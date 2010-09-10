Сообщение Trigger » 15 май 2017, 21:22

Вот совершенно спокойно отношусь к "ленточному вопросу". Сам не ношу и на других внимания не обращаю, кто "правильно" или "не очень", их носит/использует. На мой взгляд это самый качественный способ не поддаваться ленточному безумию и не вступать в полемики на чьей-либо стороне