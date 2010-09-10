Отдых с детьми

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Отдых с детьми

Сообщение DenisKot » Вчера, 00:31

С детьми старшего возраста уже сложно куда-то отправится. Мой уже напрочь отказывается даже в кино вместе идти.... Я помню такой же был в подростковом возрасте.
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Отдых с детьми

Сообщение Вероника Климова » 41 минуту назад

DenisKot писал(а):С детьми старшего возраста уже сложно куда-то отправится. Мой уже напрочь отказывается даже в кино вместе идти.... Я помню такой же был в подростковом возрасте.

Как-то вы сильно краски сгустили)) Просто нужен особый подход к подросткам вот и всё! Тем более вы сами говорите, что помните себя в таком возрасте, а значит и знаете, что вас могло в то время удивить и что такого интересного вы ожидали от своих родителей. Мы когда в Казани гостили и моей родной старшей сестры - они нам организовали суперскую развлекательную программу и повели нас всех в VR-клуб https://anvio.com/ru-ru/kazan/ . И как вы думаете, понравилось такое развлечение моему 13 летнему сыну? Да он в диком восторге был! Вывод я сделала - нужно просто предлагать детям такого возраста развлечения, которые соответствуют их запросам.
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