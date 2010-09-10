Георгиевская ленточка
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Re: Георгиевская ленточка
Не бойся, тот "человек" без порток не ходит, а ротенберги с тимченками потирают руки от того, что заняли мозги народа "патриотизмом".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Бацкiн сын
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
- Откуда: Из центральной Европы
Re: Георгиевская ленточка
Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Георгиевская ленточка
Бацкiн сын писал(а):Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.
а гости с Западэнщины еще и пишут на русском неграмотно.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Георгиевская ленточка
Chenormr в разных темах пишет на английском.Читайте.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3612
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Георгиевская ленточка
Бацкiн сын писал(а): Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили ....
В Гугле забанили? Очередной фармацевт подрабатывает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Георгиевская ленточка
М-дя... в свете новых правил ношения георгиевских ленточек ... и выявления случаев неэтичного использования других символов Победы.
9 мая рязанский Street Pub угостит всех посетителей 50 граммами фронтовых и солдатской кашей
Кто-то много думал над форматом подачи... креативно
Наши рестораторы не одиноки, краснодарские коллеги поддержали
9 мая рязанский Street Pub угостит всех посетителей 50 граммами фронтовых и солдатской кашей
Кто-то много думал над форматом подачи... креативно
Наши рестораторы не одиноки, краснодарские коллеги поддержали
Re: Георгиевская ленточка
Горбуша в собственном соку на Высоковольной на закус 50грамм импортной, Мука хлебопекарная "Рязаночка" на Чкалова. Но без ленточек.
Re: Георгиевская ленточка
ivanes писал(а):Горбуша в собственном соку на Высоковольной на закус 50грамм импортной, Мука хлебопекарная "Рязаночка" на Чкалова. Но без ленточек.
Дедушка... вам прописан для мозга обезжиренный кефир... ибо прет вас наяву, без всякого компота(с)
Придумал же, старый... мукой закусывать
Если вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все ... это она, финишная!
Re: Георгиевская ленточка
я читаю надписи на банках консервов и на пакете муки. Вам принесут 50 г водки импортной.Свой ЛВЗ ликвидировали.Но офисы открыли. Здание под охраной,как памятник о прошлом. Таких памятников много в Рязани.РЗЭП,РЗАА.Мясокомби- нат,Кожзавод,Центролит,Телезавод,Сельмаш,Комбайновый завод,Стакозавод. Мало? Но кладбища новые открывают.
Re: Георгиевская ленточка
ivanes писал(а):я читаю надписи на банках консервов и на пакете муки. Вам принесут 50 г водки импортной.
А на заборе не читаете? Там тоже, бывает, пишут
ivanes писал(а): Вам принесут 50 г водки импортной.
Да, пожалуй... пора бы уже Эй, вы, там!!!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Георгиевская ленточка
Шварц писал(а):сли вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все ... это она, финишная!
я таки вэжливо интересуюсь- можно ли на гефилте фиш разместить бело-голубую ленточку? или ниБожежмой, только черно-оранжевую?
а на варэниках з вишнею-тоди шож, жовто-блакитную? тоже того...креативненько!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Георгиевская ленточка
ФрекенСнорк писал(а):Шварц писал(а):если вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все ... это она, финишная!
я таки вэжливо интересуюсь- можно ли на гефилте фиш разместить бело-голубую ленточку? или ниБожежмой, только черно-оранжевую?
а на варэниках з вишнею-тоди шож, жовто-блакитную? тоже того...креативненько!
А это смотря кому... Вам, ему или вообще?
Хотя, по большому счету... да ради бога, раз хочется, кто же запретит
А вообще-то я намекал на ленточных червей в рыбе... там цветовая гамма значительно беднее, но есть оттенки
Re: Георгиевская ленточка
Вот совершенно спокойно отношусь к "ленточному вопросу". Сам не ношу и на других внимания не обращаю, кто "правильно" или "не очень", их носит/использует. На мой взгляд это самый качественный способ не поддаваться ленточному безумию и не вступать в полемики на чьей-либо стороне
Re: Георгиевская ленточка
Trigger писал(а):Вот совершенно спокойно отношусь к "ленточному вопросу". Сам не ношу и на других внимания не обращаю, кто "правильно" или "не очень", их носит/использует. На мой взгляд это самый качественный способ не поддаваться ленточному безумию и не вступать в полемики на чьей-либо стороне
Неужто ради этого "самовыражения" специально зарегился?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Георгиевская ленточка
Соглашусь, на иномарках, нарушающих все правила и нагло ломящихся впереди всех, ленты смотрятся странно, но к сожалению, у нас такой менталитет, невоспитанность и отсутствие банального образования+деньги, свалившиеся на голову в окружающей нищете=снос крыши, и понты
Re: Георгиевская ленточка
UNCLE1911 писал(а):Неужто ради этого "самовыражения" специально зарегился?
Вот, да)
Re: Георгиевская ленточка
Георгиевский крест и ленточка.
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[url=http://radikal.ru][/url
Re: Георгиевская ленточка
Всем привет. На день победы или На день России всегда вешаю георгиевскую ленточку , и в том числе и на автомобиль. Это святое , у меня дед погиб во время войны в Белоруссии , по Минском.
Re: Георгиевская ленточка
vorog58 писал(а):Всем привет. На день победы или На день России всегда вешаю георгиевскую ленточку , и в том числе и на автомобиль. Это святое , у меня дед погиб во время войны в Белоруссии , по Минском.
Чего ж святого в вывешивании тряпки, которая через несколько дней становится грязной? А на день россии к чему лента к ордену святого георгия?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Георгиевская ленточка
UNCLE1911 писал(а):vorog58 писал(а):Всем привет. На день победы или На день России всегда вешаю георгиевскую ленточку , и в том числе и на автомобиль. Это святое , у меня дед погиб во время войны в Белоруссии , по Минском.
Чего ж святого в вывешивании тряпки, которая через несколько дней становится грязной? А на день россии к чему лента к ордену святого георгия?
Подобная лента служит для орденов Славы и других наград.
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