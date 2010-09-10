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Dashakaple Гость RZN.info Сообщения: 14 Зарегистрирован: Вчера, 17:30 оригинальные картриджи hp Цитата Сообщение Dashakaple » 47 минут назад

Классификация бумаги

Основные физические характеристики бумаги:

толщина (мкм) - зависит от плотности; чем толще бумага, тем она жестче;

жесткость - сопротивление изгибающему усилию. Слишком жесткая или слишком рыхлая бумага может застрять в печатающем устройстве;

влажность (%) - оптимальная влажность бумаги 4,5-4,7%, такое значение обеспечивает необходимое электрическое сопротивление;

электропроводность - при использовании в офисном оборудовании бумага электризуется, соответствующие характеристики электропроводности обеспечивают оптимальный перенос тонера. Так, слишком высокая электропроводность - причина некачественного переноса и стирания изображения. С другой стороны, слишком низкая может быть причиной склеивания листов под действием статического электричества;

гладкость - микрорельеф бумаги, определяющий ее разрешающую способность: чем глаже лист, тем выше качество изображения. Для придания высокой плотности и гладкости ее каландрируют - пропускают через систему уплотняющих валов;

шероховатость - на шероховатой бумаге



Бумага Снегурочка относится к категории качества C.

Плотность, 80 г/м2 Белизна 146% упаковка 500 листов

Формат А3/А4

Бумага обладает высокой степенью белизны и однородностью бумажной массы. Благодаря своей универсальности бумага «Снегурочка» позволит создать любой документ при работе в офисе, Обеспечит достаточно стабильный результат при работе на любых копировальных аппаратах и печатающих устройствах.

Бумага KYM Lux Business

Бумага KYM Lux Classic

Бумага KYM Lux Classic относится к классу С

Плотность 80г/м?, белизна 150% CIE, 500 листов

Универсальная бумага для стандартных печатных работ в офисе. Предназначена для печати на копировальных аппаратах, лазерных и струйных принтерах. Сбалансированные технические характеристики. Офисная бумагаКлассификация бумагиОсновные физические характеристики бумаги:толщина (мкм) - зависит от плотности; чем толще бумага, тем она жестче;жесткость - сопротивление изгибающему усилию. Слишком жесткая или слишком рыхлая бумага может застрять в печатающем устройстве;влажность (%) - оптимальная влажность бумаги 4,5-4,7%, такое значение обеспечивает необходимое электрическое сопротивление;электропроводность - при использовании в офисном оборудовании бумага электризуется, соответствующие характеристики электропроводности обеспечивают оптимальный перенос тонера. Так, слишком высокая электропроводность - причина некачественного переноса и стирания изображения. С другой стороны, слишком низкая может быть причиной склеивания листов под действием статического электричества;гладкость - микрорельеф бумаги, определяющий ее разрешающую способность: чем глаже лист, тем выше качество изображения. Для придания высокой плотности и гладкости ее каландрируют - пропускают через систему уплотняющих валов;шероховатость - на шероховатой бумаге офисная бумага a4 тонер может закрепиться неправильно, в дальнейшем «картинка» стирается или осыпается;Бумага Снегурочка относится к категории качества C.Плотность, 80 г/м2 Белизна 146% упаковка 500 листовФормат А3/А4Бумага обладает высокой степенью белизны и однородностью бумажной массы. Благодаря своей универсальности бумага «Снегурочка» позволит создать любой документ при работе в офисе, Обеспечит достаточно стабильный результат при работе на любых копировальных аппаратах и печатающих устройствах.Бумага KYM Lux BusinessБумага KYM Lux ClassicБумага KYM Lux Classic относится к классу СПлотность 80г/м?, белизна 150% CIE, 500 листовУниверсальная бумага для стандартных печатных работ в офисе. Предназначена для печати на копировальных аппаратах, лазерных и струйных принтерах. Сбалансированные технические характеристики. http://o-keeper.ru/ Вернуться к началу

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