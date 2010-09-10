Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
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Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Морковь писал(а):Стал реже заходить на рзн.инфо. Не знаю по какой причине, но стало скучно. Такое ощущение, что руководство портала забило на сайт.
Наконец-то хоть один заметил.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Трофимыч писал(а):Морковь писал(а):Стал реже заходить на рзн.инфо. Не знаю по какой причине, но стало скучно. Такое ощущение, что руководство портала забило на сайт.
Наконец-то хоть один заметил.
Результат вчерашнего сообщения нулевой. Администрация, вы где??? Раздел "Выборы" до сих пор на главной странице!!!
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
А что это за черная довольно большая вставка появилась внизу всех страниц на rzn.info и forum.rzn.info? Раньше ее вроде не было. Как-то некрологом попахивает.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Вот предложение возникло:
А не прикрутить ли к комментаторам новостей "карму" или что-то типа того. Придумать какой-нибудь механизм ее повышения/понижения и будет вообще интересно. Можно будет троллей всяких от людей хоть отличить...
Как вам?
А не прикрутить ли к комментаторам новостей "карму" или что-то типа того. Придумать какой-нибудь механизм ее повышения/понижения и будет вообще интересно. Можно будет троллей всяких от людей хоть отличить...
Как вам?
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Гуд айдиа
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Оу, да тут комментарии под материалами стали тереть активно... Новая редакционная политика, хм.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Морковь писал(а):Оу, да тут комментарии под материалами стали тереть активно... Новая редакционная политика, хм.
Свободная пресса, что сказать )
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
На рзнинфо редакторы поменялись? Вконтакте так живенько стало... Под Ковалевым комменты разрешены)
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Виджет для Яндекса сдох. Будете чинить или удалять?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Может облегчить главную страницу? На планшетах Apple IPAD3 жуткие тормоза, на андроиде получше.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:55
сокращение ссылок
создать редирект
Настройка файлов .htaccess и robot.txt: главное зеркало сайта и индексация
Файл .htaccess и главное зеркало сайта
Для редактирования или создания файла .htaccess можно воспользоваться любым текстовым редактором. Только при создании укажите имя .htaccess, не забыв про точку в начала. Пропишите в нем следующие строчки (или добавьте их к уже имеющимся):
Редирект 301 с зеркала www на без www:
Файл robots.txt указывает поисковикам, какие страницы сайта им можно индексировать, а какие нельзя. Для его создания можно воспользоваться любым текстовым редактором, даже блокнотом. Так же как файл .htaccess, robots.txt следует загрузить на ftp в корневую папку. Теперь рассмотрим основные директивы, которые следует прописывать в robots.txt.
Вот список имен ботов самых популярных поисковых систем:
Директива Disallow используется для запрета индексации всего сайта целиком или каких-то его страниц. Allow наоборот разрешает индексацию, в ней можно задавать исключения из правил, указанных в директиве Disallow.
Следует соблюдать следующие правила:
Теперь рассмотрим примеры, чтобы все стало более понятно.
Звездочка в директиве User-agent указывает на то, что приведенные ниже настройки относятся ко всем поисковикам. Отсутствие параметров в Disallow соответствует разрешению индексации всего сайта.
В этом случае запрет будет распространятся только на /indeksaciya, но не на /indeksaciya.html.
Для зеркала с www:
Для зеркала без www:
Порядок переезда со старого домена на новый
1. Купите новый домен и хостинг.
2. Перенесите на новый сервер все содержимое своего интернет ресурса.
4. В файле .htaccess настройте редирект 301:
5. Склейка займет определенное время, на протяжении которого оба интернет портала должны быть доступны.
На этом все, спасибо за внимание! Подписывайтесь на новости блога. Всех вам благ!
А вот ещё такой вопрос по поводу файла robots.txt .
То, что этот файл должен указывать поисковикам куда ходить, а
куда не ходить это понятно. Многие сайты даже предлагают
есть общие файлы, например, wp-login, wp-register, и эти файлы
в этих robots.txt указаны. Но у меня, например, есть и другие
файлы, в этой же директории, и с таким же расширением .php:
wp-load.php, wp-mail.php, wp-pass.php и т.д. Они в robots.txt
не указаны. И есть такие файлы и директории, которые в данном
этим вопрос: мне надо добавить все эти wp-*.php в свой robots.txt
и удалить те, которых у меня нет?
Здравствуйте! Я думаю, стоит оптимизировать его под реалии своего сайта.
Сергей 18.10.2013 в 18:58
Свой роботс заменил на твой =
Спасибо большое, Дмитрий!
Опять обращаюсь к вам за помощью.
Всё пытаюсь настроить правильно индексацию нужных страниц и удалить из индексации не нужные. Пока у меня всё наоборот, свалка, одним словом.
В очередной раз решил просмотреть свой robots.txt и увидел, что у меня такая строчка есть: создать редирект Disallow: /category/*/*. То-есть, насколько я сейчас понимаю, это как раз и есть воспрепятствование поисковикам индексировать страницы. У меня как раз так: /название-категории/название-страницы.html. То-есть получается, мне надо прописать Disallow: /category/, и Allow: /category/*.html. верно?
Дмитрий! Огромное спасибо за консультации! Успехов вам на поприще
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий! Я профессиональный SEO оптимизатор, владелец интернет магазина и автор этого блога.
Три основные темы моего блога:
Популярные материалы блога:
Настройка файлов .htaccess и robot.txt: главное зеркало сайта и индексация
Файл .htaccess и главное зеркало сайта
Для редактирования или создания файла .htaccess можно воспользоваться любым текстовым редактором. Только при создании укажите имя .htaccess, не забыв про точку в начала. Пропишите в нем следующие строчки (или добавьте их к уже имеющимся):
Редирект 301 с зеркала www на без www:
Файл robots.txt указывает поисковикам, какие страницы сайта им можно индексировать, а какие нельзя. Для его создания можно воспользоваться любым текстовым редактором, даже блокнотом. Так же как файл .htaccess, robots.txt следует загрузить на ftp в корневую папку. Теперь рассмотрим основные директивы, которые следует прописывать в robots.txt.
Вот список имен ботов самых популярных поисковых систем:
Директива Disallow используется для запрета индексации всего сайта целиком или каких-то его страниц. Allow наоборот разрешает индексацию, в ней можно задавать исключения из правил, указанных в директиве Disallow.
Следует соблюдать следующие правила:
Теперь рассмотрим примеры, чтобы все стало более понятно.
Звездочка в директиве User-agent указывает на то, что приведенные ниже настройки относятся ко всем поисковикам. Отсутствие параметров в Disallow соответствует разрешению индексации всего сайта.
В этом случае запрет будет распространятся только на /indeksaciya, но не на /indeksaciya.html.
Для зеркала с www:
Для зеркала без www:
Порядок переезда со старого домена на новый
1. Купите новый домен и хостинг.
2. Перенесите на новый сервер все содержимое своего интернет ресурса.
4. В файле .htaccess настройте редирект 301:
5. Склейка займет определенное время, на протяжении которого оба интернет портала должны быть доступны.
На этом все, спасибо за внимание! Подписывайтесь на новости блога. Всех вам благ!
А вот ещё такой вопрос по поводу файла robots.txt .
То, что этот файл должен указывать поисковикам куда ходить, а
куда не ходить это понятно. Многие сайты даже предлагают
есть общие файлы, например, wp-login, wp-register, и эти файлы
в этих robots.txt указаны. Но у меня, например, есть и другие
файлы, в этой же директории, и с таким же расширением .php:
wp-load.php, wp-mail.php, wp-pass.php и т.д. Они в robots.txt
не указаны. И есть такие файлы и директории, которые в данном
этим вопрос: мне надо добавить все эти wp-*.php в свой robots.txt
и удалить те, которых у меня нет?
Здравствуйте! Я думаю, стоит оптимизировать его под реалии своего сайта.
Сергей 18.10.2013 в 18:58
Свой роботс заменил на твой =
Спасибо большое, Дмитрий!
Опять обращаюсь к вам за помощью.
Всё пытаюсь настроить правильно индексацию нужных страниц и удалить из индексации не нужные. Пока у меня всё наоборот, свалка, одним словом.
В очередной раз решил просмотреть свой robots.txt и увидел, что у меня такая строчка есть: создать редирект Disallow: /category/*/*. То-есть, насколько я сейчас понимаю, это как раз и есть воспрепятствование поисковикам индексировать страницы. У меня как раз так: /название-категории/название-страницы.html. То-есть получается, мне надо прописать Disallow: /category/, и Allow: /category/*.html. верно?
Дмитрий! Огромное спасибо за консультации! Успехов вам на поприще
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий! Я профессиональный SEO оптимизатор, владелец интернет магазина и автор этого блога.
Три основные темы моего блога:
Популярные материалы блога:
http://seo-swat.ru/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:55
сокращение ссылок
сократить ссылку
Как сократить длинную ссылку. Сервис от Google.
Сейчас в сети очень много сервисов, которые позволяют преобразовывать длинные ссылки в короткие. Например, часто это используется для сокращения длинных партнерских ссылок в короткие.
Например, из такой ссылки:
можно сделать такую:
Наверняка, у вас уже есть сократить ссылку сервис, которым вы пользуетесь.
Я тоже пользовался и изучал разные варианты на практике, но сейчас остановился на одном решении, которое, на мой взгляд, наиболее удачное. Возможно, для вас это тоже покажется интересным.
Это сервис для сокращения ссылок от Google:
Чем мне нравиться этот сервис?
1) Идет привязка к вашему аккаунту на google.
Не нужно нигде регистрироваться, и запоминать лишние данные для доступа к аккаунту.
2) Ссылки будут работать, пока существует ваш аккант.
На других сервисах у меня была проблема в том, что старые ссылки, которые были добавлены несколько лет назад, иногда переставали работать.
3) Ссылки находятся на мощных серверах Google.
Это очень серьезная гарантия в их работоспособности и доступности.
Но, у сервиса сокращения ссылок от Google есть несколько огромных НЕДОСТАТКОВ:
1) Все ссылки размещаются одним сплошным списком и вы не можете создавать компании для объединения однотипных ссылок. Например, вот так:
2) У вас не получиться создать несколько ссылок, которые будут вести на одну и ту же страницу для того, чтобы отследить, какая из ссылок лучше работает.
3) Вы не видите всю статистику наглядно в виде графиков.
Как сократить длинную ссылку. Сервис от Google.
Сейчас в сети очень много сервисов, которые позволяют преобразовывать длинные ссылки в короткие. Например, часто это используется для сокращения длинных партнерских ссылок в короткие.
Например, из такой ссылки:
можно сделать такую:
Наверняка, у вас уже есть сократить ссылку сервис, которым вы пользуетесь.
Я тоже пользовался и изучал разные варианты на практике, но сейчас остановился на одном решении, которое, на мой взгляд, наиболее удачное. Возможно, для вас это тоже покажется интересным.
Это сервис для сокращения ссылок от Google:
Чем мне нравиться этот сервис?
1) Идет привязка к вашему аккаунту на google.
Не нужно нигде регистрироваться, и запоминать лишние данные для доступа к аккаунту.
2) Ссылки будут работать, пока существует ваш аккант.
На других сервисах у меня была проблема в том, что старые ссылки, которые были добавлены несколько лет назад, иногда переставали работать.
3) Ссылки находятся на мощных серверах Google.
Это очень серьезная гарантия в их работоспособности и доступности.
Но, у сервиса сокращения ссылок от Google есть несколько огромных НЕДОСТАТКОВ:
1) Все ссылки размещаются одним сплошным списком и вы не можете создавать компании для объединения однотипных ссылок. Например, вот так:
2) У вас не получиться создать несколько ссылок, которые будут вести на одну и ту же страницу для того, чтобы отследить, какая из ссылок лучше работает.
3) Вы не видите всю статистику наглядно в виде графиков.
http://seo-swat.ru/
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