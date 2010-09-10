СБОРИЩЕ
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: СБОРИЩЕ
А че, в понедельник?
Я же работу работаю)
Я же работу работаю)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СБОРИЩЕ
Вроде погода шепчет ....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: СБОРИЩЕ
Я в воскр не могу, в субботу - за! Но кто будет оргом? Место - прежнее в районе 12 - 13 часов. Уже купаться можно будет, имхо.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СБОРИЩЕ
Собрались? )
Re: СБОРИЩЕ
Проснулся? В командировке штоль был?
Я завсегда за. Желаю всех повидать. Окажу посильную помосч при оранизации.
Я завсегда за. Желаю всех повидать. Окажу посильную помосч при оранизации.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СБОРИЩЕ
Работы много было ) Некогда...
Re: СБОРИЩЕ
listen10 писал(а):UNCLE1911 писал(а):Серег, спасибо.))) Когда Сборище?
Дядь Лень,редко читаю.
Теперь наверное в апреле-мае забанзаем что-нибудь большое,а так,небольшим составом,обязательно куски мяса толщиной в два пальца сделаем. Ты мне литра три своего напитка приготовь,куплю - денег дам,чтобы не торговаться,не люблю.
Re: СБОРИЩЕ
Серега! Ужасны слова "куплю"!
Я по закону не имею права продавать)
Только угощать дорогих друзей! ИМХО, хорошо бы собраться 24 или 25. Прошло полтора года с последнего сборища(
Я по закону не имею права продавать)
Только угощать дорогих друзей! ИМХО, хорошо бы собраться 24 или 25. Прошло полтора года с последнего сборища(
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: СБОРИЩЕ
Ку-ку.
Re: СБОРИЩЕ
А кто откликнется? Вокруг только "мертвые с косами стоят".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Экзотические нудистские фотоснимки вагины из сортира
Щекотливые трах снимки влагалищ перед трахом
http://ns1.sergeika.net/user/hiddenMarta/
Димка еле уговорил ее повторить заняться сексом. Для этот некогда они залезли в теплую баню. Димка продолжительно гладил ее клитор, она спускала со стоном, двигая напрасно мышцами таза. Когда Димка вошел в нее, ее было больно, однако не беспричинно как в затейщик раз, чтобы и кровь вдругорядь текла. Она еще стонала и просила не беспричинно глубоко и помедленней. И вновь она осталась недовольной. Между ними даже отношения начали портиться. Ей нравилось словно он ласкает, ее но она не хотела чтоб он совал в нее частный крупный член. Димка предпринимал мыслимые и не мыслимые усилия чтоб предпринимать этим. Так они промучились больше месяца. Помаленьку Таня перестала ощущать боль, и даже научилась выгибать животик, чтоб Димкин часть не доходил прежде матки, и не было так больно.
http://sc170.kharkov.ua/index.php?subac ... r=bonusEka
Отряд колумбиек в групповухе славно занимается взрослым делом c командой журналистов c эрекционированной шишкой.
http://www.ya.lt/user/ProstiOlyax/
Коллектив приятельниц в групповушке развесисто шпилится c шоблой растаманов c эрекционированной корягой.
variant4
бесплатно
http://ns1.sergeika.net/user/hiddenMarta/
Димка еле уговорил ее повторить заняться сексом. Для этот некогда они залезли в теплую баню. Димка продолжительно гладил ее клитор, она спускала со стоном, двигая напрасно мышцами таза. Когда Димка вошел в нее, ее было больно, однако не беспричинно как в затейщик раз, чтобы и кровь вдругорядь текла. Она еще стонала и просила не беспричинно глубоко и помедленней. И вновь она осталась недовольной. Между ними даже отношения начали портиться. Ей нравилось словно он ласкает, ее но она не хотела чтоб он совал в нее частный крупный член. Димка предпринимал мыслимые и не мыслимые усилия чтоб предпринимать этим. Так они промучились больше месяца. Помаленьку Таня перестала ощущать боль, и даже научилась выгибать животик, чтоб Димкин часть не доходил прежде матки, и не было так больно.
http://sc170.kharkov.ua/index.php?subac ... r=bonusEka
Отряд колумбиек в групповухе славно занимается взрослым делом c командой журналистов c эрекционированной шишкой.
http://www.ya.lt/user/ProstiOlyax/
Коллектив приятельниц в групповушке развесисто шпилится c шоблой растаманов c эрекционированной корягой.
variant4
бесплатно
http://fotovagina.ru/ Клево - ню фотографии влагалищ с запароленных архивов
Вернуться в «Горячие обсуждения»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей