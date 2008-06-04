Сообщение iriskaS » 05 июл 2008, 22:33

samaya писал(а): Я там в теме "Слинг или коляска" как раз про ваш опыт поездки на море с 9 мес. ребенком поинтересовалась.

Ездили на машине в начале сентября. Выезжали вечером, ночевали в гостинице. На след.день часа в 4 были на месте. Был очень резкий перепад температуры, может поэтому акклиматизацию мы все же ощутили. Чтобы перестраховаться в Новороссийске заехали в детскую поликлинику, там за 200р. нас осмотрела врач и прописала нурофен. Была только температура 3 дня, в районе 38. Давали Нурофен, ходили в слинге на море, морским воздузом подышать. Были, кстати в Кабардинке, чтобы если что - сразу в Новороссийск поехать. Потом - температура прошла и все. Здоровый ребенок. Но было довольно прохладно и в этот год мы не купались. Питались маминым молочком. Прикорм мы особо не признавали. Дали пожевать персик как-то. И все. В целом - прошло все нормально. Слинга было вполне достаточно. Ребенок еще не тяжелый. В крайнем случае - давали папе нести. На пляже - на коврик клали, ползать. На коврике же под зонтиком и спала. На экскурсии - в слинге (был с кольцами). Обратно приехали в +10. Но все прошло нормально.На след.год поехали тоже в сентябре. Был уже год и девять. Доехали тоже двумя днями. Обошлось без акклиматизации. Ездили на машине. Проехали все побережье черноморское - от Краснодара - Горячий ключ - Адлер. Потом - до Ейска. Утром и вечером на пляж. Днем, под ребенкин сон, ехали на экскурсии, там она просыпалась и с ней на руках везде лазили. Кормились в дороге банками и утром-вечером в кафе. Купались, играли в песочек. Опять без коляски, хотя уже тяжеловато было таскать ее. Но папа был рядом. Менялись. В год и девять ребенок уже более осмысленный - ей очень все понравилось. Еще у бабушки были курочки, ездили на рыбалку - там рыбка в ведре плескалась, а она ее ловила. Ну и купались много.Хотелось бы в этом году тоже выбраться.