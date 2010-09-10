Химчистка

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Химчистка

Сообщение polpol » Сегодня, 14:02

По прошествии времени даже на первый взгляд абсолютно чистом матраце скапливается много вредных микроорганизмов, которые провоцируют аллергию и обострение различных заболеваний дыхательных путей. И даже частая замена постельного белья не заменит химчистку матраца, в результате которой выведутся и стойкие пятна и грязь и пыль и устранится неприятный запах. Химчистка матраца в клининговой компании Уборочка https://www.uborka-kvartir-spb.com/himchistka является еще и эффективной антибактериальной обработкой, т.е. полная дезинфекция матраца.
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