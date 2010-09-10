Амортизаторы. Кто на каких ездит?

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 11 авг 2012, 21:21

Поставил Бильштайн - спортивные, вроде пока ничего, но...
поездил на многих амортизаторах, из всех именитых брендов не понравилась каяба, полная фигня
если не брать в расчет там всякие габриели и кони, то надежней всех пежо, только те которые выпускает сама она себе. В пример прошу не ставить Пежо 308 и Ситроен С4, а также кроссер - там стоит (на последнем точно) как раз каяба. Кстати каяба последнее время либо тайвань, либо бразилия. У сакса отрывается сварка, видимо тоже в китае штамповать стали
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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xaxel3000
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 22:42
Откуда: Краснодар
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Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение xaxel3000 » 16 сен 2012, 12:44

Езжу на KYB EXCEL-G. Брал на http://zap-online.ru/ . За шапку сухарей, буквально.
Помогу найти любую запчасть для любой иномарки в Рязани и области сайте на Zap-Online.ru
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Kipr
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 23:28

Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение Kipr » 01 ноя 2013, 22:22

Я поклонник газомаслянных каяба, на все свои авто ставлю только их, конечно же если в этом есть необходимость
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 772
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение Костен » 17 май 2014, 19:36

А я себе каябу премиум масляные поставил. Великолепный результат!
Каждому своё
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Marcell
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 15:06

Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение Marcell » 06 июн 2014, 14:19

ENGI писал(а):
DS писал(а):Регулятор давления, как раз пустяки, - на то он и регулятор, что его отрегулировать можно.

А мне кажется, что подъем центра тяжести автомобиля на 2...3 сантиметра - пустяки.
SM писал(а):У этого варианта только один плюс (и то сомнительный) - клиренс, остальное минусы, причём жирные.

Плюс только один, это да, а вот жирные минусы какие? (при грамотном выполнении работ и нормальном стиле езды)


Вот соглашусь с вашей точкой зрения. 8)
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение Рязанский Дятел » 17 май 2016, 15:24

На всех машынах об амортезаторах не заморачеваюсь.

Ежжу на стоковых.
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xaxel3000
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 22:42
Откуда: Краснодар
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Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение xaxel3000 » 01 сен 2016, 14:18

Предпочитаю Каяба, но это было в годы, когда я ездил на авто с пробегом за 200 тысяч. Пока, тьфу, тьфу,тьфу стоят родные и о замене не задумываюсь. Вижу, что тут некоторые начали споры об устройстве амортизаторов. Можете посмотреть на них в разрезе ))) - тут.
Помогу найти любую запчасть для любой иномарки в Рязани и области сайте на Zap-Online.ru
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 02 сен 2016, 21:35

Каяба - так себе, одни из самых мягких амортизаторов, не годятся для пользования на Европейских машинах.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение глен » 02 сен 2016, 22:17

ВРУНГЕЛЬ писал(а):Каяба - так себе, одни из самых мягких амортизаторов, не годятся для пользования на Европейских машинах.

я себе на свою "рисовоску" ставил назад каябу взамен оригинальных (оригинальные стоят как чугунный пароход...) по лету опять менял задние (50 тыщ...или чуть больше отходили)... так как мне или каябу- или оригинал, то особо голову не забивал, НО нашлись точно такие же но для американского рынка они более жёсткие ...пока проехал на них тыщ6-7 всего...но более жёсткие мне понравились больше :roll:
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение volgovod » 03 сен 2016, 22:18

Дороги сделали в идеал городские, зачем более жёсткие?
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 04 сен 2016, 08:31

volgovod писал(а):Дороги сделали в идеал городские, зачем более жёсткие?


Владельцу архаичной машины - ВОЛГА, не понять. Разве что только "чистый газ" поставить да по 2 штуки на сторону, тогда разница появится :D
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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