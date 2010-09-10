Техосмотр в Рязани
Все темы про ЭТО + автошколы, законы …
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Вчера, 17:30
оригинальные картриджи hp
Офисная бумага
Классификация бумаги
Основные физические характеристики бумаги:
толщина (мкм) - зависит от плотности; чем толще бумага, тем она жестче;
жесткость - сопротивление изгибающему усилию. Слишком жесткая или слишком рыхлая бумага может застрять в печатающем устройстве;
влажность (%) - оптимальная влажность бумаги 4,5-4,7%, такое значение обеспечивает необходимое электрическое сопротивление;
электропроводность - при использовании в офисном оборудовании бумага электризуется, соответствующие характеристики электропроводности обеспечивают оптимальный перенос тонера. Так, слишком высокая электропроводность - причина некачественного переноса и стирания изображения. С другой стороны, слишком низкая может быть причиной склеивания листов под действием статического электричества;
гладкость - микрорельеф бумаги, определяющий ее разрешающую способность: чем глаже лист, тем выше качество изображения. Для придания высокой плотности и гладкости ее каландрируют - пропускают через систему уплотняющих валов;
шероховатость - на шероховатой бумаге офисная бумага a4 тонер может закрепиться неправильно, в дальнейшем «картинка» стирается или осыпается;
Бумага Снегурочка относится к категории качества C.
Плотность, 80 г/м2 Белизна 146% упаковка 500 листов
Формат А3/А4
Бумага обладает высокой степенью белизны и однородностью бумажной массы. Благодаря своей универсальности бумага «Снегурочка» позволит создать любой документ при работе в офисе, Обеспечит достаточно стабильный результат при работе на любых копировальных аппаратах и печатающих устройствах.
Бумага KYM Lux Business
Бумага KYM Lux Classic
Бумага KYM Lux Classic относится к классу С
Плотность 80г/м?, белизна 150% CIE, 500 листов
Универсальная бумага для стандартных печатных работ в офисе. Предназначена для печати на копировальных аппаратах, лазерных и струйных принтерах. Сбалансированные технические характеристики.
Классификация бумаги
Основные физические характеристики бумаги:
толщина (мкм) - зависит от плотности; чем толще бумага, тем она жестче;
жесткость - сопротивление изгибающему усилию. Слишком жесткая или слишком рыхлая бумага может застрять в печатающем устройстве;
влажность (%) - оптимальная влажность бумаги 4,5-4,7%, такое значение обеспечивает необходимое электрическое сопротивление;
электропроводность - при использовании в офисном оборудовании бумага электризуется, соответствующие характеристики электропроводности обеспечивают оптимальный перенос тонера. Так, слишком высокая электропроводность - причина некачественного переноса и стирания изображения. С другой стороны, слишком низкая может быть причиной склеивания листов под действием статического электричества;
гладкость - микрорельеф бумаги, определяющий ее разрешающую способность: чем глаже лист, тем выше качество изображения. Для придания высокой плотности и гладкости ее каландрируют - пропускают через систему уплотняющих валов;
шероховатость - на шероховатой бумаге офисная бумага a4 тонер может закрепиться неправильно, в дальнейшем «картинка» стирается или осыпается;
Бумага Снегурочка относится к категории качества C.
Плотность, 80 г/м2 Белизна 146% упаковка 500 листов
Формат А3/А4
Бумага обладает высокой степенью белизны и однородностью бумажной массы. Благодаря своей универсальности бумага «Снегурочка» позволит создать любой документ при работе в офисе, Обеспечит достаточно стабильный результат при работе на любых копировальных аппаратах и печатающих устройствах.
Бумага KYM Lux Business
Бумага KYM Lux Classic
Бумага KYM Lux Classic относится к классу С
Плотность 80г/м?, белизна 150% CIE, 500 листов
Универсальная бумага для стандартных печатных работ в офисе. Предназначена для печати на копировальных аппаратах, лазерных и струйных принтерах. Сбалансированные технические характеристики.
http://o-keeper.ru/
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость