Сообщение ivanes » 14 мар 2016, 12:43

Так физлицо пусть банкротится. Есть же и такая процедура. Вероника Климова.

Суд приостановить пени и штрафы,но долг остается.Начинают действовать судебные приставы по всем статьям. Арестуют счета на мобильнике или интернете.

"Имущество индивидуальных предпринимателей - должников или граждан, которые прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, предназначенное для осуществления такими гражданами предпринимательской деятельности, подлежит продаже в порядке, установленном настоящим Федеральным законом в отношении продажи имущества юридических лиц." из закона 154-фз