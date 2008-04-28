Сайт газеты Домострой

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

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Mutant
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
Откуда: С того берега лужи

Сайт газеты Домострой

Сообщение Mutant » 28 апр 2008, 13:07

А кто знает, почему с марта не обновляется лента новостей Домострой? Вроде еженедельник по-прежнему выходит? :)
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domostroy
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 18:07

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение domostroy » 17 июн 2008, 18:18

С апреля мы не размещаем информацию на realty.rzn.info. Ведутся работы над созданием собственного сайта. На данный момент он работает в тестовом режиме по адресу http://domostroymedia.ru/. Предложения и замечания по работе сайта приветствуются!
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zogri
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 21:04

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение zogri » 21 июл 2008, 23:36

domostroy писал(а):С апреля мы не размещаем информацию на realty.rzn.info. Ведутся работы над созданием собственного сайта. На данный момент он работает в тестовом режиме по адресу http://domostroymedia.ru/. Предложения и замечания по работе сайта приветствуются!


Да не открывается ваш сайт. Не находится вообще.
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Mutant
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
Откуда: С того берега лужи

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение Mutant » 21 июл 2008, 23:52

Странно, у меня работает, с открытием проблем нет.
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34567
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 фев 2009, 16:43

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение 34567 » 07 фев 2009, 17:29

Я пробовал размещать информацию о продаже серьезного объекта на разных сайтах, в принципе отклики даже лучше чем с газет,больше всего с Электронного каталога недвижимости Рязани http://www.ecrn.ru
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Baby
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 15:37
Откуда: Рязань

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение Baby » 08 фев 2009, 21:52

Здесь http://www.ryazan-dom.ru тоже давненько не обновлялось, но сегодня увидела новую статью. Кризис, наверное =)
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Evgen
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 окт 2008, 11:24

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение Evgen » 11 фев 2009, 13:32

34567
Я пробовал размещать информацию о продаже серьезного объекта на разных сайтах, в принципе отклики даже лучше чем с газет,больше всего с Электронного каталога недвижимости Рязани http://www.ecrn.ru


Попробуйте разместить в каталоге http://ok62.ru
Должен работать не хуже ecrn.ru
Сделать можно все, что угодно.
Главное чтобы выполнялись три условия: время, желание, деньги.
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cryol
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 10:16

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение cryol » 11 фев 2009, 14:18

а 62.ру кто-нибудь пользует?
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Dolly
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 дек 2008, 16:54

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение Dolly » 24 апр 2009, 16:18

На мой взгляд, Каталог Электронной недвижимости - хороший сайт, но он работает только по коммерческой недвижимости и по земле. Вторички и новостроек там нет вообще. Вернее, есть, но единицы. Насчет http://www.ok62.ru - объектов у них мало, это же агентство недвижимости, а какие риэлторы будут конкурентам объявления свои помещать?
ИМХО, база на Домострое - самая лучшая почти во всех отношениях. Во-первых, там почти 3 тысячи обяявлений. Да, чуть не забыла их главную "фишку" - все те объявления, что им частные лица по телефону надиктовывают, тут же на сайте появляются, прямо через минуту.

А насчет самого сайта - у них есть, что почитать и в новостях, статьи опять же из своей газеты размещают, аналитика, обновляются они каждый день.
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Станис
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 июн 2013, 16:31

Re: Сайт газеты Домострой

Сообщение Станис » Сегодня, 13:15

Уважаемая редакция! В конце прошлого года был опубликован проект застройки ул. Новослободской на месте бараков. Но там не написали, что делать с обувной фабрикой. Прошу добавить: 1. Фабрику вывести в индустриальный парк Городище. 2. Дом присутственных мест отдать застройщику на реконструкцию.
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