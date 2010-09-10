Как закрыть ИП

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Как закрыть ИП

Сообщение Oliver » Сегодня, 12:45

Да, причем как мне уже пояснили в эту стоимость уже входит госпошлина, а также входит вознаграждение финансовому управляющему. Соответственно часть затрат уже входит в стоимость. Плюс из-за того ,что вы платите ежемесячно, не так тяжело для бюджета будет. Как раз поэтому мы также взяли услугу судебного банкротства под ключ. Т.к. сам в процедуре банкротства я не особо разбирался.
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