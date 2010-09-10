СБОРИЩЕ

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение UNCLE1911 » 28 апр 2014, 14:39

А че, в понедельник?
Я же работу работаю)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 20 май 2014, 23:15

Вроде погода шепчет ....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение UNCLE1911 » 20 май 2014, 23:20

Я в воскр не могу, в субботу - за! Но кто будет оргом? Место - прежнее в районе 12 - 13 часов. Уже купаться можно будет, имхо.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение GlebAl » 29 июн 2014, 21:38

Собрались? )
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение UNCLE1911 » 30 июн 2014, 00:42

Проснулся? В командировке штоль был?
Я завсегда за. Желаю всех повидать. Окажу посильную помосч при оранизации.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение GlebAl » 30 июн 2014, 09:31

Работы много было ) Некогда...
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение listen10 » 16 янв 2015, 18:20

listen10 писал(а):
UNCLE1911 писал(а):Серег, спасибо.))) Когда Сборище?

Дядь Лень,редко читаю.
Теперь наверное в апреле-мае забанзаем что-нибудь большое,а так,небольшим составом,обязательно куски мяса толщиной в два пальца сделаем. Ты мне литра три своего напитка приготовь,куплю - денег дам,чтобы не торговаться,не люблю. :)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение UNCLE1911 » 16 янв 2015, 20:25

Серега! Ужасны слова "куплю"!
Я по закону не имею права продавать)
Только угощать дорогих друзей! ИМХО, хорошо бы собраться 24 или 25. Прошло полтора года с последнего сборища(
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение listen10 » 18 фев 2017, 22:45

Ку-ку.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: СБОРИЩЕ

Сообщение UNCLE1911 » 19 фев 2017, 09:58

А кто откликнется? Вокруг только "мертвые с косами стоят".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Rogerpremi
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 04:00
Откуда: Italy
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Сообщение Rogerpremi » Сегодня, 04:58

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