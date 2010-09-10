Эзотерика в Рязани
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Эзотерика в Рязани
Я сейчас читаю "Мистика "СС" , фашисты конечно глубоко в это ушли. Но все их исследования привели к мысли , что евреи - негодяи.
Re: Эзотерика в Рязани
Ужас конечно
Re: Эзотерика в Рязани
Я не понимаю это направление.
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