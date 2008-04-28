Сайт газеты Домострой
Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.
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10 сообщений • Страница 1 из 1
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Сайт газеты Домострой
А кто знает, почему с марта не обновляется лента новостей Домострой? Вроде еженедельник по-прежнему выходит?
Re: Сайт газеты Домострой
С апреля мы не размещаем информацию на realty.rzn.info. Ведутся работы над созданием собственного сайта. На данный момент он работает в тестовом режиме по адресу http://domostroymedia.ru/. Предложения и замечания по работе сайта приветствуются!
Re: Сайт газеты Домострой
domostroy писал(а):С апреля мы не размещаем информацию на realty.rzn.info. Ведутся работы над созданием собственного сайта. На данный момент он работает в тестовом режиме по адресу http://domostroymedia.ru/. Предложения и замечания по работе сайта приветствуются!
Да не открывается ваш сайт. Не находится вообще.
- Mutant
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1187
- Зарегистрирован: 01 янв 2008, 22:13
- Откуда: С того берега лужи
Re: Сайт газеты Домострой
Странно, у меня работает, с открытием проблем нет.
Re: Сайт газеты Домострой
Я пробовал размещать информацию о продаже серьезного объекта на разных сайтах, в принципе отклики даже лучше чем с газет,больше всего с Электронного каталога недвижимости Рязани http://www.ecrn.ru
Re: Сайт газеты Домострой
Здесь http://www.ryazan-dom.ru тоже давненько не обновлялось, но сегодня увидела новую статью. Кризис, наверное =)
Re: Сайт газеты Домострой
34567
Попробуйте разместить в каталоге http://ok62.ru
Должен работать не хуже ecrn.ru
Я пробовал размещать информацию о продаже серьезного объекта на разных сайтах, в принципе отклики даже лучше чем с газет,больше всего с Электронного каталога недвижимости Рязани http://www.ecrn.ru
Попробуйте разместить в каталоге http://ok62.ru
Должен работать не хуже ecrn.ru
Сделать можно все, что угодно.
Главное чтобы выполнялись три условия: время, желание, деньги.
Главное чтобы выполнялись три условия: время, желание, деньги.
Re: Сайт газеты Домострой
а 62.ру кто-нибудь пользует?
Re: Сайт газеты Домострой
На мой взгляд, Каталог Электронной недвижимости - хороший сайт, но он работает только по коммерческой недвижимости и по земле. Вторички и новостроек там нет вообще. Вернее, есть, но единицы. Насчет http://www.ok62.ru - объектов у них мало, это же агентство недвижимости, а какие риэлторы будут конкурентам объявления свои помещать?
ИМХО, база на Домострое - самая лучшая почти во всех отношениях. Во-первых, там почти 3 тысячи обяявлений. Да, чуть не забыла их главную "фишку" - все те объявления, что им частные лица по телефону надиктовывают, тут же на сайте появляются, прямо через минуту.
А насчет самого сайта - у них есть, что почитать и в новостях, статьи опять же из своей газеты размещают, аналитика, обновляются они каждый день.
ИМХО, база на Домострое - самая лучшая почти во всех отношениях. Во-первых, там почти 3 тысячи обяявлений. Да, чуть не забыла их главную "фишку" - все те объявления, что им частные лица по телефону надиктовывают, тут же на сайте появляются, прямо через минуту.
А насчет самого сайта - у них есть, что почитать и в новостях, статьи опять же из своей газеты размещают, аналитика, обновляются они каждый день.
Re: Сайт газеты Домострой
Уважаемая редакция! В конце прошлого года был опубликован проект застройки ул. Новослободской на месте бараков. Но там не написали, что делать с обувной фабрикой. Прошу добавить: 1. Фабрику вывести в индустриальный парк Городище. 2. Дом присутственных мест отдать застройщику на реконструкцию.
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