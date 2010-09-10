Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение Трофимыч » 08 окт 2013, 08:49

Морковь писал(а):Стал реже заходить на рзн.инфо. Не знаю по какой причине, но стало скучно. Такое ощущение, что руководство портала забило на сайт.


Наконец-то хоть один заметил.
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Морковь
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 14:22

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение Морковь » 08 окт 2013, 12:51

Трофимыч писал(а):
Морковь писал(а):Стал реже заходить на рзн.инфо. Не знаю по какой причине, но стало скучно. Такое ощущение, что руководство портала забило на сайт.


Наконец-то хоть один заметил.


Результат вчерашнего сообщения нулевой. Администрация, вы где??? Раздел "Выборы" до сих пор на главной странице!!!
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение hardbone » 03 ноя 2013, 00:42

А что это за черная довольно большая вставка появилась внизу всех страниц на rzn.info и forum.rzn.info? Раньше ее вроде не было. Как-то некрологом попахивает.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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viruss
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 12 авг 2009, 17:01
Откуда: Рязань

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение viruss » 09 ноя 2013, 22:33

Вот предложение возникло:
А не прикрутить ли к комментаторам новостей "карму" или что-то типа того. Придумать какой-нибудь механизм ее повышения/понижения и будет вообще интересно. Можно будет троллей всяких от людей хоть отличить...

Как вам?
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение UNCLE1911 » 09 ноя 2013, 23:12

Гуд айдиа
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Морковь
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 14:22

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение Морковь » 14 ноя 2013, 14:24

Оу, да тут комментарии под материалами стали тереть активно... Новая редакционная политика, хм.
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viruss
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 12 авг 2009, 17:01
Откуда: Рязань

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение viruss » 16 ноя 2013, 00:11

Морковь писал(а):Оу, да тут комментарии под материалами стали тереть активно... Новая редакционная политика, хм.

Свободная пресса, что сказать )
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1079
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение никанора » 25 дек 2013, 10:51

На рзнинфо редакторы поменялись? Вконтакте так живенько стало... Под Ковалевым комменты разрешены)
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
Контактная информация:
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Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение termo101 » 28 мар 2014, 19:33

Виджет для Яндекса сдох. Будете чинить или удалять?
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DaveGibson
Гость RZN.info
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя DaveGibson

Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO

Сообщение DaveGibson » 21 сен 2014, 13:44

Может облегчить главную страницу? На планшетах Apple IPAD3 жуткие тормоза, на андроиде получше.
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Hectorcrymn
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Хотела подсказать хороший педикюр в Москве

Сообщение Hectorcrymn » Сегодня, 10:58

Зацените недавно уже я там была в этом месте делают качественный аппаратный педикюр в Москве http://medystar.ru/apparatniy-medicinskjiy-pedikur.html
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Вот ссылка: http://medystar.ru
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Hectorcrymn
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Вот качественный педикюр в Москве

Сообщение Hectorcrymn » 47 минут назад

Хотелось безвозмездно поделиться , по секрету в этом месте всегда делают профессиональный аппаратный педикюр http://medystar.ru/apparatniy-medicinskjiy-pedikur.html
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Вот ссылка: http://medystar.ru
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Hectorcrymn
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Хотела подсказать недорогой педикюр в Москве

Сообщение Hectorcrymn » 11 минут назад

Посмотрите я нашла в этом центре делают красивый педикюр и маникюр, наверное самый лучший в Москве http://medystar.ru/apparatniy-medicinskjiy-pedikur.html
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Вот ссылка: http://medystar.ru
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Hectorcrymn
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Хотела подсказать недорогой педикюр в центре города

Сообщение Hectorcrymn » менее минуты назад

Хотелось безвозмездно поделиться , по секрету здесь делают качественный аппаратный педикюр в Москве http://medystar.ru/apparatniy-medicinskjiy-pedikur.html
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Вот ссылка: http://medystar.ru
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