Георгиевская ленточка

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11286
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение UNCLE1911 » 21 дек 2015, 22:23

Не бойся, тот "человек" без порток не ходит, а ротенберги с тимченками потирают руки от того, что заняли мозги народа "патриотизмом".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Бацкiн сын
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 11:12
Откуда: Из центральной Европы

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Бацкiн сын » 13 июл 2016, 13:12

Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.
So wie ich mein Land liebe, so wenig mag ich meine Landsmänner...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ФрекенСнорк » 13 июл 2016, 22:00

Бацкiн сын писал(а):Chenormr я вижу кнопкой Ctrl+C, Ctrl+V. Но ваш плагиат никому не интересен, по той простой причине что россияне не знают других языков. Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили дабы все окончательно убедились в вашем безумии.

а гости с Западэнщины еще и пишут на русском неграмотно. :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6681
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ivanes » 14 июл 2016, 15:54

Chenormr в разных темах пишет на английском.Читайте.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3612
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Vredtech » 18 июл 2016, 20:17

Бацкiн сын писал(а): Неплохо бы перевести ту муть что вы накопипаситили ....


В Гугле забанили? Очередной фармацевт подрабатывает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3846
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Шварц » 05 май 2017, 13:52

М-дя... :shock: в свете новых правил ношения георгиевских ленточек ... и выявления случаев неэтичного использования других символов Победы.

9 мая рязанский Street Pub угостит всех посетителей 50 граммами фронтовых и солдатской кашей

Фронтовой стиль.png

Фронтовой стиль1.png


Фронтовой стиль2.jpg


Кто-то много думал над форматом подачи... креативно :cry:
Наши рестораторы не одиноки, краснодарские коллеги поддержали
Вложения
Победный стиль1.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6681
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ivanes » 05 май 2017, 16:23

Горбуша в собственном соку на Высоковольной на закус 50грамм импортной, Мука хлебопекарная "Рязаночка" на Чкалова. Но без ленточек.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3846
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Шварц » 05 май 2017, 18:38

ivanes писал(а):Горбуша в собственном соку на Высоковольной на закус 50грамм импортной, Мука хлебопекарная "Рязаночка" на Чкалова. Но без ленточек.


Дедушка... вам прописан для мозга обезжиренный кефир... ибо прет вас наяву, без всякого компота(с) :lol:
Придумал же, старый... мукой закусывать :lol:
Если вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все :lol: ... это она, финишная!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6681
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ivanes » 06 май 2017, 11:00

я читаю надписи на банках консервов и на пакете муки. Вам принесут 50 г водки импортной.Свой ЛВЗ ликвидировали.Но офисы открыли. Здание под охраной,как памятник о прошлом. Таких памятников много в Рязани.РЗЭП,РЗАА.Мясокомби- нат,Кожзавод,Центролит,Телезавод,Сельмаш,Комбайновый завод,Стакозавод. Мало? Но кладбища новые открывают.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3846
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Шварц » 06 май 2017, 11:28

ivanes писал(а):я читаю надписи на банках консервов и на пакете муки. Вам принесут 50 г водки импортной.


А на заборе не читаете? Там тоже, бывает, пишут :lol:

ivanes писал(а): Вам принесут 50 г водки импортной.


Да, пожалуй... пора бы уже :lol: Эй, вы, там!!!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ФрекенСнорк » 06 май 2017, 20:56

Шварц писал(а):сли вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все ... это она, финишная!

я таки вэжливо интересуюсь- можно ли на гефилте фиш разместить бело-голубую ленточку? или ниБожежмой, только черно-оранжевую?
а на варэниках з вишнею-тоди шож, жовто-блакитную? тоже того...креативненько!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3846
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Шварц » 06 май 2017, 23:20

ФрекенСнорк писал(а):
Шварц писал(а):если вдруг в/на горбуше увидите ленточку, то это все ... это она, финишная!

я таки вэжливо интересуюсь- можно ли на гефилте фиш разместить бело-голубую ленточку? или ниБожежмой, только черно-оранжевую?
а на варэниках з вишнею-тоди шож, жовто-блакитную? тоже того...креативненько!


А это смотря кому... Вам, ему или вообще? :lol:
Хотя, по большому счету... да ради бога, раз хочется, кто же запретит :lol:

А вообще-то я намекал на ленточных червей в рыбе... там цветовая гамма значительно беднее, но есть оттенки :mrgreen:
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Trigger
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 май 2017, 18:09

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Trigger » 15 май 2017, 21:22

Вот совершенно спокойно отношусь к "ленточному вопросу". Сам не ношу и на других внимания не обращаю, кто "правильно" или "не очень", их носит/использует. На мой взгляд это самый качественный способ не поддаваться ленточному безумию и не вступать в полемики на чьей-либо стороне
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11286
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение UNCLE1911 » 15 май 2017, 22:28

Trigger писал(а):Вот совершенно спокойно отношусь к "ленточному вопросу". Сам не ношу и на других внимания не обращаю, кто "правильно" или "не очень", их носит/использует. На мой взгляд это самый качественный способ не поддаваться ленточному безумию и не вступать в полемики на чьей-либо стороне

Неужто ради этого "самовыражения" специально зарегился?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Razorka
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 май 2017, 15:49
Откуда: Рязань

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Razorka » 21 май 2017, 20:15

Соглашусь, на иномарках, нарушающих все правила и нагло ломящихся впереди всех, ленты смотрятся странно, но к сожалению, у нас такой менталитет, невоспитанность и отсутствие банального образования+деньги, свалившиеся на голову в окружающей нищете=снос крыши, и понты
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Trigger
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 май 2017, 18:09

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение Trigger » 25 май 2017, 19:45

UNCLE1911 писал(а):Неужто ради этого "самовыражения" специально зарегился?

Вот, да)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6681
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ivanes » 30 июн 2017, 11:14

Георгиевский крест и ленточка.
[url=http://radikal.ru]Изображение[/url
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение vorog58 » 09 июл 2018, 16:46

Всем привет. На день победы или На день России всегда вешаю георгиевскую ленточку , и в том числе и на автомобиль. Это святое , у меня дед погиб во время войны в Белоруссии , по Минском.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11286
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение UNCLE1911 » 09 июл 2018, 16:59

vorog58 писал(а):Всем привет. На день победы или На день России всегда вешаю георгиевскую ленточку , и в том числе и на автомобиль. Это святое , у меня дед погиб во время войны в Белоруссии , по Минском.

Чего ж святого в вывешивании тряпки, которая через несколько дней становится грязной? А на день россии к чему лента к ордену святого георгия?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6681
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Георгиевская ленточка

Сообщение ivanes » Вчера, 19:01

UNCLE1911 писал(а):
vorog58 писал(а):Всем привет. На день победы или На день России всегда вешаю георгиевскую ленточку , и в том числе и на автомобиль. Это святое , у меня дед погиб во время войны в Белоруссии , по Минском.

Чего ж святого в вывешивании тряпки, которая через несколько дней становится грязной? А на день россии к чему лента к ордену святого георгия?

Подобная лента служит для орденов Славы и других наград.

Изображение

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