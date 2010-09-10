Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
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Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Морковь писал(а):Стал реже заходить на рзн.инфо. Не знаю по какой причине, но стало скучно. Такое ощущение, что руководство портала забило на сайт.
Наконец-то хоть один заметил.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Трофимыч писал(а):Морковь писал(а):Стал реже заходить на рзн.инфо. Не знаю по какой причине, но стало скучно. Такое ощущение, что руководство портала забило на сайт.
Наконец-то хоть один заметил.
Результат вчерашнего сообщения нулевой. Администрация, вы где??? Раздел "Выборы" до сих пор на главной странице!!!
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
А что это за черная довольно большая вставка появилась внизу всех страниц на rzn.info и forum.rzn.info? Раньше ее вроде не было. Как-то некрологом попахивает.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Вот предложение возникло:
А не прикрутить ли к комментаторам новостей "карму" или что-то типа того. Придумать какой-нибудь механизм ее повышения/понижения и будет вообще интересно. Можно будет троллей всяких от людей хоть отличить...
Как вам?
А не прикрутить ли к комментаторам новостей "карму" или что-то типа того. Придумать какой-нибудь механизм ее повышения/понижения и будет вообще интересно. Можно будет троллей всяких от людей хоть отличить...
Как вам?
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Гуд айдиа
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Оу, да тут комментарии под материалами стали тереть активно... Новая редакционная политика, хм.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Морковь писал(а):Оу, да тут комментарии под материалами стали тереть активно... Новая редакционная политика, хм.
Свободная пресса, что сказать )
Регулярно делаю две вещи - сплю с Анжелиной Джоли и вру...
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
На рзнинфо редакторы поменялись? Вконтакте так живенько стало... Под Ковалевым комменты разрешены)
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Виджет для Яндекса сдох. Будете чинить или удалять?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
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Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Может облегчить главную страницу? На планшетах Apple IPAD3 жуткие тормоза, на андроиде получше.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Новый дизайн сайта конечно отвечает современным тенденциям. Красиво, крупненько, но где лента?! Сделайте ленту новостей как раньше - сейчас в ленте 10 новостей из которых 8 не рязанских. Смысл мне читать новости других регионов? Я их и на других, более информативных, сайтах почитать могу. Погнались за красотой, а удобство похерили.
Re: Приветствуем вас на сервере RZN.INFO
Форум RZN.INFO загибается.
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