Техосмотр в Рязани
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Re: Техосмотр в Рязани
похоже не проверяли ни чего, кроме прочерков нет ни чего
Re: Техосмотр в Рязани
Сегодня купил ОСАГО по старому ещё действующему талону ТО, теперь надо ТО пройти.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Техосмотр в Рязани
Прошёл техосмотр, 400 рублей, как назло подо мной заглючили тормозные барабаны.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Техосмотр в Рязани
Еще спрашивали марку шин и указали её в диагностической карте, к чему бы это?
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Техосмотр в Рязани
volgovod писал(а): как назло подо мной заглючили тормозные барабаны.
Их починили или без учета барабанов выдали карту?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Техосмотр в Рязани
hardbone писал(а):volgovod писал(а): как назло подо мной заглючили тормозные барабаны.
Их починили или без учета барабанов выдали карту?
Вероятно починили, там какой-то сбой с электроникой был, видимо. За мной Калина заезжала, барабаны уже работали.
Техэксперт сказал, что мне повезло, получил ТО на 2 года почти нахаляву. Но барабаны я бы прошёл, тормоза отличные.
А ручник проверили на крутом склоне.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: Техосмотр в Рязани
Прошёл позавчера (напомню, это было воскресенье) техосмотр в новом пункте в кооперативе "Монтажник". Очереди не было (правда, я и приехал в 9 утра).
Из документов спросили только регистрационное свидетельство. В основном, осмотр свёлся к проверке тормозов, дворников и всей светосигнализации.
За всё отдал 500 р. (400 за сам осмотр и 100 за душ перед ним, кстати, по базе меня проверили как раз пока машина этот душ принимала,.так что бюрократии, считай, не было). Выдали диагностическую карту сроком на 2 года.
Из документов спросили только регистрационное свидетельство. В основном, осмотр свёлся к проверке тормозов, дворников и всей светосигнализации.
За всё отдал 500 р. (400 за сам осмотр и 100 за душ перед ним, кстати, по базе меня проверили как раз пока машина этот душ принимала,.так что бюрократии, считай, не было). Выдали диагностическую карту сроком на 2 года.
Re: Техосмотр в Рязани
А ..монтажник,, это где? Адрес дайте пожалуйста.
- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Re: Техосмотр в Рязани
Это как-то так. Поворот с Черновицкой на Берёзовую, но на Берёзовую потом надо будет ещё раз повернуть налево, а в кооператив - прямо.
Или по Викимапии тоже можно посмотреть.
Формально это "Берёзовая, корпус 3"
Или по Викимапии тоже можно посмотреть.
Формально это "Берёзовая, корпус 3"
Re: Техосмотр в Рязани
В Рязанском автоклубе можно пройти ТО за 800 руб. Без машины:)
Производная функции - это предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если такой предел существует. Это мы учили наизусть в школе:) Вопрос - ЗАЧЕМ?
Re: Техосмотр в Рязани
Легче официально в два раза дешевле, очередь на пункты никаких нет сейчас.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Техосмотр в Рязани
Плюс лучше заранее знать, что у кого то проблемы с тормозами...
Re: Техосмотр в Рязани
Сегодня прошёл тех осмотр. В Канищево, за Рязань-Ладой. Очереди не было. Оплата через терминал, очень удобно. Карту выдали. Благодарность им, за не испорченное настроение. А кстати, в ТВ рекламе как-то упомянули про какой-то талон от ассациации страховщиков. Кто что знает про него?
Re: Техосмотр в Рязани
Передам отзыв
Re: Техосмотр в Рязани
Официальный техосмотр сейчас формальность, полного перечня осмотров мне не делали никогда.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Техосмотр в Рязани
Мне тоже.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Техосмотр в Рязани
а мне раньше вообще мало что смотрели: внешний осмотр и барабаны; теперь вот регулировку фар смотрят. Что ещё-то ?volgovod писал(а):Официальный техосмотр сейчас формальность, полного перечня осмотров мне не делали никогда.
Re: Техосмотр в Рязани
Мне фары ни разу не смотрели, только барабаны раз, даже СО/СН не меряли никогда, сам потом ездил за деньги мерял. Такое ощущение, что персонал на пунктах ТО жутко ленивый, хотя очередей никаких нет, осматривай себе на здоровье.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Техосмотр в Рязани
Нашла ближайший пункт ТО - Чкалова 29, был там кто в реальности?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43
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Меня зовут Мария.
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