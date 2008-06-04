Отдых с детьми
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Отдых с детьми
Предлагаю обсудить, где можно отдохнуть с детьми в Рязани, области, а также за ее пределами. Давайте обмениваться опытом, искать попутчиков и т.п.
Так ли хорошо, например, отдыхать с ребенком в Анапе?
Так ли хорошо, например, отдыхать с ребенком в Анапе?
Re: Отдых с детьми
Вот ети товарищи водят в детские походы по Пре
Клуб любителей активного отдыха и путешествий «Веер Приключений»
Клуб любителей активного отдыха и путешествий «Веер Приключений»
Re: Отдых с детьми
Nadya писал(а):Так ли хорошо, например, отдыхать с ребенком в Анапе?
В Анапе очень грязное море. Огромная толпа людей. И еще - Анапа - это город, заасфальтированный город, просто на берегу моря. Я бы с ребенком туда не поехала. Может в Кабардинку или в Дивноморское. Ну или в прошлом году были в Лоо-Адлере. Просто супер. Ребенку было 1.9.
Re: Отдых с детьми
iriskaS
Я там в теме "Слинг или коляска" как раз про ваш опыт поездки на море с 9 мес. ребенком поинтересовалась. Чтоб мне не повторяться, Вы уж там почитайте, а поделитесь здесь, здесь, вроде больше по теме.
Может кто еще с такими малышами на море ездил? Расскажите. Актуально!!!
Я там в теме "Слинг или коляска" как раз про ваш опыт поездки на море с 9 мес. ребенком поинтересовалась. Чтоб мне не повторяться, Вы уж там почитайте, а поделитесь здесь, здесь, вроде больше по теме.
Может кто еще с такими малышами на море ездил? Расскажите. Актуально!!!
У мамы две дочки, не дочки, а цветочки!
Re: Отдых с детьми
samaya писал(а):Я там в теме "Слинг или коляска" как раз про ваш опыт поездки на море с 9 мес. ребенком поинтересовалась.
Ездили на машине в начале сентября. Выезжали вечером, ночевали в гостинице. На след.день часа в 4 были на месте. Был очень резкий перепад температуры, может поэтому акклиматизацию мы все же ощутили. Чтобы перестраховаться в Новороссийске заехали в детскую поликлинику, там за 200р. нас осмотрела врач и прописала нурофен. Была только температура 3 дня, в районе 38. Давали Нурофен, ходили в слинге на море, морским воздузом подышать. Были, кстати в Кабардинке, чтобы если что - сразу в Новороссийск поехать. Потом - температура прошла и все. Здоровый ребенок. Но было довольно прохладно и в этот год мы не купались. Питались маминым молочком. Прикорм мы особо не признавали. Дали пожевать персик как-то. И все. В целом - прошло все нормально. Слинга было вполне достаточно. Ребенок еще не тяжелый. В крайнем случае - давали папе нести. На пляже - на коврик клали, ползать. На коврике же под зонтиком и спала. На экскурсии - в слинге (был с кольцами). Обратно приехали в +10. Но все прошло нормально.
На след.год поехали тоже в сентябре. Был уже год и девять. Доехали тоже двумя днями. Обошлось без акклиматизации. Ездили на машине. Проехали все побережье черноморское - от Краснодара - Горячий ключ - Адлер. Потом - до Ейска. Утром и вечером на пляж. Днем, под ребенкин сон, ехали на экскурсии, там она просыпалась и с ней на руках везде лазили. Кормились в дороге банками и утром-вечером в кафе. Купались, играли в песочек. Опять без коляски, хотя уже тяжеловато было таскать ее. Но папа был рядом. Менялись. В год и девять ребенок уже более осмысленный - ей очень все понравилось. Еще у бабушки были курочки, ездили на рыбалку - там рыбка в ведре плескалась, а она ее ловила. Ну и купались много.
Хотелось бы в этом году тоже выбраться.
Re: Отдых с детьми
Мы тоже в начале сентября планировали.И тоже на машине. Мы на Азов хотим. У нас там родственники. А как дорогу детка перенесла? Все-таки так долго в замкнутом пространстве. чем развлекали?
У мамы две дочки, не дочки, а цветочки!
Re: Отдых с детьми
Поэтому и ездили двумя днями. Из-за ребенка. Останавливались ночевать. Одним днем - для ребенка тяжело очень. Развлекала игрушками, новые купили, книжками и даже дали чупа-чупсину, в обычное время конфеты не даем. Когда было невмоготу - приходилось вытаскивать из кресла, она у меня в ногах топталась, хотя очень страшно. Очень много аварий видела по пути, всмятку(((. Ну и машина с кондиционером, комфортно.
А в целом - чем меньше ребенок - тем проще, он больше спит в пути.
Самый сложный возраст - год и 9. Потому что меньше - спит. Больше - в окно смотрит, можно почитать, поиграть, наклейки поклеить.... А вот в год и 9 - читать особо не любили, наклейки еще не клеили, спать уже не хотелось. Ну и мы выезжали часов в 6 вечера (после работы), в этот день ребенка спать днем не укладывали, села в машину, через полчаса вырубилась и спокойно 2 с лишним часа продрыхла.)))
А в целом - чем меньше ребенок - тем проще, он больше спит в пути.
Самый сложный возраст - год и 9. Потому что меньше - спит. Больше - в окно смотрит, можно почитать, поиграть, наклейки поклеить.... А вот в год и 9 - читать особо не любили, наклейки еще не клеили, спать уже не хотелось. Ну и мы выезжали часов в 6 вечера (после работы), в этот день ребенка спать днем не укладывали, села в машину, через полчаса вырубилась и спокойно 2 с лишним часа продрыхла.)))
Re: Отдых с детьми
Зачем же в таком раннем возрасте возить ребенка так далеко, это ведь бесследно остаться никак не может.
У родственников есть очень печальный опыт. Я своего до 2-х лет точно вывозить никуда не буду, у нас и в Рязанской области есть полно мест, ult можно отдохнуть.
У родственников есть очень печальный опыт. Я своего до 2-х лет точно вывозить никуда не буду, у нас и в Рязанской области есть полно мест, ult можно отдохнуть.
Re: Отдых с детьми
И как это отражается на ребенке?
1. В сентябре погода на югах мало чем отличается от погоды в наших широтах.
2. Родителям тоже надо отдохнуть.
Ну и лично у нас там мама мужа. Мы к ней ездим.
1. В сентябре погода на югах мало чем отличается от погоды в наших широтах.
2. Родителям тоже надо отдохнуть.
Ну и лично у нас там мама мужа. Мы к ней ездим.
Re: Отдых с детьми
Не знаю как так получилось, но на малыша выпала очень большая доза солнца, потом рак крови, по-моему, и смерть. В подробности не вдавался, но у них ребенок точно погиб от того что его в раннем возрасте повезли с собой родители в Крым.
В основном дети тяжело переносят переезды на дальние расстояния.
Родителеи могу съездить отдохнуть и без детей, а их оставить бабушке-дедушке.
В основном дети тяжело переносят переезды на дальние расстояния.
Родителеи могу съездить отдохнуть и без детей, а их оставить бабушке-дедушке.
Re: Отдых с детьми
Я тоже боялась с маленькой ездить в дальние поездки и особенно на юга. Все-таки акклиматизацию никто не отменял. В 4 года поехали на Черненькое с палаткой, жили там пару недель.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Отдых с детьми
ZZ писал(а):Я тоже боялась с маленькой ездить в дальние поездки и особенно на юга. Все-таки акклиматизацию никто не отменял. В 4 года поехали на Черненькое с палаткой, жили там пару недель.
Моё чадо тоже будет ездить в те края со мной, лично для меня лучшего отдыха не придумать, а еще когда и все близкие рядом...
Re: Отдых с детьми
Shurus писал(а):Не знаю как так получилось, но на малыша выпала очень большая доза солнца.
Это крайний случай, так как в большинстве своем люди - благоразумные. На солнце до 11 утра и после 6, даже 7 (так получалось) вечера. С использованием разных солнцезащитных кремов и обязательно в панамке. И то - стараться под зонтиками-навесами находится. Ну и не сразу - вытаскивать на солнце, дать привыкнуть организму.
Мне кажется - об этих обязательных мерах знают все, но не все им следуют.
В сентябре солнце не такое палящее и радиоактивное, как в сентябре. Да и мы попали в холодную погоду +23. Так что даже не раздевались, в маечке были.
В общем, я не агитирую никого, просто делюсь. Каждый выбирает сам.
Но, даже если в наших краях выпустить ребенка на палящее солнце в 2 часа дня и оставить его там до вечера - ни к чему хорошему это не приведет. А я очень часто наблюдаю в Солотче в самое солнце кучу мелких детишек на Старице...
Re: Отдых с детьми
У моря солнце почему-то в стократ жарче светит и печет кожу.
Море конечно очень полезно для детей. Но все равно у нас в области климат не хуже чем в краснодарском, по-умереннее все. Да и от родителей многое зависит, за детьми конечно смотреть в оба нужно, тут разгильдяйство не простительно.
Море конечно очень полезно для детей. Но все равно у нас в области климат не хуже чем в краснодарском, по-умереннее все. Да и от родителей многое зависит, за детьми конечно смотреть в оба нужно, тут разгильдяйство не простительно.
- Ma-Mashka
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 804
- Зарегистрирован: 27 авг 2005, 14:02
- Откуда: из Рязани
Re: Отдых с детьми
Shurus
я с годовалого возраста каждое лето проводила у бабушки на Северном Кавказе. Оттуда на Каспий выезжали, и на Чёрное море.
я с годовалого возраста каждое лето проводила у бабушки на Северном Кавказе. Оттуда на Каспий выезжали, и на Чёрное море.
Есть два способа управлять женщиной. Но их никто не знает!
Re: Отдых с детьми
Ma-Mashka
Наверное еще все зависит от конткретного организма, люди ведь все разные ди и малыши наверное тоже. А я все детство провел в мурм и арх областях, и сейчас туда езжу каждый год, Белое море не хуже Черного)))
Наверное еще все зависит от конткретного организма, люди ведь все разные ди и малыши наверное тоже. А я все детство провел в мурм и арх областях, и сейчас туда езжу каждый год, Белое море не хуже Черного)))
Re: Отдых с детьми
iriskaS
Спасибо за информацию.
Я лично что по этому вопросу думаю. Вот с первым ребенком я тоже так рассуждала: страшно ехать с малышом. Мне тогда вообще было многое страшно. Страшно даже было стать плохой мамой, недадать внимания. И я старалась делать все как правильно. Ну вобщем я мамой только училась быть. А сейчас свое отношение к ребенку могу охарактеризоват : "Я мама и я с этим живу!" . Это чем-то на беременность похоже. Ты живешь полной жизнью только с ребенком. Конечно ты в чем-то себя корректируешь: не ходишь по ночным клубам, не пьешь спиртного, не лежишь целый день в постели с книжкой в руках. Зато начинаешь перечитывать сказки Пушкина, слушаешь классику, дурачишься как ребенок и чувствуешь свою принадлежность к кругу избранных, т.е. Мамочек.
Так это я к чему все. Мы сейчас под девизом живем. Нам хорошо везде, лишь бы с мамой. Мы с ней всю Рязань исколесили. Я вот и подумала , если у меня уж такой "мобильный" ребенок, то почему бы и нет.. Тем более Азовское море йодистое. А старшей врач рекомендовал. Тетку родную не видели сто лет. Опять же фрукты. А Загарать у нас в семье не принято. Да и младшую разве можно с бабушками оставить. Мы с ней засохном в разлуке. Вобщем, мы подумали и все же собираемся...
Спасибо за информацию.
Я лично что по этому вопросу думаю. Вот с первым ребенком я тоже так рассуждала: страшно ехать с малышом. Мне тогда вообще было многое страшно. Страшно даже было стать плохой мамой, недадать внимания. И я старалась делать все как правильно. Ну вобщем я мамой только училась быть. А сейчас свое отношение к ребенку могу охарактеризоват : "Я мама и я с этим живу!" . Это чем-то на беременность похоже. Ты живешь полной жизнью только с ребенком. Конечно ты в чем-то себя корректируешь: не ходишь по ночным клубам, не пьешь спиртного, не лежишь целый день в постели с книжкой в руках. Зато начинаешь перечитывать сказки Пушкина, слушаешь классику, дурачишься как ребенок и чувствуешь свою принадлежность к кругу избранных, т.е. Мамочек.
Так это я к чему все. Мы сейчас под девизом живем. Нам хорошо везде, лишь бы с мамой. Мы с ней всю Рязань исколесили. Я вот и подумала , если у меня уж такой "мобильный" ребенок, то почему бы и нет.. Тем более Азовское море йодистое. А старшей врач рекомендовал. Тетку родную не видели сто лет. Опять же фрукты. А Загарать у нас в семье не принято. Да и младшую разве можно с бабушками оставить. Мы с ней засохном в разлуке. Вобщем, мы подумали и все же собираемся...
У мамы две дочки, не дочки, а цветочки!
Re: Отдых с детьми
Я сама с детства езжу на Азовское море в Голубицкую. А два года назад родственница с племяшкой (1год и 9 месяцев) приезжала в сентябре. Девчушке очень понравилось. Никакой акклиматизии не было. Жара там легче переносится. Проблема была только в таскании малышки. Жили то мы на горе. Я сама тяжело поднималась, а она еще и мелкую тащила. Но с машиной вообще проблем нет. Они в поезде ехали, вот там душно было, но ничего обратно только и просилась скорей на поезде ту-ту Вот только в сентябре море очень часто штормит. И еще. Поинтересуйтесь, все ли там с экологией в порядке. В районе порта Кавказ помнится были по весне кораблекрушения. И всякой гадости натекло много. По телеку видела с того места репортаж был чайку всю в какой-то черной дряни.
Re: Отдых с детьми
Мой совет будет таким - это Крым, а именно Евпатория. Может и другой район, но именно это место больше всего подходит для отдыха с детьми.
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