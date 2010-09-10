Сообщение DarkHobbit » 16 апр 2013, 23:43

Прошёл позавчера (напомню, это было воскресенье) техосмотр в новом пункте в кооперативе "Монтажник". Очереди не было (правда, я и приехал в 9 утра).

Из документов спросили только регистрационное свидетельство. В основном, осмотр свёлся к проверке тормозов, дворников и всей светосигнализации.

За всё отдал 500 р. (400 за сам осмотр и 100 за душ перед ним, кстати, по базе меня проверили как раз пока машина этот душ принимала,.так что бюрократии, считай, не было). Выдали диагностическую карту сроком на 2 года.