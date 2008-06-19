Сообщение Zayec » 14 июл 2008, 22:58

Fafhrd писал(а): С "Фонографом" (СЦ) связывался пару раз лет 5-6 назад, очень не понравилось.

Nadya писал(а): Телевизоры Thomson и Рубин.

Трофимыч писал(а): Ремонтных мастерских настоящих сейчас просто НЕТ. И не будет больше НИКОГДА. (техника ведь одноразовая, к ремонту не пригодная в принципе.) Лучший выход- действовать по рекомендации знакомых/друзей/родственников.

Совет: на дому у клиента современная техника починена быть НЕ МОЖЕТ. Принципиально. (За редким исключением)

Потому надо везти аппарат в ремонт. (На дому нет ни времени, ни условий, ни возможностей, чтобы найти ПРИЧИНУ неисправности, а можно увидеть СЛЕДСТВИЕ и заменить явно неисправные/сгоревшие элементы.

Сервисный центр "Фонографа" уже давно где-то тут на форуме вдоль и поперёк обсужден.Томсона можно попытаться чинить, Рубин - нет никакого смысла, даже если он не ламповый. Ваша ошибка - Вы назвали торговую марку, а не модель - поди разбери, какого поколения Ваш Рубин.Очень всё категорично. Ну, вот что такое "настоящая"? Ведь принесёте телевизор в мастерскую и его отремонтируют. Это "настоящая" мастерская или "ненастоящая"?Теперь "на дому - не на дому". Дело в том, что ремонт любой техники подразделяется на простой, средней сложности и сложный. Понятное дело, что сложный ремонт надо делать в мастерской, ведь устранить неисправность - дело пяти минут, а вот искать её причину можно и целый день, а то и больше.Если телевизор после пяти минут работы выключается и при осмотре платы видно, что импульсник в блоке питания непропаян, то это лёгкий ремонт и его можно и нужно делать на дому.Беда в том, что все мы ленивы и везти аппаратуру в ремонт даже не приходит в голову. Первая мысль - вызвать мастера на дом. А тут уж как повезёт. Если найти неисправность легко, то клиенту повезло, а если нет - то всё равно везти в мастерскую.