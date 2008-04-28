Сообщение Станис » Сегодня, 14:08

Недавно 2.01. Н.В. Любимов коснулся строительства индустриального парка Городище. Необходимо в этот проект включить перенос остатков обувной фабрики Рязаньвест на площади этого парка с последующим возвращением других цехов из Тулы. Это связано с тем, что на улице Новослободской намечается строительство жилого комплекса, а соседство с предприятием противопоказано. Прошу донести моё предложение до областного руководства и организовать кампанию в его поддержку. Со всеми праздниками.