Ремонт телевизоров
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Ремонт телевизоров
DS писал(а):Не хочу обидеть знакомых консультантов, но 99 из 100, с которыми я имел дела не знают вообще ничего, кроме заученных ценников.
А я и не строю иллюзий на счет компетентности консультантов. Единственное полезное, на мой взгляд, что можно узнать у большинства, это статистику по возвратам и претензиям по разным маркам и моделям, и обеспеченность сервисных центров запчастями. Исключения, конечно, бывают. А чтобы понять, с кем разговариваешь, достаточно задать один-два "тестовых" вопроса.
DS писал(а):Позволительнее спросить совета у мальчика-папиросника на улице, чем у консультанта.
А это кто, как их опознать и о чем спрашивать?
DS писал(а):Самсунги в Корее лучше собирали, чем в Китае? Вот это сюрприз. А что же покупать, если всё собирается в Китае? С LG не так?
Я привел чужое мнение. Лично я к изделиям, произведенным на территории Китая, отношусь спокойно. Читал даже на форуме IXBT мнения, что европейская сборка бытовой техники ничуть не лучше китайской. Детали из одних источников, а в Европе на сборке сплошь гастарбайтеры из Азии и Африки работают (по утверждениям очевидцев, посещавших заводы).
Re: Ремонт телевизоров
Да спорить не о чём, я аналогичного мнения придерживаюсь. Мальчики-папиросники - цитата из Катаева, кажется. А с "консультантами" и "брэнд-менеджерами" у меня просто свои счёты. Не раз и не два подставляли.
Впрочем, хоть это и не о телевизорах, смотрел 3 дня назад видео - приятель в Швеции отснял. На заводе, производящем каркасные дома. Очень впечатлило. Супертехнологий нет - пилят, да шурупы закручивают. Но как - вот где разница.
Впрочем, хоть это и не о телевизорах, смотрел 3 дня назад видео - приятель в Швеции отснял. На заводе, производящем каркасные дома. Очень впечатлило. Супертехнологий нет - пилят, да шурупы закручивают. Но как - вот где разница.
Re: Ремонт телевизоров
Я недавно свой телеящик 2001 года выпуска сам починял, вроде как получилось. Чинил уже второй раз, превед фирме Самсунг, которая выпустила такой ненадёжный телевизор. Первый раз хотел отдать телевизор на ремонт в сервисный центр, но не нашёл выгодных условий проведения ремонта, самому починить оказалось проще по деньгам и самое главное - времени. Неисправности оказались типовыми для данной модели.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Ремонт телевизоров
Fafhrd писал(а):С "Фонографом" (СЦ) связывался пару раз лет 5-6 назад, очень не понравилось.
Сервисный центр "Фонографа" уже давно где-то тут на форуме вдоль и поперёк обсужден.
Nadya писал(а):Телевизоры Thomson и Рубин.
Томсона можно попытаться чинить, Рубин - нет никакого смысла, даже если он не ламповый. Ваша ошибка - Вы назвали торговую марку, а не модель - поди разбери, какого поколения Ваш Рубин.
Трофимыч писал(а):Ремонтных мастерских настоящих сейчас просто НЕТ. И не будет больше НИКОГДА. (техника ведь одноразовая, к ремонту не пригодная в принципе.) Лучший выход- действовать по рекомендации знакомых/друзей/родственников.
Совет: на дому у клиента современная техника починена быть НЕ МОЖЕТ. Принципиально. (За редким исключением)
Потому надо везти аппарат в ремонт. (На дому нет ни времени, ни условий, ни возможностей, чтобы найти ПРИЧИНУ неисправности, а можно увидеть СЛЕДСТВИЕ и заменить явно неисправные/сгоревшие элементы.
Очень всё категорично. Ну, вот что такое "настоящая"? Ведь принесёте телевизор в мастерскую и его отремонтируют. Это "настоящая" мастерская или "ненастоящая"?
Теперь "на дому - не на дому". Дело в том, что ремонт любой техники подразделяется на простой, средней сложности и сложный. Понятное дело, что сложный ремонт надо делать в мастерской, ведь устранить неисправность - дело пяти минут, а вот искать её причину можно и целый день, а то и больше.
Если телевизор после пяти минут работы выключается и при осмотре платы видно, что импульсник в блоке питания непропаян, то это лёгкий ремонт и его можно и нужно делать на дому.
Беда в том, что все мы ленивы и везти аппаратуру в ремонт даже не приходит в голову. Первая мысль - вызвать мастера на дом. А тут уж как повезёт. Если найти неисправность легко, то клиенту повезло, а если нет - то всё равно везти в мастерскую.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Ремонт телевизоров
Mutant писал(а):39 ЕБСД. ... Лишь корейский чуть громче порой "булькнет" ночью
Моя себе покупая такой месяц назад. Вентилятор немного шумноват, а булькать не булькает.
Настоящая мастерская была одна - Ленинского Комсомола 5 (телевизоры) и 5а (магнитофоны).
Эта я как её бывшая радиомеханика говорю.
Re: Ремонт телевизоров
Zayec:
1. настоящая- значит имеющая ПОЛНЫЙ комплект радиоизмерительных приборов. Хотя бы!
Про наличие технической документации МОЛЧУ, ибо НЕРЕАЛЬНО иметь фирменные инструкции по ремонту и инструкции по настройке. Это применительно к телевизорам. Их реально резобрать-собрать и починить.
А видеомагнитофон и особенно видеокамеру или сотовый телефон без специализированного заводского стенда не то, чтобы починить, но и протестировать невозможно (часто и разобрать невозможно!!!). "Ремонт" типа почистил, приклеил, пропаял не в счёт. ВАЖНО: не просто должно работать, а работать ПРАВИЛЬНО, чего без знания теории и наличия документации достичь невозможно в принципе. Заменить то, что обуглилось- не в счёт.
2. Настоящая- значит там есть люди, знающие КАК ОНО работает (должно работать). Хотя бы даже не на уровне инженера, а на уровне радиомеханика.
"Мастера", заучивающие наизусть подборки типовых советов из журнала "Ремонт и Сервис" так же не в счёт- они понятия не имеют об элементарных вещах.
что такое "настоящая"?
1. настоящая- значит имеющая ПОЛНЫЙ комплект радиоизмерительных приборов. Хотя бы!
Про наличие технической документации МОЛЧУ, ибо НЕРЕАЛЬНО иметь фирменные инструкции по ремонту и инструкции по настройке. Это применительно к телевизорам. Их реально резобрать-собрать и починить.
А видеомагнитофон и особенно видеокамеру или сотовый телефон без специализированного заводского стенда не то, чтобы починить, но и протестировать невозможно (часто и разобрать невозможно!!!). "Ремонт" типа почистил, приклеил, пропаял не в счёт. ВАЖНО: не просто должно работать, а работать ПРАВИЛЬНО, чего без знания теории и наличия документации достичь невозможно в принципе. Заменить то, что обуглилось- не в счёт.
2. Настоящая- значит там есть люди, знающие КАК ОНО работает (должно работать). Хотя бы даже не на уровне инженера, а на уровне радиомеханика.
"Мастера", заучивающие наизусть подборки типовых советов из журнала "Ремонт и Сервис" так же не в счёт- они понятия не имеют об элементарных вещах.
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Ремонт телевизоров
Купил/отнёс в сервисный центр телевизор Филипс.
Гарантийным ремонтом в Рязвни сейчас ведает сервисный центр "МВидео" в Д-Песочне, рядом с "Автомиром", на втором этаже (Рязань, ул. Зубковой, дом 17 «а»).
Говорят что туда перешли работать многие работники сервисного центра "Ниса".
Мне с ними иметь дело понравилось.
Гарантийным ремонтом в Рязвни сейчас ведает сервисный центр "МВидео" в Д-Песочне, рядом с "Автомиром", на втором этаже (Рязань, ул. Зубковой, дом 17 «а»).
Говорят что туда перешли работать многие работники сервисного центра "Ниса".
Мне с ними иметь дело понравилось.
Re: Ремонт телевизоров
Марвин Гудмэн писал(а):Купил/отнёс
Купил и отнес? Или купил, чтобы отнести?
Марвин Гудмэн писал(а):сервисный центр "МВидео" в Д-Песочне, рядом с "Автомиром", на втором этаже (Рязань, ул. Зубковой, дом 17 «а»).
В этом же здании находится "Автоколесо" , "Автоаптека" в соседнем, "Автоальянс", "Автодом", "Автоладья", "Автостатус" поблизости. "Автомира" там нет.
Марвин Гудмэн писал(а):Мне с ними иметь дело понравилось.
Мне, кстати, тоже. Единственно, крупную технику несподручно по лестнице на второй этаж таскать.
А "Филипсы" еще на Куйбышевском шоссе напротив "Теплоприбора" ремонтировать могут.
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Ремонт телевизоров
"Автоколесо" , "Автоаптека" в соседнем, "Автоальянс", "Автодом", "Автоладья", "Автостатус
Написал бы проще, рядом с магазином "Тюль".
А про свой Филипс. Деффект был с пропаданием, т.е. при сдаче в ремонт он работал (дома, через 5 дней после покупки, гас экран).
Молодой приёмщик самую малость покапризничал: Мол, не вижу неисправности.
Я говорю: Мы раньше на Ленинского комсомола 5А, принимали, делали запись "Гаснет через час", радиомеханик ставил на прогон. А от себя прошу, посмотрите шлейфы, особенно по питанию, подёргайте.
В ремонт приняли, через две недели, пришёл, говорят: механик заказал новый шлейф, но к Филипсу зап.части не быстро приходят. Через 35 дней, звонят сами, сделали - забирайте, забрал, работает, я рад.
Re: Ремонт телевизоров
В телевизоре Samsung CS29M6QRX/BWT сломалась плата посоветуйте, пожалуйста, где можно найти новую. Спасибо.
Re: Ремонт телевизоров
Последний раз редактировалось studioN 04 мар 2009, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Ремонт телевизоров
"Пал Секамыч" на Горького. Мне там Гнусмас чинили успешно.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ремонт телевизоров
Andrei писал(а):В телевизоре Samsung CS29M6QRX/BWT сломалась плата посоветуйте, пожалуйста, где можно найти новую.
Что значит сломалась? Телевизором кидались? И если уж сломалась, может можно восстановить?
Хотя есть ли смысл. Может новый купить дешевле?
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Ремонт телевизоров
Посоветуйте телемастера с выездом за город. Для соньки кинескопной.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 окт 2012, 11:24
Re: Ремонт телевизоров
Кстати, можно для поиска сервисного центра для ремонта телевизора посмотреть тут http://trisovi.ru/ Каталог сервисных центров по ремонту бытовой техники. Легко найти мастера не только по телевизорам, но и по стиральным машинам, пылесосам, микроволновкам, кофемашинам и прочей бытовой техники.
Re: Ремонт телевизоров
Кстати, клиентам не следует забывать: реклама услуг без указания обратного адреса - верный признак жульничества.
Re: Ремонт телевизоров
Тоже недавно интересовало этот вопрос, писал в ответ майл посоветовали сервис по ремонту телевизоров, вот кстати их сайт http://remont-televizorov.ru/ позвонил пригласил мастера, пришел проверил и за пару мин все починил, недумал что там легко будет
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