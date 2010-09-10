Отдых с детьми
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Отдых с детьми
С детьми старшего возраста уже сложно куда-то отправится. Мой уже напрочь отказывается даже в кино вместе идти.... Я помню такой же был в подростковом возрасте.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Отдых с детьми
DenisKot писал(а):С детьми старшего возраста уже сложно куда-то отправится. Мой уже напрочь отказывается даже в кино вместе идти.... Я помню такой же был в подростковом возрасте.
Как-то вы сильно краски сгустили)) Просто нужен особый подход к подросткам вот и всё! Тем более вы сами говорите, что помните себя в таком возрасте, а значит и знаете, что вас могло в то время удивить и что такого интересного вы ожидали от своих родителей. Мы когда в Казани гостили и моей родной старшей сестры - они нам организовали суперскую развлекательную программу и повели нас всех в VR-клуб https://anvio.com/ru-ru/kazan/ . И как вы думаете, понравилось такое развлечение моему 13 летнему сыну? Да он в диком восторге был! Вывод я сделала - нужно просто предлагать детям такого возраста развлечения, которые соответствуют их запросам.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Отдых с детьми
Детей более старшего возраста можно и в лагерь отправить, пусть самостоятельно отдыхают, так сказать
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