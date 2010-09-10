Сообщение UNCLE1911 » 20 май 2014, 23:20

Я в воскр не могу, в субботу - за! Но кто будет оргом? Место - прежнее в районе 12 - 13 часов. Уже купаться можно будет, имхо.

Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.