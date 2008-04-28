Сообщение Станис » Сегодня, 13:15

Уважаемая редакция! В конце прошлого года был опубликован проект застройки ул. Новослободской на месте бараков. Но там не написали, что делать с обувной фабрикой. Прошу добавить: 1. Фабрику вывести в индустриальный парк Городище. 2. Дом присутственных мест отдать застройщику на реконструкцию.