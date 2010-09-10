Сообщение ivanes » 28 мар 2017, 15:00

Aota писал(а): Подскажите, если ИП открыто в Рязане, а сам уже давно в Москве, то есть есть возможность закрыть его по месту фактического проживания. Или нужно только ехать в Рязань?

Не получится закрыть в Москве.т.к пока нет базы данных по долгам ПФР по Рязани и области. Справку об отсутствии долгов надо предоставить по месту регистрации ИП. Кроме того,надо будет закрыть все счета в банке и получить справку. Потом получить от налоговой службы справку о долгах. Потом придется сдать печать.если она была. После получите справку от Налоговой службы по месту регистрации ИП о ликвидации и выведения из базы данных ИП.Побегать придется. Если не закроете,то будут приходить на адрес регистрации бумаги о налогах и взносах.