БЕНЗИН!!! СКОЛЬКО МОЖНО????
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Re: БЕНЗИН!!! СКОЛЬКО МОЖНО????
Весна настала, мумий троль из спячки встала
Фреки, подарок Вам
Фреки, подарок Вам
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: БЕНЗИН!!! СКОЛЬКО МОЖНО????
Апрель не наступил ,а бензин ТНК в Москве подорожал.Аи-95 за 37,15 руб\л. Бензин марки ТНК поставляет РНПК
Re: БЕНЗИН!!! СКОЛЬКО МОЖНО????
ГДЕ и ПОЧЕМ БЕНЗИН. руб по курсу за 1 л. Средняя цена.
Венесуэла-0,65; Саудовская Аравия -15,6; Иран- 26; Казахстан-27,3; Азербайджан-31,2; Россия-37,8;
Украина -57,9; США -40,3; Китай-59,2; ЕС- самый дешевый 69,6 (Польша),самый дорогой 102,7 (Нидерланды);
Германия-89,7;Франция-91,0; Норвегия- 109,9; Гонконг-122,9.
Венесуэла-0,65; Саудовская Аравия -15,6; Иран- 26; Казахстан-27,3; Азербайджан-31,2; Россия-37,8;
Украина -57,9; США -40,3; Китай-59,2; ЕС- самый дешевый 69,6 (Польша),самый дорогой 102,7 (Нидерланды);
Германия-89,7;Франция-91,0; Норвегия- 109,9; Гонконг-122,9.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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