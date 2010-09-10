Как закрыть ИП
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Re: Как закрыть ИП
Закрыли или нет?
Re: Как закрыть ИП
Deldel писал(а):если с долгами, то банкротство нужно оформлять
Да вроде нет,вот https://pravoved.ru/themes/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%9F-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ например пишут, что
В соответствии с последними поправками к закону 129-ФЗ препятствий к закрытию нет — есть возможность даже не сдавать отчетность. Однако долги ИП после закрытия не исчезают: они становятся долгами физического лица.
То есть по сути, закрыть ИП можно, только вот с долгами придется разбираться вам как физлицу.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Как закрыть ИП
Cylothon писал(а):Deldel писал(а):если с долгами, то банкротство нужно оформлять
Да вроде нет пишут, чтоВ соответствии с последними поправками к закону 129-ФЗ препятствий к закрытию нет — есть возможность даже не сдавать отчетность. Однако долги ИП после закрытия не исчезают: они становятся долгами физического лица.
То есть по сути, закрыть ИП можно, только вот с долгами придется разбираться вам как физлицу.
Так физлицо пусть банкротится. Есть же и такая процедура.
Re: Как закрыть ИП
Deldel писал(а):если с долгами, то банкротство нужно оформлять
Смотря с какими долгами. Законе о банкротстве описывает множество ситуаций. Попытайтесь продать бизнес. Если не получается - оформляйте банкротство. Почитайте, что советуют в таких случаях юристы https://bankrotstvo-476.ru/faq/
Re: Как закрыть ИП
Так физлицо пусть банкротится. Есть же и такая процедура. Вероника Климова.
Суд приостановить пени и штрафы,но долг остается.Начинают действовать судебные приставы по всем статьям. Арестуют счета на мобильнике или интернете.
"Имущество индивидуальных предпринимателей - должников или граждан, которые прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, предназначенное для осуществления такими гражданами предпринимательской деятельности, подлежит продаже в порядке, установленном настоящим Федеральным законом в отношении продажи имущества юридических лиц." из закона 154-фз
Суд приостановить пени и штрафы,но долг остается.Начинают действовать судебные приставы по всем статьям. Арестуют счета на мобильнике или интернете.
"Имущество индивидуальных предпринимателей - должников или граждан, которые прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, предназначенное для осуществления такими гражданами предпринимательской деятельности, подлежит продаже в порядке, установленном настоящим Федеральным законом в отношении продажи имущества юридических лиц." из закона 154-фз
Re: Как закрыть ИП
Засада,тоже собираюсь сворачиваться.Задолбало.
Re: Как закрыть ИП
ИП закрывается без проблем и даже без проверки.ООО просто продается, но и тут засада . С 30 ноября ответственность по долгам будут нести как учредители , так и акционеры. Нахрена здесь размещать рекламу никому неизвестного агента, да еще и не рязанского? У нас в городе полно контор по ликвидации.
Re: Как закрыть ИП
Подскажите, если ИП открыто в Рязане, а сам уже давно в Москве, то есть есть возможность закрыть его по месту фактического проживания. Или нужно только ехать в Рязань?
Re: Как закрыть ИП
В принципе, мне кажется, что можно и в Москве, только естественно самостоятельно не получится. Попробуйте посоветоваться с местными специалистами Думаю, они должны наставить на путь истинный. А вы вообще по своему ИП не работаете или бизнес действующий?
Re: Как закрыть ИП
Aota писал(а):Подскажите, если ИП открыто в Рязане, а сам уже давно в Москве, то есть есть возможность закрыть его по месту фактического проживания. Или нужно только ехать в Рязань?
Не получится закрыть в Москве.т.к пока нет базы данных по долгам ПФР по Рязани и области. Справку об отсутствии долгов надо предоставить по месту регистрации ИП. Кроме того,надо будет закрыть все счета в банке и получить справку. Потом получить от налоговой службы справку о долгах. Потом придется сдать печать.если она была. После получите справку от Налоговой службы по месту регистрации ИП о ликвидации и выведения из базы данных ИП.
Побегать придется. Если не закроете,то будут приходить на адрес регистрации бумаги о налогах и взносах.
Re: Как закрыть ИП
Не работаю вообще, а вот налоги уже задолбался платить. Буду пробовать, надеюсь еще на советы и рекомендации
Re: Как закрыть ИП
Aota, уже давно-бы сами съездили-б в Рязань и закрыли ИП, зря только деньги на налоги спускаете. Если нет возможности выехать и решить все дела с закрытием самостоятельно, то советую передать на аутсорсинг, пускай специализированная компания занимается вашим вопросом, так дешевле будет. Наша фирма все вопросы с бухгалтерией и налоговой предела на аутсорсинг компании "Проф Контадо Групп" https://prof-contado.ru/ , опыта закрытия предприятия у на с к счастью не было, но не думаю, что для данной компании решение вашего вопроса будет чем-то сложным.
Re: Как закрыть ИП
Если на ИП долги, то банкротиться - это единственный выход. Т.к. долги ИП=ваши долги. Но тут нужно учитывать, что в ходе процедуры банкротства не списываются долги по зарплате, также не списывается субсидиарная ответственность. Все остальное в ходе процедуры банкротства можно будет списать. Так что если банкротиться собираетесь, то учитывайте это.
Re: Как закрыть ИП
Да, еще не списываются долги в пользу третьих лиц по судебным решениям. Про субсидиарку знаю, в этом и проблема ИП, что его тяжелее банкротить чем ООО. Вы сами ИП банкротили? Сколько вам по деньгам встало? Насколько я понимаю, что от 500 тысяч банкротство возможно только через суд и там нужно сопровождение, арбитражный управляющий. Вообще, какая у вас была полная сумма задолженности? И вы банкротились по реструктуризации задолженности или по реализации имущества?
Re: Как закрыть ИП
Мы через реализацию имущества банкротились. Наш финансовый управляющий из Банкрот консалт, Константин Милантьев как раз и посоветовал по реализации идти, т.к. сумма долга была большая и нам бы реструктуризацию не согласовали, да и финансовой возможности у меня выплатить эту задолженность не было. А при реализации имущества после процедуры банкротства остатки долгов списываются.
Re: Как закрыть ИП
И что из имущества реализуется в ходе процедуры реализации имущества? Что у тебя продавалось. Просто у меня сумма задолженности более 2 миллионов, а из имущества только земельный участок с домом, который максимум тысяч за 600 продать можно, согласуют ли мне в таком случае процедуру банкротства или нет? Просто им более полутора миллионов мне просто списать придется.
Re: Как закрыть ИП
У меня квартира была единственным жильем, поэтому по закону ее продать не могли, как раз поэтому на процедуру банкротства по реализации имущества мы и пошли. У меня машину продавали, остаток долга списали. Подробно про процедуру банкротства можешь почитать вот здесь https://bankrotconsult.ru/bankrotstvo-fizicheskih-lits/ Тут все условия расписаны. Как раз наш управляющий из Банкрот Консалт и писал эту статью.
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