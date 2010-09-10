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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 22 авг 2017, 01:43
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Меня зовут Мария.
Вам срочно нужны деньги? Получите нужную сумму уже сегодня!
Все официально, без справок и поручителей. Деньги Вы получаете в день обращения, в течении часа.
Вы можете получить деньги на карту, кошелек или наличными.
По всем возникшим вопросам прошу обращаться по почте maria_fedorova1@mail.ru
Меня зовут Мария.
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