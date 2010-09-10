СБОРИЩЕ
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: СБОРИЩЕ
А че, в понедельник?
Я же работу работаю)
Я же работу работаю)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СБОРИЩЕ
Вроде погода шепчет ....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: СБОРИЩЕ
Я в воскр не могу, в субботу - за! Но кто будет оргом? Место - прежнее в районе 12 - 13 часов. Уже купаться можно будет, имхо.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СБОРИЩЕ
Собрались? )
Re: СБОРИЩЕ
Проснулся? В командировке штоль был?
Я завсегда за. Желаю всех повидать. Окажу посильную помосч при оранизации.
Я завсегда за. Желаю всех повидать. Окажу посильную помосч при оранизации.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СБОРИЩЕ
Работы много было ) Некогда...
Re: СБОРИЩЕ
listen10 писал(а):UNCLE1911 писал(а):Серег, спасибо.))) Когда Сборище?
Дядь Лень,редко читаю.
Теперь наверное в апреле-мае забанзаем что-нибудь большое,а так,небольшим составом,обязательно куски мяса толщиной в два пальца сделаем. Ты мне литра три своего напитка приготовь,куплю - денег дам,чтобы не торговаться,не люблю.
Re: СБОРИЩЕ
Серега! Ужасны слова "куплю"!
Я по закону не имею права продавать)
Только угощать дорогих друзей! ИМХО, хорошо бы собраться 24 или 25. Прошло полтора года с последнего сборища(
Я по закону не имею права продавать)
Только угощать дорогих друзей! ИМХО, хорошо бы собраться 24 или 25. Прошло полтора года с последнего сборища(
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СБОРИЩЕ
Ку-ку.
Re: СБОРИЩЕ
А кто откликнется? Вокруг только "мертвые с косами стоят".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 05:53
сильный заговор на удачу
кому помог приворот
заговор на звонок любимого
отзывы о приворотах
ложка загребушка сувенир для денег заговор
ритуалы и заговоры на рождество
магия заговоры
рождественские заговоры и молитвы
заговор чтобы парень позвонил
заговор чтоб любимый позвонил
заговор на яблоко
как вернуть любимого мужчину после расставания заговоры
заговоры в рождество христово
обряды на рождество на любовь
заговор на молодость и красоту
сильный заговор на торговлю
приворот на месячные на расстоянии
заговоры 2 января
как сделать приворот на парня
заговор в полнолуние на любовь
молитвы и заговоры
заговор на звонок любимого
отзывы о приворотах
ложка загребушка сувенир для денег заговор
ритуалы и заговоры на рождество
магия заговоры
рождественские заговоры и молитвы
заговор чтобы парень позвонил
заговор чтоб любимый позвонил
заговор на яблоко
как вернуть любимого мужчину после расставания заговоры
заговоры в рождество христово
обряды на рождество на любовь
заговор на молодость и красоту
сильный заговор на торговлю
приворот на месячные на расстоянии
заговоры 2 января
как сделать приворот на парня
заговор в полнолуние на любовь
молитвы и заговоры
Вернуться в «Горячие обсуждения»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей