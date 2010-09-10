Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 11 авг 2012, 21:21

Поставил Бильштайн - спортивные, вроде пока ничего, но...

поездил на многих амортизаторах, из всех именитых брендов не понравилась каяба, полная фигня

если не брать в расчет там всякие габриели и кони, то надежней всех пежо, только те которые выпускает сама она себе. В пример прошу не ставить Пежо 308 и Ситроен С4, а также кроссер - там стоит (на последнем точно) как раз каяба. Кстати каяба последнее время либо тайвань, либо бразилия. У сакса отрывается сварка, видимо тоже в китае штамповать стали

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...