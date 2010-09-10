Эзотерика в Рязани

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Radakt
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 18:00

Эзотерика в Рязани

Сообщение Radakt » 23 сен 2016, 23:24

Я сейчас читаю "Мистика "СС" , фашисты конечно глубоко в это ушли. Но все их исследования привели к мысли , что евреи - негодяи.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Эзотерика в Рязани

Сообщение Haminahu » 04 ноя 2016, 11:09

Ужас конечно
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Эзотерика в Рязани

Сообщение Laca » 05 дек 2016, 10:52

Я не понимаю это направление.
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Agmorova
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 14:21

Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу

Сообщение Agmorova » 53 минуты назад

Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу

http://www.firestaramusements.ca/index. ... &id=115643
http://tacticas.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23105
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