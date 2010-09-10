БЕНЗИН!!! СКОЛЬКО МОЖНО????

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: БЕНЗИН!!! СКОЛЬКО МОЖНО????

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 12 мар 2016, 23:00

Весна настала, мумий троль из спячки встала :D

Фреки, подарок Вам

Изображение
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: БЕНЗИН!!! СКОЛЬКО МОЖНО????

Сообщение ivanes » 14 мар 2016, 19:53

Апрель не наступил ,а бензин ТНК в Москве подорожал.Аи-95 за 37,15 руб\л. Бензин марки ТНК поставляет РНПК
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: БЕНЗИН!!! СКОЛЬКО МОЖНО????

Сообщение ivanes » 16 дек 2016, 12:15

ГДЕ и ПОЧЕМ БЕНЗИН. руб по курсу за 1 л. Средняя цена.

Венесуэла-0,65; Саудовская Аравия -15,6; Иран- 26; Казахстан-27,3; Азербайджан-31,2; Россия-37,8;
Украина -57,9; США -40,3; Китай-59,2; ЕС- самый дешевый 69,6 (Польша),самый дорогой 102,7 (Нидерланды);
Германия-89,7;Франция-91,0; Норвегия- 109,9; Гонконг-122,9.
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DavidZed
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:07

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Сообщение DavidZed » 7 минут назад

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