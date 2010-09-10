Отдых с детьми
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Отдых с детьми
С детьми старшего возраста уже сложно куда-то отправится. Мой уже напрочь отказывается даже в кино вместе идти.... Я помню такой же был в подростковом возрасте.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Отдых с детьми
DenisKot писал(а):С детьми старшего возраста уже сложно куда-то отправится. Мой уже напрочь отказывается даже в кино вместе идти.... Я помню такой же был в подростковом возрасте.
Как-то вы сильно краски сгустили)) Просто нужен особый подход к подросткам вот и всё! Тем более вы сами говорите, что помните себя в таком возрасте, а значит и знаете, что вас могло в то время удивить и что такого интересного вы ожидали от своих родителей. Мы когда в Казани гостили и моей родной старшей сестры - они нам организовали суперскую развлекательную программу и повели нас всех в VR-клуб https://anvio.com/ru-ru/kazan/ . И как вы думаете, понравилось такое развлечение моему 13 летнему сыну? Да он в диком восторге был! Вывод я сделала - нужно просто предлагать детям такого возраста развлечения, которые соответствуют их запросам.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 624
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Отдых с детьми
Детей более старшего возраста можно и в лагерь отправить, пусть самостоятельно отдыхают, так сказать
Re: Отдых с детьми
Согласна в Крыму достаточно много интересных мест для детского отдыха. Вот мы с помощью сайта https://vlagere.ru/camp/ai-camp/ забронировали путевку для дочурки в "Ай-Кэмп". В том году она уже побывала там, и по возвращению настояла на том, чтобы отправиться туда повторно. Стоимость путевки сейчас достаточно низкая, потому данный вариант находится на золотой середине соотношения цена-качество. На сайте можете ознакомиться с программой более подробно, ну или же подыскать какой-нибудь другой вариант.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Отдых с детьми
У меня дети уже тоже выросли и не особо хотят с нами куда-то ходить, но я все равно стараюсь хоть раз в неделю вытянуть их на какие-то совместные развлечения. В последнее время стали часто посещать этот https://trk-pilot.ru/ ТЦ, в нем есть развлечения для всей семьи. Нравится, что в одном месте можно найти и кафе, и магазины различные, и даже кинотеатр.
Re: Отдых с детьми
Яно4ка писал(а):Согласна в Крыму достаточно много интересных мест для детского отдыха .В том году она уже побывала там, и по возвращению настояла на том, чтобы отправиться туда повторно.
Согласна , Крым , для отдыха ребенка , это то , что нужно !
Планировать поездку вместе с малышом, конечно, нужно заранее. Выбрать отель, где есть детский бассейн, узнать, предоставляют ли в номер манеж или детскую кроватку. Изучить, как будут кормить и можно ли будет готовить детское питание самостоятельно.
Вопросов много. Лучше и надежней всего выбрать проверенное место. Например, супруги здесь уже отдыхали вдвоем, хорошо знают местность и уверены, что сюрпризов не будет. И вот Вам статья , тут хорошие совета ребята дают , про первое путешествие с ребенком https://blizosti.net/pervoe-puteshestvie-vmeste-s-rebenkom/.
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