращаю, кто "правильно" или "не очень", их носит/использует. На мой взгляд это самый качественный способ не поддаваться ленточному безумию и не вступать в полемики на чьей-либо стороне
Re: Георгиевская ленточка
Trigger писал(а):Вот совершенно спокойно отношусь к "ленточному вопросу". Сам не ношу и на других внимания не обращаю, кто "правильно" или "не очень", их носит/использует. На мой взгляд это самый качественный способ не поддаваться ленточному безумию и не вступать в полемики на чьей-либо стороне
Неужто ради этого "самовыражения" специально зарегился?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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