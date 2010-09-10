Техосмотр в Рязани

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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение logdam » 26 мар 2013, 16:59

похоже не проверяли ни чего, кроме прочерков нет ни чего
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение volgovod » 26 мар 2013, 18:54

Сегодня купил ОСАГО по старому ещё действующему талону ТО, теперь надо ТО пройти.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение volgovod » 09 апр 2013, 15:50

Прошёл техосмотр, 400 рублей, как назло подо мной заглючили тормозные барабаны.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение volgovod » 09 апр 2013, 16:20

Еще спрашивали марку шин и указали её в диагностической карте, к чему бы это?
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение hardbone » 09 апр 2013, 18:46

volgovod писал(а): как назло подо мной заглючили тормозные барабаны.

Их починили или без учета барабанов выдали карту?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение volgovod » 09 апр 2013, 18:58

hardbone писал(а):
volgovod писал(а): как назло подо мной заглючили тормозные барабаны.

Их починили или без учета барабанов выдали карту?

Вероятно починили, там какой-то сбой с электроникой был, видимо. За мной Калина заезжала, барабаны уже работали.
Техэксперт сказал, что мне повезло, получил ТО на 2 года почти нахаляву. Но барабаны я бы прошёл, тормоза отличные.
А ручник проверили на крутом склоне.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение DarkHobbit » 16 апр 2013, 23:43

Прошёл позавчера (напомню, это было воскресенье) техосмотр в новом пункте в кооперативе "Монтажник". Очереди не было (правда, я и приехал в 9 утра).
Из документов спросили только регистрационное свидетельство. В основном, осмотр свёлся к проверке тормозов, дворников и всей светосигнализации.
За всё отдал 500 р. (400 за сам осмотр и 100 за душ перед ним, кстати, по базе меня проверили как раз пока машина этот душ принимала,.так что бюрократии, считай, не было). Выдали диагностическую карту сроком на 2 года.
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Тейси
Гость RZN.info
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 20:09

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение Тейси » 17 апр 2013, 03:35

А ..монтажник,, это где? Адрес дайте пожалуйста.
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DarkHobbit
Пользователь RZN.info
Сообщения: 656
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
Откуда: Рязань

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение DarkHobbit » 21 апр 2013, 22:20

Это как-то так. Поворот с Черновицкой на Берёзовую, но на Берёзовую потом надо будет ещё раз повернуть налево, а в кооператив - прямо.

Или по Викимапии тоже можно посмотреть.

Формально это "Берёзовая, корпус 3" :)
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Супирмозг
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 13:35
Откуда: Лимпопо

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение Супирмозг » 22 июл 2013, 11:06

В Рязанском автоклубе можно пройти ТО за 800 руб. Без машины:)
Производная функции - это предел отношения приращения функции к приращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если такой предел существует. Это мы учили наизусть в школе:) Вопрос - ЗАЧЕМ?
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение volgovod » 22 июл 2013, 20:13

Легче официально в два раза дешевле, очередь на пункты никаких нет сейчас.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение GlebAl » 25 июл 2013, 09:43

Плюс лучше заранее знать, что у кого то проблемы с тормозами...
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Тейси
Гость RZN.info
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 20:09

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение Тейси » 25 июл 2013, 20:59

Сегодня прошёл тех осмотр. В Канищево, за Рязань-Ладой. Очереди не было. Оплата через терминал, очень удобно. Карту выдали. Благодарность им, за не испорченное настроение. А кстати, в ТВ рекламе как-то упомянули про какой-то талон от ассациации страховщиков. Кто что знает про него?
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение GlebAl » 26 июл 2013, 16:36

Передам отзыв ;)
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение volgovod » 26 июл 2013, 22:32

Официальный техосмотр сейчас формальность, полного перечня осмотров мне не делали никогда.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Сэмен
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 22:40

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение Сэмен » 26 июл 2013, 22:45

Мне тоже.
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golovan
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2435
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
Откуда: 3держинка, авенида МОгэс

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение golovan » 27 июл 2013, 08:30

volgovod писал(а):Официальный техосмотр сейчас формальность, полного перечня осмотров мне не делали никогда.
а мне раньше вообще мало что смотрели: внешний осмотр и барабаны; теперь вот регулировку фар смотрят. Что ещё-то ?
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2142
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение volgovod » 27 июл 2013, 15:01

Мне фары ни разу не смотрели, только барабаны раз, даже СО/СН не меряли никогда, сам потом ездил за деньги мерял. Такое ощущение, что персонал на пунктах ТО жутко ленивый, хотя очередей никаких нет, осматривай себе на здоровье.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1079
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Техосмотр в Рязани

Сообщение никанора » 07 окт 2014, 11:58

Нашла ближайший пункт ТО - Чкалова 29, был там кто в реальности?
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maria_fedorova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43

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