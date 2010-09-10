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КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 79 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Re: Химчистка VIP в Москве . Цитата Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 06:53

Вот мне нужно было почистить ковер , но он дорогой , ручной работы , в общем классный , не знала куда отдать , что-бы не дай бог не испортили ! Мне подруга посоветовала химчистку ВИП - класса , что , позвонила по тел - 8 800 550 88 28 , приехали ребята , забрали его . Когда он был готов , мне сообщили , я сказала , когда мне удобно что-то его привезли и все отлично . Ковер , как новый , мне кажется даже ярче стал , молодцы. Да это Московская компания Whites Laundry , кому интересно , вот их сайт , там все сами увидите

Сейчас собираюсь им и вещи, обувью и тд . сдавать , да и это они тоже чистят ! Химчистка , хорошая услуга и не только для своей машины, но и для вещей в доме !Вот мне нужно было почистить ковер , но он дорогой , ручной работы , в общем классный , не знала куда отдать , что-бы не дай бог не испортили ! Мне подруга посоветовала химчистку ВИП - класса , что , позвонила по тел - 8 800 550 88 28 , приехали ребята , забрали его . Когда он был готов , мне сообщили , я сказала , когда мне удобно что-то его привезли и все отлично . Ковер , как новый , мне кажется даже ярче стал , молодцы. Да это Московская компания Whites Laundry , кому интересно , вот их сайт , там все сами увидите https://whites-laundry.ru/ Сейчас собираюсь им и вещи, обувью и тд . сдавать , да и это они тоже чистят ! Вернуться к началу

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