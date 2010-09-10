Сообщение viruss » 09 ноя 2013, 22:33

Вот предложение возникло:

А не прикрутить ли к комментаторам новостей "карму" или что-то типа того. Придумать какой-нибудь механизм ее повышения/понижения и будет вообще интересно. Можно будет троллей всяких от людей хоть отличить...



Как вам?

Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...