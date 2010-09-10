Амортизаторы. Кто на каких ездит?
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Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
Поставил Бильштайн - спортивные, вроде пока ничего, но...
поездил на многих амортизаторах, из всех именитых брендов не понравилась каяба, полная фигня
если не брать в расчет там всякие габриели и кони, то надежней всех пежо, только те которые выпускает сама она себе. В пример прошу не ставить Пежо 308 и Ситроен С4, а также кроссер - там стоит (на последнем точно) как раз каяба. Кстати каяба последнее время либо тайвань, либо бразилия. У сакса отрывается сварка, видимо тоже в китае штамповать стали
поездил на многих амортизаторах, из всех именитых брендов не понравилась каяба, полная фигня
если не брать в расчет там всякие габриели и кони, то надежней всех пежо, только те которые выпускает сама она себе. В пример прошу не ставить Пежо 308 и Ситроен С4, а также кроссер - там стоит (на последнем точно) как раз каяба. Кстати каяба последнее время либо тайвань, либо бразилия. У сакса отрывается сварка, видимо тоже в китае штамповать стали
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 апр 2011, 22:42
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
Езжу на KYB EXCEL-G. Брал на http://zap-online.ru/ . За шапку сухарей, буквально.
Помогу найти любую запчасть для любой иномарки в Рязани и области сайте на Zap-Online.ru
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
Я поклонник газомаслянных каяба, на все свои авто ставлю только их, конечно же если в этом есть необходимость
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
А я себе каябу премиум масляные поставил. Великолепный результат!
Каждому своё
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
ENGI писал(а):DS писал(а):Регулятор давления, как раз пустяки, - на то он и регулятор, что его отрегулировать можно.
А мне кажется, что подъем центра тяжести автомобиля на 2...3 сантиметра - пустяки.SM писал(а):У этого варианта только один плюс (и то сомнительный) - клиренс, остальное минусы, причём жирные.
Плюс только один, это да, а вот жирные минусы какие? (при грамотном выполнении работ и нормальном стиле езды)
Вот соглашусь с вашей точкой зрения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
На всех машынах об амортезаторах не заморачеваюсь.
Ежжу на стоковых.
Ежжу на стоковых.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 апр 2011, 22:42
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
Предпочитаю Каяба, но это было в годы, когда я ездил на авто с пробегом за 200 тысяч. Пока, тьфу, тьфу,тьфу стоят родные и о замене не задумываюсь. Вижу, что тут некоторые начали споры об устройстве амортизаторов. Можете посмотреть на них в разрезе ))) - тут.
Помогу найти любую запчасть для любой иномарки в Рязани и области сайте на Zap-Online.ru
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
Каяба - так себе, одни из самых мягких амортизаторов, не годятся для пользования на Европейских машинах.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
ВРУНГЕЛЬ писал(а):Каяба - так себе, одни из самых мягких амортизаторов, не годятся для пользования на Европейских машинах.
я себе на свою "рисовоску" ставил назад каябу взамен оригинальных (оригинальные стоят как чугунный пароход...) по лету опять менял задние (50 тыщ...или чуть больше отходили)... так как мне или каябу- или оригинал, то особо голову не забивал, НО нашлись точно такие же но для американского рынка они более жёсткие ...пока проехал на них тыщ6-7 всего...но более жёсткие мне понравились больше
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
Дороги сделали в идеал городские, зачем более жёсткие?
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Амортизаторы. Кто на каких ездит?
volgovod писал(а):Дороги сделали в идеал городские, зачем более жёсткие?
Владельцу архаичной машины - ВОЛГА, не понять. Разве что только "чистый газ" поставить да по 2 штуки на сторону, тогда разница появится
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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